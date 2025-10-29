ল্যান্ডফলের পর শক্তিক্ষয় মন্থার, সকাল থেকে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি

ল্যান্ডফলের পর শক্তিক্ষয় মন্থার, সকাল থেকে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি
দুর্বল হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব এখনই পুরোপুরি কাটছে না ৷ বুধেও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : October 29, 2025 at 7:14 AM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পর ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থার ৷ তার পরোক্ষ প্রভাবে আজও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৷ ব্যস্ত শহরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন ৷
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, তীব্র ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়লেও তার পরোক্ষ প্রভাবে ভিজবে বাংলা । সমুদ্র উত্তাল থাকায় 30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে ।
Severe Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over coastal Andhra Pradesh crossed the coast. pic.twitter.com/ip3e0A4nKF— IMD Kolkata (@ImdKolkata) October 28, 2025
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
বুধবার দিনের শুরুতে আকাশ মেঘলা থাকবে । সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী প্রভাবের জেরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে একাধিক জেলায় । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ 29 অক্টোবর, বুধবার বৃষ্টি বাড়বে । দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত জারি থাকার পূর্বাভাস রয়েছে ।
30–31 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার মূলত পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান জেলায় এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
1–2 নভেম্বর অর্থাৎ শনি ও রবিবার থেকে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে ৷ তবে এক-দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
29 অক্টোবর, অর্থাৎ আজ বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা ও দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে 30 ও 31 অক্টোবর । ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবেই উত্তরে বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
30–31 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরের সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7–20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷
1 এবং 2 নভেম্বর অর্থাৎ শনি ও রবিবার সপ্তাহান্তে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 57 শতাংশ ।