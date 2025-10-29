ETV Bharat / state

ল্যান্ডফলের পর শক্তিক্ষয় মন্থার, সকাল থেকে কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি

দুর্বল হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাব এখনই পুরোপুরি কাটছে না ৷ বুধেও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷

Weather Forecast of West Bengal
কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 29, 2025 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 অক্টোবর: অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পর ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় মন্থার ৷ তার পরোক্ষ প্রভাবে আজও রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ৷ ব্যস্ত শহরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন ৷

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, তীব্র ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়লেও তার পরোক্ষ প্রভাবে ভিজবে বাংলা । সমুদ্র উত্তাল থাকায় 30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে ।

আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে

বুধবার দিনের শুরুতে আকাশ মেঘলা থাকবে । সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী প্রভাবের জেরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে একাধিক জেলায় । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ 29 অক্টোবর, বুধবার বৃষ্টি বাড়বে । দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত জারি থাকার পূর্বাভাস রয়েছে ।

30–31 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার মূলত পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দুই বর্ধমান জেলায় এক-দুই জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।

1–2 নভেম্বর অর্থাৎ শনি ও রবিবার থেকে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে ৷ তবে এক-দুই জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

29 অক্টোবর, অর্থাৎ আজ বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পং, মালদা ও দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে 30 ও 31 অক্টোবর । ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবেই উত্তরে বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।

30–31 অক্টোবর অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরের সব জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7–20 সেমি) সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষ করে উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে ৷

1 এবং 2 নভেম্বর অর্থাৎ শনি ও রবিবার সপ্তাহান্তে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 57 শতাংশ ।

TAGGED:

BENGAL WEATHER LIVE
BENGAL WEATHER NEWS
BENGAL WEATHER FORECAST
CYCLONE MONTHA EFFECT
WEST BENGAL WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.