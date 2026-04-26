দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 ও 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
Published : April 26, 2026 at 10:13 AM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতির সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি । কিন্তু বাকি জেলায় আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরমে জেরবার জনজীবন । এই সময় রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রচার তুঙ্গে । প্রথম দফায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ভোটদান করেছেন জনগণ । যার জেরে প্রাণ গিয়েছে চারজনের ৷ দ্বিতীয় দফায় কী হয় সেটাই দেখার ৷
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই ঝড়বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমবে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস । কলকাতা, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদিয়া এই সাত জেলাতেই 29 এপ্রিল নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার দিনে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ৷ তবে সকাল থেকে বৃষ্টির পরে কিছুটা স্বস্তির আবহাওয়া মিলবে । দুপুরে গরম বাড়লেও বিকেল বা সন্ধেয় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় 60 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ থাকতে পারে । উত্তর ওড়িশা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য 26 থেকে 29 এপ্রিল পর্যন্ত সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ।
শনিবারের পরে রবিতেও দক্ষিণবঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে । পশ্চিমের জেলাগুলোতে গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা রয়েছে । তবে আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । 1 মে শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে রাজ্যে ।
দক্ষিণবঙ্গে আজও গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । রবি ও সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর 24 পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা 1 মে পর্যন্ত ।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পর্যায়ে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ যেমন বেশি থাকবে তেমনি বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে ৷
29 এপ্রিল এবং 1 মে এই দু'দিনও পার্বত্য জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 ও সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।