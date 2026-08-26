নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে আজও ভিজবে বাংলা, কোন কোন জেলায় বেশি বৃষ্টি ?

নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবে আজও ভিজবে বাংলা, কোন কোন জেলায় বেশি বৃষ্টি ?
ভাদ্রের পচা গরম এখনও টের পেতে দেয়নি নিম্নচাপের বৃষ্টি ৷ ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কমলেও রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি পরিস্থিতি চলবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : August 26, 2026 at 7:53 AM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি চলবে । প্রভাব কমলেও আজ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ।
চলতি সপ্তাহের পুরোটাই বৃষ্টির অনুকুল পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের আকাশে । কোথাও ভারী বৃষ্টি, তো আবার কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দফায় দফায় হতে পারে । ভাদ্র মাসে ঝমঝমিয়ে একটানা বৃষ্টি সাধারণত নিম্নচাপের কারণে হয় । কিন্তু বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি দূরত্ব বাড়িয়েছে । ফলে বৃষ্টি চললেও তার প্রভাব কমবে ।
উত্তরেও বর্ষণের পূর্বাভাস
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আজও সেখানকার সব জেলাতেই বৃষ্টি হবে । তবে 28 অগস্ট শুক্রবার ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সপ্তাহের বাকি ক'টি দিন বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে । এবং জায়গায় জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 96 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক জেলায় । দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।