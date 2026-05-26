দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি বৃদ্ধির সতর্কতা; উত্তরে দুর্যোগ কমতে দু'দিনের অপেক্ষা
বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির হাত ধরে দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরমে রাশ পড়বে বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সেইসঙ্গে তাপমাত্রাও কমবে 2-3 ডিগ্রি ৷
Published : May 26, 2026 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 26 মে: বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে কালবৈশাখীর সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে ৷ উত্তরবঙ্গে কমবে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ । দক্ষিণ বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 0.9 কিমি উচ্চতায় তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি এখনও সক্রিয় । একইসঙ্গে দক্ষিণ বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা হয়ে উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখাটিও রয়েছে ।
বায়ুমণ্ডলের নিচুস্তরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও বজ্রপাত ঝড় ও দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
অন্যদিকে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে । দিনের তাপমাত্রা বেশি না-বাড়লেও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল হতে পারেন সাধারণ মানুষ ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, আগামিকাল বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে কমতে পারে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ । পরিবর্তে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে ঝড়বৃষ্টি । বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে । 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে তাপমাত্রা । ফলে অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরমের পরিস্থিতি কিছুটা হলেও দূর হবে ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আংশিক আকাশ মেঘলা থাকবে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হবে । তবে বিকেল বা সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ও 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টি
- উত্তরবঙ্গে আজও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে ।
- আগামিকাল বুধবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
- দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তারপর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই । ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ।
দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি
- আজও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে । বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বিকেল থেকে রাতের মধ্যে বেশি থাকবে । গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে বেশি থাকবে ।
- আগামিকাল বুধবার থেকে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি কমবে, বাড়বে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । যা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ।
- বুধ-বৃহস্পতি-শুক্রবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে । বৃহস্পতিবার পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলায় ।
- শুক্রবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি থাকবে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায় । এই তিন দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে ।
- শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে । বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে 2 থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস রয়েছে ।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 86 ও সর্বনিম্ন 64 শতাংশ ।