বৃষ্টিতে দফারফা, মহার্ঘ হতে পারে রসালো লিচু ! অর্ধেক গাছে মুকুলের দেখা নেই
মাত্র 55 শতাংশ গাছে মুকুল এসেছে, গুটি ধরতে আরও 15/20 দিন ৷ তার মধ্যে কালবৈশাখী বা তাপমাত্রা বাড়লে মুকুল ঝরে পড়ার আশঙ্কা কর৷ হচ্ছে ৷
Published : March 10, 2026 at 4:42 PM IST
পার্থ দাস
মালদা, 10 মার্চ: শুধু আম নয়, মালদা জেলার লিচুর স্বাদও এখন রাজ্য ছাড়িয়ে পৌঁছে গিয়েছে গোটা দেশে ৷ চলতি মরশুমে সেই লিচু নিয়েই মাথাব্যথা শুরু হয়েছে চাষি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, এমনকী জেলার উদ্যানপালন দফতরের কর্তাদেরও ৷ সরকারি ও ব্যবসায়ী সূত্র জানিয়েছে, চলতি মরশুমে লিচু বাগানগুলোতে মুকুলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা এবার লিচুর উৎপাদনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
গত বছর মালদা জেলায় প্রায় 1500 হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছিল এবং উৎপাদন হয়েছিল 8880 মেট্রিক টন লিচু ৷ জেলা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সেই লিচু রফতানি হয়েছিল ৷ জেলায় প্রতি হাজার লিচুর দাম ছিল 3000-3200 টাকা ৷ চলতি বছর জেলায় প্রায় 1553 হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয়েছে ৷ অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় প্রায় 50 হেক্টর জমিতে এই ফলের চাষ বেড়েছে ৷ এর মধ্যে কালিয়াচকের তিনটি ব্লকেই লিচুর চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে ৷ কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকে প্রায় 70 হেক্টর, কালিয়াচক 2 নম্বর ব্লকের প্রায় 190 হেক্টর এবং কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকে প্রায় 300 হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ করেছেন চাষিরা ৷ এছাড়াও জেলার উল্লেখযোগ্য লিচু চাষের ব্লকগুলি হল রতুয়া 1 নম্বর ব্লক (প্রায় 80 হেক্টর), রতুয়া 2 নম্বর ব্লক (প্রায় 70 হেক্টর), মানিকচক (প্রায় 40 হেক্টর), এছাড়াও অন্য ব্লকগুলিতে অল্পবিস্তর লিচুর চাষ হয়েছে ৷
অন্যদিকে চলতি বছর জেলার আম বাগানগুলিতে ব্যাপক মুকুল এসেছে ৷ এবার ভালো ফসলের আশা করছেন আম চাষিরা ৷ ঠিক উলটো ছবি লিচু বাগানগুলিতে ৷ মুকুলের পরিমাণ ভীষণ কম ৷ কোনও কোনও বাগানে মুকুল চোখে পড়ছে না বললেই চলে ৷ জেলার উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গুটি এবং বোম্বাই প্রজাতি মিলিয়ে এবার মাত্র 55 শতাংশ গাছে মুকুল এসেছে ৷ আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই মুকুল থেকে গুটি ধরতে আরও 15/20 দিন সময় লাগবে ৷ তার মধ্যে যদি কালবৈশাখী কিংবা হঠাৎ করে রোদের তাপ বেড়ে যায়, তবে এই মুকুল কতটা অক্ষত থাকবে তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ৷
কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের যদুপুর গ্রামের লিচু চাষি মনিরুল হকের পাঁচ বিঘার লিচুর বাগান রয়েছে ৷ গত বছর ফলন ভালোই হয়েছিল ৷ দাম ভালো থাকায় লাভের মুখও দেখেছিলেন ৷ তিনি জানালেন, "এবার গাছে মুকুল চোখে পড়ছে না বললেই চলে ৷ পুরো লস ৷ এক বিঘা লিচু চাষ করতে 15/20 হাজার টাকা খরচ ৷ ছত্রাকনাশক, কীটনাশকের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ গত বছর কিছু লাভ হয়েছিল ৷ এবার যা পরিস্থিতি তাতে লাভ তো দূরস্ত, চাষের খরচই উঠবে না ৷" একই বক্তব্য কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের লিচু চাষি গণেশ মণ্ডল, আলাউল হকদেরও ৷
জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েক ইটিভি ভারতকে জানান, "এবার জেলায় লিচুর ফলন গত বছরের তুলনায় অর্ধেক কিংবা তারও কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ চলতি মরশুমে 55 থেকে 60 শতাংশের মতো মুকুল এসেছে ৷ আসলে শীতের শেষে নভেম্বর মাসে জেলায় দু’দফায় বৃষ্টি হয়েছিল ৷ তারই প্রভাবে মুকুলের পরিবর্তে গাছে নতুন পত্রমুকুল চলে এসেছে ৷ আমি নিজে প্রচুর বাগান ঘুরেছি ৷ মুকুল এবার অনেক কম ৷"
জেলা উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর আরও বলেন, প্রশ্ন উঠতে পারে, নভেম্বরের বৃষ্টি আমগাছেও পড়েছে ৷ তাহলে আমগাছে এবার এত মুকুল কেন ? ওই বৃষ্টিতে কিন্তু জলদি প্রজাতি যেমন, গোপালভোগ, লক্ষ্মণভোগের মতো গাছেও প্রভাব পড়েছে ৷ এবার জেলার 93/95 শতাংশ গাছে ব্যাপক মুকুল এসেছে ৷ কিন্তু জলদি প্রজাতির মুকুল কিছু ঝরে পড়েছে ৷ তবে ল্যাংড়া, হিমসাগর সহ অন্যান্য প্রজাতির আমের মুকুল ভালোই রয়েছে ৷
লিচু চাষিদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, "এখন গাছের গোড়ায় অবশ্যই যেন তাঁরা জলসেচ দেন ৷ তাতে যা মুকুল রয়েছে, তা থেকে গুটি বেরোনোর সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ৷ একইসঙ্গে গাছে কোনও ফাঙ্গিসাইড, তার সঙ্গে কোনও সংবেদনশীল কীটনাশক স্প্রে করা প্রয়োজন ৷ তবে এর মধ্যে কোনও কালবৈশাখীর ঝড় হলে কী হবে বলা যায় না ৷" ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এবার বাজারে লিচু মহার্ঘ হয়ে উঠতে পারে ৷ এক হাজার লিচুর দাম পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে ৷
মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, "লিচু মালদা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল ৷ এই চাষের সঙ্গে প্রচুর কৃষক ও ব্যবসায়ীর জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে ৷ চলতি বছর মাত্র 55 শতাংশ লিচু গাছে মুকুল এসেছে ৷ এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক ৷ এখন প্রয়োজন, গাছে যতটুকু মুকুল রয়েছে তাকে ফলে রূপান্তরিত করা ৷ সঠিক পরিচর্যা, সেচ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাষিরা মেনে চললে আশা করা যায়, চাষিরা কিছু ফসল ঘরে তুলতে পারবেন ৷" তিনি বলেন, উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের আধিকারিকরা বিষয়টির উপর নজর রাখছেন৷ তাঁদের কথা অনুযায়ী পরিচর্যা চালালে লিচু চাষিরা উপকৃত হতে পারেন ৷
