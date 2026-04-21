পাহাড়ে সপ্তাহভর বৃষ্টি, পশ্চিমের জেলায় পারদ ছোঁবে 40 ডিগ্রি

পাহাড়ে সপ্তাহভর বৃষ্টি, পশ্চিমের জেলায় পারদ ছোঁবে 40 ডিগ্রি
প্রথম দফা নির্বাচনের শেষ প্রচার আজ ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, দক্ষিণে বাড়বে তাপমাত্রা ৷ বিস্তারিত জানতে পড়ুন আবহাওয়ার খবর ৷
Published : April 21, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: ভোটের উত্তাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে বৈশাখের উত্তাপ । আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আর্দ্রতাযুক্ত অস্বস্তিকর গরম থাকবে । তারপর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি চলছে । আপাতত তা অব্যাহত থাকবে ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তর-দক্ষিণ অক্ষ বরাবর একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা পূর্ব বিহার থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে । কিছু জায়গায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ।
আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার তেমন বড় কোনও পরিবর্তন নেই । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে স্বাভাবিকের চেয়ে 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হবে । 40 ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেলতে পারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 থেকে 3 ডিগ্রি বেশি থাকতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ 22 ও 23 এপ্রিল বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে ।
বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত কিছু কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । তবে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে ।
রবিবারও একাধিক জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে । সঙ্গে দমকা হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার হওয়ার সম্ভাবনা ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আগামিকাল বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । পরবর্তী দু'দিনে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে ৷ সঙ্গে থাকবে দমকা হাওয়া ।
সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনি-রবিতে অধিকাংশ জেলায় বজ্রপাত-সহ মাঝারি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 88 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।