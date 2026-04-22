উত্তরে ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত, পশ্চিমের দুই জেলায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা

প্রথম দফা ভোটের আগের দিনে দুই প্রান্তে দু'রকম আবহাওয়া ৷ উত্তরে দুর্যোগ আর দক্ষিণে বাড়বে গরম ৷ আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে জানুন ৷

Bengal Weather Report
গরমে কাজের ফাঁকে জল খাচ্ছেন এক চাষী (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 9:16 AM IST

কলকাতা, 22 এপ্রিল: হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্যি করে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার ৷ তার জেরে প্রথম দফা ভোটের আগের দিন ভেঙে পড়েছে জেলার ডিসিআরসি সেন্টার ৷

অন্যদিকে, রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রা বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ছাড়াল 40 ডিগ্রি ৷ মঙ্গলবার পানাগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 43.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাঁকুড়ায় 43.02 ডিগ্রি, আসানসোলে 42.05 ডিগ্রি, পুরুলিয়ায় 42.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিউড়িতে 42.02 ডিগ্রি, শ্রীনিকেতন 40.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।

মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোর সর্বোচ্চ তাপমাত্রার ক্রমানুপাত বৈশাখের খরতাপে ঝলসানো বাংলার ছবি তুলে ধরেছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের ইঙ্গিত, সবে শুরু । আরও দহনজ্বালায় জ্বলবে বাংলা । একাধিক জেলায় তৈরি হবে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি ৷ বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলোতে । প্রাণান্তকর গরমে মাথা বাঁচাতে জনজীবনকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী অক্ষরেখার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা যাবে ।

দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

তবে দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাতদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় বড়সড় পরিবর্তন হবে না । পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 3-5 ডিগ্রি এবং পূর্ব ও উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে 2-3 ডিগ্রি বেশি থাকতে পারে । আর্দ্রতাও বাড়বে । ফলে ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি বজায় থাকবে । আজ কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বেশিরভাগ জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে ।

আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কয়েকটি জেলায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে, ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে । শনিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । কিছু জেলায় বজ্রপাত-সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সঙ্গে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । রবি ও সোমবার বৃষ্টি আরও বাড়বে । অনেক জেলায় বজ্রপাত-সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলার দু'টি অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতি ঘণ্টায় 40-50 কিমি পর্যন্ত হতে পারে ।

আগামী রবিবার সব জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড় ব্যাপক বৃষ্টি এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

সোমবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে শূন্য দশমিক ০২ডিগ্রী সেলসিয়াস নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮৮শতাংশ । সর্বনিম্ন ৫৯শতাংশ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩৬ডিগ্রী এবং ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

