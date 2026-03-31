শীঘ্রই পড়বে গরম, বঙ্গজুড়ে বৃ্ষ্টি 'কাঁটা' আর কতদিন ?
আজ ও আগামিকাল বজ্রপাত-সহ ঝড়বৃ্ষ্টির পূর্বাভাস ৷ তারপর থেকে বঙ্গজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়ার দেখা মিলবে ৷ মঙ্গলে ভিজবে কোন কোন জেলা ?
Published : March 31, 2026 at 8:27 AM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: বৃষ্টি থামতেই পড়বে গরম ৷ তবে কি চৈত্রের শেষে গরমের অস্বস্তি টের পাবেন দক্ষিণবঙ্গবাসী ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলিপুর হাওয়া অফিস এখনই কিছু খোলসা করলেও আপাতত সমতলে দুর্যোগ পরিস্থিতি কতদিন চলবে, তা জানিয়ে দিল ৷ দিন দুই পরই বঙ্গের ক'য়েকটি জেলা বাদে শুষ্ক আবহাওয়ার দেখা মিলবে ৷ আর বৃষ্টি থামতেই চড়বে পারদের কাঁটা । তবে আজ আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে উত্তরবঙ্গের জন্য ৷
বঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণ
- পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর-পূর্ব বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে; যা উত্তর বাংলাদেশ, মেঘালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব অসমের উপর দিয়ে গিয়েছে । এর পাশাপাশি বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত আরও একটি অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে । বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প প্রবেশ ও অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আজ (মঙ্গলবার) বজ্রপাত-সহ ঝড় বাড়বে ।
- আজ কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বিকেলে ঝড়-বৃষ্টি ও দমকা হওয়ার সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি আর কতদিন ?
- 31 মার্চ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, দুই 24 পরগনা এবং বাঁকুড়ায় বজ্রপাত ও দমকা হাওয়া (50-60 কিমি/ঘণ্টা) বইতে পারে । বাঁকুড়া, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে । অন্যান্য জেলায় 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত-সহ ঝড় হতে পারে ।
- 1 এপ্রিল ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, দুই 24 পরগনা ও নদিয়ায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । বাকি জেলায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা ।
- 2 থেকে 4 এপ্রিল অর্থাৎ বৃহস্পতি-শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া ।
- রবিবার 5 এপ্রিল পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় এক-দু'জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । অন্যান্য জেলায় ওইদিন আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে । এরপর থেকে দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ বৃষ্টি কমে গরম বাড়বে ।
উত্তরবঙ্গে অব্যাহত দুর্যোগ
- উত্তরবঙ্গে ছবিটা কিছুটা আলাদা । আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে হাওয়া অফিসের তরফে । আজ উপরের পাঁচ জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও 40-50 কিমি বেগে দমকা হাওয়া, শিলাবৃষ্টিও হতে পারে । জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি হয়েছে । পাশাপাশি মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের ।
- বুধবার থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে । ক'য়েকটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
- 2 এপ্রিল বৃহস্পতিবার বৃষ্টি আরও কমে গিয়ে বেশিরভাগ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, তবে উপরের পাঁচটি জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
- শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, ক'য়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.2 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.7 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 ও সর্বনিম্ন 59 শতাংশ ।