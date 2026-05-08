রাজ্যজুড়ে অব্যাহত বৃষ্টি পরিস্থিতি; কতদিন চলবে দুর্যোগ, জানাল আবহাওয়া অফিস

রাজ্যজুড়ে অব্যাহত বৃষ্টি পরিস্থিতি; কতদিন চলবে দুর্যোগ, জানাল আবহাওয়া অফিস
বিকেল বা সন্ধ্যা হলেই বজ্রগর্ভ মেঘের সঙ্গে মুষলধারা বৃষ্টি ৷ কখনও কখনও সারাদিন মেঘলা আকাশ ৷ রাজ্যজুড়ে বৈশাখের তপ্ততা ভুলিয়েছে বৃষ্টি ৷
Published : May 8, 2026 at 7:00 AM IST
কলকাতা, 8 মে: দিনভর আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ । সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়া এবং হালকা থেকে মাঝারি কখনও আবার মুষলধারা বৃষ্টিতে বেকায়দায় অফিস কাছারি ফেরত জনগণ । ক'দিন ধরে এমনই আবহাওয়া চলছে রাজ্যজুড়ে ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেল বা সন্ধ্যায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 21 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
বৃষ্টির কারণ
আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, বৃষ্টির নেপথ্যে দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ থেকে ছত্তিশগড় হয়ে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং পূর্ব বিহারের উপর অবস্থান করা একটি ঘূর্ণাবর্ত ৷ অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্ত, এই দুইয়ের জেরে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে । ফলস্বরূপ আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । যার গতিবেগ ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।
আগামিকাল শনিবার ব্রিগেড ময়দানে নয়া সরকারের শপথের দিন ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে । বাকি জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে ।
পরশু রবিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে । তবে উপকূলবর্তী এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে । মাঝের দু'দিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও বুধবার 13 মে ফের পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমানে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গেও আগামী আরও কয়েক দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে । আজ শুক্রবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
10 ও 11 মে অর্থাৎ রবি ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমলেও ওপরের পাঁচটি জেলায় হালকা বৃষ্টি চলবে ।
12 মে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 এবং সর্বনিম্ন 64 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় 48.09 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ।