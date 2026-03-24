দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিরতি নিলেও উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি, বঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতি কতদিন ?

দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিরতি নিলেও উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি, বঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতি কতদিন ?
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আজ ৷ অন্যদিকে, আপাতত আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহান্তে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে। আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : March 24, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: ফের তিনদিন আবহাওয়ার ভোলবদল ৷ উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিস্নাত হলেও দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে আগামী 3 দিন শুষ্ক আবহাওয়া । তবে পশ্চিমের জেলা বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
এই বৃষ্টি পরিস্থিতির জন্য দায়ী, অনুকূল বায়ুপ্রবাহ এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ ৷ যার জেরে আগামী কয়েক দিনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস । মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী 6 দিনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ, 24 থেকে 26 মার্চ অর্থাৎ মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা । ব্যতিক্রম পশ্চিমের জেলাগুলি ৷
- 27 মার্চ শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে । ওইদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি এবং হাওয়ার গতি ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
- 28 মার্চ শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
- 29 মার্চ রবিবারও কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে ৷ সঙ্গে বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে ।
উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রপাত-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে ৷ উপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা । কোথাও কোথাও দমকা হাওয়া বইতে পারে । এর ফলে তাপমাত্রা কিছুটা কমার সম্ভাবনা এবং গরমের তীব্রতা সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে ।
পাহাড়ে আগামী 6 দিনে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- আজ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বেশিরভাগ জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও ঝোড়ো হাওয়া ঘণ্টায় 50-60 কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে । পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে ।
- 25 ও 26 মার্চ বেশ ক'য়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । উপরের পাঁচটি জেলায় দমকা হাওয়া ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে ।
- 27 ও 28 মার্চ অর্থাৎ শুক্র এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দমকা হাওয়ার গতিবেগ 50-60 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।
- 29 মার্চ, রবিবার উত্তরবঙ্গের ক'য়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4.5 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 20.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.3 ডিগ্রি নীচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 ও সর্বনিম্ন 49 শতাংশ ।