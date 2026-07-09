ট্রেনের কামরায় ফুলশয্যা ! ভিডিয়ো সামনে আসতেই চরম পদক্ষেপ রেলের

ট্রেনের কামরায় ফুলশয্যা ! ভিডিয়ো সামনে আসতেই চরম পদক্ষেপ রেলের
চলন্ত ট্রেনেই বিয়ে, হানিমুনের ব্যবস্থা ! ট্রেনের কামরা না-ফুলশয্যার ঘর, দেখে বোঝার উপায় নেই ৷ ঘটনা নজরে আসতেই মুখ্য টিকিট পরিদর্শককে সাসপেন্ড করল রেল ৷
Published : July 9, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 4:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জুলাই: ট্রেনের ফার্স্ট এসি কুপ, নাকি ফুলসজ্জার ঘর ? ধরতে পারবেন না ৷ দেখা যাচ্ছে একটি ট্রেনের ফার্সট এসি কেবিনকে হানিমুন স্যুটের আদলে সাজানো হয়েছে । রঙিন বেলুন, গোলাপ, ফুলের পাপড়ি, লাইটিং এবং 'I Love You' লেখা দিয়ে সাজানো ওই কেবিন দেখে নেটিজেনরা 'ফুলশয্যার কোচ' বলে অভিহিত করছেন। সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে ৷ ট্রেনের কেবিন এভাবে সাজানো কি আদৌ নিয়মসিদ্ধ ? এতে কি রেলের নিরাপত্তা বা বিধিনিষেধের কোনও লঙ্ঘন হচ্ছে ?
নেটিজেনরা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রেলমন্ত্রককে ট্যাগ করেও কড়া পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন ৷ ঘটনা সামনে আসতেই সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে (এসসিআর) চিফ টিকিট ইন্সপেক্টরকে (সিটিআই) সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করেছে । পাশাপাশি, রেল প্রশাসন এই ঘটনার বিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে । এছাড়াও, এই সজ্জার জন্য ওই ডেকোরেটরের বিরুদ্ধে রেলের তরফে আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করা হয়েছে ।
ইটিভি ভারতের তরফে এনিয়ে এসসিআর-এর চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার এ. শ্রীধরকে প্রশ্ন করা হয় ৷ তিনি বলেন, "মহারাষ্ট্রের জালনা স্টেশনে কোচে ডেকোরেটরের প্রবেশ অননুমোদিত ছিল এবং এটিকে একটি গুরুতর ত্রুটি হিসেবে দেখা হচ্ছে।" উল্লেখ্য, রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে 6 জুলাই । 11002 বালারসাহ-মুম্বই নন্দীগ্রাম এক্সপ্রেসে (Nandigram Express) ৷
Honeymoon coach on Indian Railways. Ticket checker suspended.— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 8, 2026
South Central Zone
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram express on 6/7/26 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.
The decorator's entry into the coach was… pic.twitter.com/1ati4A13G4
তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই ডেকোরেশন সংস্থার এক প্রতিনিধি কোনও অনুমতি ছাড়াই জলনা স্টেশনে প্রবেশ করেন। এমনকী টিকিট ছাড়াই ট্রেনের কামরায় উঠে ওই সাজসজ্জা করেছিলেন। এছাড়াও, ওই ডেকোরেটরের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে ৷ রেলের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত চলছে ৷ ডেকোরেটর সংস্থার বক্তব্যের ভিত্তিতে রেল প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ৷ রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ফার্স্ট এসি কোচের মতো সংরক্ষিত কামরায় অনুমতি ছাড়া প্রবেশের ঘটনা নিরাপত্তায় ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আর কী কী ফাঁক ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram Express on 6th July, 2026 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.— South Central Railway (@SCRailwayIndia) July 8, 2026
The decorator's entry into the coach at Jalna station was unauthorized and is viewed as a serious lapse. The concerned staff…
রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে আরও কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না-ঘটে, সে জন্য নিরাপত্তা প্রোটোকল আরও কঠোর করার দিকেও জোর দেওয়া হচ্ছে ।