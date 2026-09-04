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ঝুলন থেকে দেখা স্বপ্নপূরণে স্বীকৃতি রেলের, 24 ফুটে 45 কিমির রেলপথ বানালেন অনুপ

প্ল্যাটফর্ম, ওভারব্রিজ, লেভেল ক্রসিং, সিগন্যালিং সিস্টেম, টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের খুঁটিনাটি - সবই রয়েছে মিনিয়েচার রেলপথে । ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন৷

miniature railway track
24 ফুটে 45 কিমির রেলপথ বানালেন অনুপ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 8:29 PM IST

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নিউ ব্যারাকপুর, 4 সেপ্টেম্বর: ছোটবেলায় ঝুলন সাজানোর শখ অনেকেরই থাকে । প্লাস্টিকের মানুষ, ছোট ছোট ঘরবাড়ি আর খেলনা রেললাইন দিয়ে সেই ঝুলন বানাতে বানাতেই যে এত বড় এক স্বপ্নের জন্ম হবে, তা হয়তো কখনও ভাবেননি নিউ ব্যারাকপুরের 44 নম্বর আগাপুরের বাসিন্দা অনুপ বিশ্বাস । শুধু স্বপ্ন দেখাই নয়, অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে আস্ত একটি রেলওয়ে মিনিয়েচার মডেল ।

মাত্র 24 ফুটের একটি বোর্ডের ওপর তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 45 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি কাল্পনিক রেলপথ । অনুপের এই অসামান্য প্রতিভাকে এবার পাকাপাকিভাবে স্বীকৃতি দিল ভারতীয় রেল । তাঁর নিজের হাতে তৈরি এই মডেলটি এখন কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে মিউজিয়াম এবং ওয়ার্কশপে জায়গা করে নিয়েছে । শুধু সাজিয়ে রাখার জন্য নয়, এই নিখুঁত মডেলটি এবার ব্যবহার করা হবে রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের কাজেও ।

ঝুলন থেকে দেখা স্বপ্নপূরণে স্বীকৃতি রেলের (ইটিভি ভারত)

অনুপ আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র । শিল্পকর্ম তাঁর রক্তে । এর আগেও তিনি এনটিপিসি বা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের মতো বড় প্রজেক্টের মিনিয়েচার তৈরির কাজ করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে । তবে রেলের এই কাজটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ এক নতুন এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা । মধ্যমগ্রামের এক বন্ধুর হাত ধরে এই কাজের বরাত তাঁর কাছে আসে । দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে তৈরি এই মডেলটি তিনি নিজেই গিয়ে কাঁচরাপাড়ায় ইনস্টল করে দিয়ে এসেছেন । নিজের এই কাজ নিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "খুব সুন্দর ভাবে আমি দেখছি, আমি গর্বিত এবং আমার কাছে এটা মনে হয়েছে সত্যি আমি কিছু করলাম ।"

miniature railway track
নিউ ব্যারাকপুরের 44 নম্বর আগাপুরের অনুপ বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)

কী নেই এই 24 ফুটের মডেলে ! একটি 45 কিলোমিটারের রেলপথে যা যা থাকে, তার সবই নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে । প্ল্যাটফর্ম, ওভারব্রিজ, লেভেল ক্রসিং, সিগন্যালিং সিস্টেম, টিকিট কাউন্টার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের খুঁটিনাটি - সবটাই রয়েছে । রেললাইনে 33 হাজার ভোল্টেজ কীভাবে ডাউন হয়ে আসে, তারের বিন্যাস, নিউট্রাল জোন, পোর্সেলিনের ইনসুলেটর, এমনকি ট্রেনের যাতায়াতের সুড়ঙ্গ বা টানেল, সবই নিখুঁতভাবে বানানো ।

miniature railway track
স্বপ্নপূরণের কারিগর (ইটিভি ভারত)

কাজটি কতটা কঠিন ছিল বোঝাতে গিয়ে অনুপ বিশ্বাস বলেন, "এইটাকে বলে মিনিয়েচার । 45 কিলোমিটার রাস্তাটাকে ওই ছোট্ট জায়গার মধ্যে এনে দেখানো হয়েছে ।" স্কেলিংয়ের বিষয়ে তিনি জানান, "স্কেল মডেল, 1:100 স্কেলের মাপ । একটা 10 ফুট বাড়ি হলে সেটাকে এক ইঞ্চিতে আমাদের ভাগ করে দেখায় ।"

miniature railway track
মিনিয়েচার রেলপথ (ইটিভি ভারত)

বাস্তবের সঙ্গে যাতে কোনও ফারাক না-থাকে, সেদিকে কড়া নজর ছিল এই শিল্পীর । সাধারণ পাথর বা বড় জিনিস দিয়ে দায়সারা কাজ তিনি করেননি । ছাঁকনি দিয়ে চালা নির্দিষ্ট মাপের পাথর, থ্রিডি প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ও তামার তার ব্যবহার করা হয়েছে এই মডেলে । রেললাইনের পাথর তিন ধাপে লেয়ারিং করে বসানো হয়েছে । স্রষ্টার কথায়, "ওরা যখন দেখবে, স্কেল মডেলটা উনি কী দিলেন, ওখানে একটা বড় পাথর দিলে হবে না । ওখানে একটা বড় ট্রান্সফরমার দিলে হবে না ।" প্রতিটি খুঁটিনাটিকে স্কেল অনুযায়ী ছোট করে আনতে হয়েছে ।

miniature railway track
তিনি নিজে গিয়ে কাঁচরাপাড়ায় ইনস্টল করে দিয়ে এসেছেন (ইটিভি ভারত)

কাজটা মোটেও সহজ ছিল না । প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও দিনরাত এক করে কাজ করতে হয়েছে অনুপ বিশ্বাসকে । স্ত্রী সকালে আর দুপুরে খাবার দিয়ে যেতেন । সকাল থেকে রাত 11টা পর্যন্ত একটানা কাজ করেছেন তিনি । প্রথমে 22 দিন সময় দেওয়া হলেও, নিখুঁত ফিনিশিংয়ের জন্য প্রায় 60-65 দিন সময় লেগে যায় । তবে তিনি একা নন, তাঁকে সঙ্গ দিয়েছেন আরও কয়েকজন ।

miniature railway track
কঠোর পরিশ্রমে তৈরি মিনিয়েচার রেলপথ (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "এটা তো আমার একার কাজ নয়, অনেকগুলো আইটেম আছে । সুচন সাঁতরা বলে ডিজাইনার আছে... তিনজন চারজন মিলে কাজটাকে করেছি ৷ রাত-দিন খেটে কাজটাকে আমি মোটামুটি একটা জায়গায় তুলে নিয়েছি ৷ কাল আমরা ফাইনাল ফিটিং করে দিয়ে এসেছি ।"

miniature railway track
কী নেই এই 24 ফুটের মডেলে ! (ইটিভি ভারত)

কাঁচরাপাড়ায় এখন যাঁরা রেলের চাকরির জন্য পড়াশোনা করছেন বা কোয়ার্টারে থাকছেন, এই মডেলটি তাঁদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দারুণ সাহায্য করবে । থিওরির পাশাপাশি তাঁরা চোখের সামনে দেখতে পাবেন কীভাবে সিগন্যাল কাজ করে, তারের সংযোগ কীভাবে হয় বা লাইন কীভাবে বদলায় । ঝুলনের সেই ছোট্ট রেললাইন আজ বাস্তবের ইঞ্জিনিয়ারদের পথ দেখাচ্ছে । নিউ ব্যারাকপুরের অনুপ বিশ্বাসের এই সৃষ্টি এখন শুধু তাঁর একার নয়, গোটা রাজ্যের এক অনন্য গর্ব । আগামী দিনে এরকম আরও বড় প্রজেক্টের কাজ তাঁর হাত ধরে উঠে আসবে, এমনটাই আশা রাখছেন শিল্পীর গুণগ্রাহীরা ।

miniature railway track
ঝুলন থেকে দেখা স্বপ্নপূরণে স্বীকৃতি রেলের (ইটিভি ভারত)
miniature railway track
24 ফুটে 45 কিমির রেলপথ (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

MODEL RAIL TRACK
INDIAN RAILWAYS
মিনিয়েচার রেলপথ
ঝুলন
MINIATURE RAILWAY TRACK

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