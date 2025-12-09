আন্ডার-ওয়াটার রোবট ড্রোনের সাহায্যে 34 সেতুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা রেলের

আন্ডার-ওয়াটার রোবট ড্রোনের সাহায্যে 34 সেতুর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা রেলের
34টির মধ্যে 18টি সেতু রয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে৷ সেখানে এই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছে দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে৷
Published : December 9, 2025 at 2:52 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 9 ডিসেম্বর: নদীর এপার থেকে ওপারে ট্রেন নিয়ে যেতে সেতুই ভরসা রেলের৷ সারা বিশ্বে বিভিন্ন নদীর উপর ট্রেন চলাচলের জন্য এমন অসংখ্য সেতু দেখা যায়৷ কিছু নতুন৷ কিছু আবার বহু বছরের পুরনো৷ সেতুগুলির হাল খতিয়ে দেখতে নজরদারি চলে সারা বছর৷ প্রয়োজন মতো রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করা হয়৷
ভারতীয় রেলও তার ব্যতিক্রম নয়৷ সারা বছরই রেলের ইঞ্জিনিয়ররা খেয়াল রাখেন সেতুগুলির৷ কিন্তু এই রক্ষণাবেক্ষণের পুরোটাই হয় জলের উপরে থাকা সেতুর অংশে৷ জলের নিচে সেতুগুলির কোন অবস্থায় রয়েছে, তা জানতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় রেলের আধিকারিকদের৷ এবার সেই কাজকে আরও সহজ করার উদ্যোগ নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)৷
তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার প্রযুক্তির সাহায্যে পরীক্ষা করা হবে যেকোনও সেতুর জলের নিচে থাকা অংশ৷ এর জন্য ব্যবহার করা হবে আন্ডারওয়াটার রবোট ড্রোন৷ ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে৷ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং জানান, বাইরে থেকে ইন্সপেকশন করে যেগুলি বোঝা যায় না, সেতুর সেই অংশগুলি রোবট দিয়ে নজরদারি করা হচ্ছে৷ রোবটের মাধ্যমে জলের তলায় সেতুর ছবি তোলা হচ্ছে৷ তার পর সেগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত-সহ পশ্চিমবঙ্গের একটি অংশে রেল চলাচলের দায়িত্বে৷ তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের মতো বড় নদী ছাড়াও একাধিক ছোট-বড় নদী রয়েছে৷ সবমিলিয়ে 34টি সেতু রয়েছে৷ এই সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম অসমে ব্রহ্মপুত্রের উপর সরাইঘাট সেতু৷ এই সেতুগুলির মধ্যে 18টি সেতু রয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে৷ সব মিলিয়ে প্রায় 4200 কিলোমিটার রেললাইন রয়েছে সেতুর উপর৷
এই সেতুগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করেন রেলের ইঞ্জিনিয়ররা৷ যে নদীগুলিতে জল কম থাকে, সেগুলি সেই সময় পর্যবেক্ষণ করা হয়৷ তবে কিছু নদীতে গভীর জল থাকে সারা বছর৷ ওই নদীগুলিতে থাকা সেতুর জলের তলার অংশে নজরদারি চালানো সম্ভব হয় না৷ যদিও যাত্রী সুরক্ষার জন্য সেতুর ওই অংশগুলিতেও নজরদারি চালানো জরুরি৷ সেই কারণেই রোবট ব্যবহার করে নজরদারির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানানো হয়েছে৷
তারা জানিয়েছে, এই আন্ডারওয়াটার রোবট ড্রোনের সাহায্যে প্রতিটি সেতুর পর্যবেক্ষণ করা হয়৷ থার্মার ইমেজিং, গ্ৰাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার ও আল্ট্রাসনিক পালস ভেলোসিটি-র সমস্ত তথ্য উঠে আসে৷ তবে কোথাও কোনও ত্রুটি ধরা পড়েনি৷ যদিও এখন ত্রুটি ধরা না-পড়লেও ভবিষ্যতে তা দেখা যেতে পারে৷ তাই নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই রোবট ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চলবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানা গিয়েছে৷