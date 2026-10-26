রেলপথে জুড়ল সাঁতরাগাছি-জয়পুর, চালু সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস

রেলপথে জুড়ল সাঁতরাগাছি-জয়পুর, চালু সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস
Railway Connection for Gangasagar: নতুন ট্রেনের যাত্রা শুরু অনুষ্ঠান থেকে গঙ্গাসাগরকে রেলপথে যুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : October 26, 2026 at 10:17 PM IST
সাঁতরাগাছি, 26 অক্টোবর: দীপাবলির আগে রেলপথে রাজ্যের সঙ্গে রাজস্থানের যোগাযোগ আরও সহজ হল ৷ সোমবার সাঁতরাগাছি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল 18061/18062 সাঁতরাগাছি–খাতিপুরা (জয়পুর) সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ৷ দিল্লি থেকে ভার্চুয়ালি সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনের সূচনা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সাঁতরাগাছিতে রেলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
নতুন এই ট্রেনের সবচেয়ে বড় সুবিধা পাবেন কলকাতা ও আশপাশের যাত্রীরা ৷ এত দিন জয়পুরমুখী ট্রেন ধরতে অনেক যাত্রীকে খড়গপুর পর্যন্ত যেতে হত ৷ এবার সাঁতরাগাছি থেকেই সরাসরি রাজস্থানের ট্রেন মিলবে ৷ এনিয়ে রেলমন্ত্রী বলেন, "আগে কলকাতার মানুষকে জয়পুরের ট্রেন ধরতে খড়গপুর যেতে হত ৷ এখন সাঁতরাগাছি ও টাটানগর থেকেও সরাসরি রাজস্থান যাওয়ার ট্রেন চালু হল ৷"
দক্ষিণ-পূর্ব রেল জানিয়েছে, প্রতি বুধবার দুপুর 2টো 15 মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেনটি ছাড়বে ৷ খড়গপুর, টাটানগর, পুরুলিয়া ও রাঁচি হয়ে বৃহস্পতিবার রাত 11টায় খাতিপুরায় পৌঁছবে ট্রেনটি ৷ ফিরতি পথে শুক্রবার সকাল 9টা 20 মিনিটে খাতিপুরা থেকে রওনা হয়ে শনিবার সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিটে সাঁতরাগাছিতে ফিরবে নতুন এই এক্সপ্রেস ৷ 16টি এলএইচবি কোচের এই ট্রেনে থাকছে স্লিপার, থ্রি-এসি এবং এসি ইকোনমি শ্রেণি ৷ ফলে শুধু কলকাতা-জয়পুর যাতায়াত নয়, পথের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গেও রেল যোগাযোগের সুবিধা বাড়বে ৷
উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এই ট্রেনটি চালু করার জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু অধিকারী ৷ একই সঙ্গে রাজ্যে চলা বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্প দ্রুত শেষ করে পরিষেবা চালুর আবেদন করেন তিনি ৷ এদিন রেলমন্ত্রীর কাছে আরেকটি দাবি রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরাসরি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷
রেলের এই নতুন পরিষেবা পর্যটন ও ব্যবসায়িক যাতায়াতের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের সংযোগ আরও সুগম করল বলে জানাচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ বিশেষ করে উৎসবের মরসুমে রাজস্থানমুখী যাত্রীদের জন্য সাঁতরাগাছি থেকে সরাসরি ট্রেন চালু হওয়ায় একটি নতুন বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে ৷