প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের আগে শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি স্টেশন পরিদর্শন রেল আধিকারিকের

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব-সহ হাজির ছিলেন রেলের একাধিক আধিকারিক৷

শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি স্টেশন পরিদর্শনে রেল আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)
Published : January 13, 2026 at 5:30 PM IST

শিলিগুড়ি (দার্জিলিং), 13 জানুয়ারি: ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ তাঁর এবারের সফর অতীতের থেকে কিছুটা হলেও আলাদা৷ কারণ, এই সফরেই তিনি উদ্বোধন করবেন দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের৷ পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী৷ সেই ট্রেনগুলির মধ্যে একটি ট্রেন আলিপুরদুয়ার এবং একটি ট্রেন শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে ছাড়বে৷ সেই নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি৷ তা মঙ্গলবার খতিয়ে দেখলেন রেল কর্তারা৷

এই পরিদর্শনে হাজির ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব৷ কাটিহার ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেল আধিকারিকরা৷ শিলিগুড়ি জংশন ও নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন রেলের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত৷ অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার স্টেশনটি রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে পড়ছে৷ সেই কারণেই দুই ডিভিশনের আধিকারিকদের নিয়ে শিলিগুড়ি জংশন, এনজেপি ও আলিপুরদুয়ার স্টেশন পরিদর্শন করেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব৷

শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি স্টেশন পরিদর্শনে রেল আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

এদিন শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, "17 জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী একাধিক রেল প্রকল্প ও পরিষেবার সূচনা করবেন। তার প্রস্তুতি হিসেবে এদিনের এই পরিদর্শন। আসলে আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশন থেকে ওইদিন দু’টো ট্রেন সূচনা হওয়ার কথা। দু’টো ট্রেন একসঙ্গে এক স্টেশন থেকে সূচনা করা যায় না। তার মধ্যে আলিপুরদুয়ার থেকে পানভেলগামী ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশন থেকে ও শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন থেকে আলিপুরদুয়ার থেকে বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনটির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।’’

শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি স্টেশন পরিদর্শনে রেল আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

রেলের একাধিক প্রকল্প ও নতুন রেল পরিষেবার উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী মোদি করবেন মালদা টাউন স্টেশন থেকে৷ সেখানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও উপস্থিত থাকবেন৷ আর আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি জংশনে স্টেশনে রেলের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন৷ এছাড়া উদ্বোধনের জন্য শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব৷

শিলিগুড়ি জংশন-এনজেপি স্টেশন পরিদর্শনে রেল আধিকারিকরা (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, ‘‘ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী মালদা থেকে নতুন সাতটি ট্রেনের সূচনা করবেন। কাটিহার ডিভিশন থেকে বালুরঘাট থেকে একটি ও রাধিকাপুর থেকে একটি ট্রেনের সূচনা হবে। ভারতীয় রেলের গর্ব কামাক্ষ্যা থেকে হাওড়াগামী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।’’ তিনি আরও জানান, অমৃত ভারত রেল স্টেশনের অধীন শিলিগুড়ি জংশন ও এনজেপি রেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের রেল স্টেশনে গড়ে তোলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিঙ্গুরে সভা করার কথা৷ 18 জানুয়ারি ওই সভা করার কথা৷

