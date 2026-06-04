সরকারি পাট্টার জমিতে রেলের উচ্ছেদ নোটিশ, ঘুম উড়েছে মগরার বাসিন্দাদের
সাতদিনের মধ্যে বাড়ি খালি করার নির্দেশ দিয়েছে রেল ৷ কিন্তু সরকারি পাট্টা দেওয়া জমিতে কীভাবে উচ্ছেদ নোটিশ দিল রেল, উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : June 4, 2026 at 2:38 PM IST
মগরা, 4 জুন: সরকারি পাট্টা দেওয়া জমিতে রেলের উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে আশঙ্কায় কয়েকশো পরিবার । নিজেদের ঘর ছাড়ার আতঙ্কে ভুগছেন তাঁরা । মগরার এক নম্বর পঞ্চায়েতের কোলা গ্রামে ব্যান্ডেল থার্মোল পাওয়ারের রেল লাইনের দু-পাশে প্রতিটি বাড়িতে নোটিশ দেওয়ায় চিন্তার ভাঁজ ৷
পূর্বরেলের তরফে জানান হয়, চলতি মাসের 11 জুনের মধ্যে বাড়ি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এটা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে । প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, সরকারি পাট্টা দেওয়া জমিতে কীভাবে রেল নোটিশ দিতে পারে ।
যদিও এক সময়ে এই জমি ছিল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের অন্তর্গত । পরবর্তীকালে সেই রেল উঠে যাওয়ার পর রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করে পাট্টা দেয় গ্রামবাসীদের । কিন্ত দীর্ঘ 22 বছর পর পূর্বরেল সেই জমি ফেরত চাইছে । তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন । শুধু গ্রামবাসীরা নয়, এই জায়গায় পাঁচটি সরকারি অফিস রয়েছে । সেই জায়গা বাদ রেখে এই নোটিশ দিয়েছে রেল ।
ব্লক আধিকারিক সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই কয়েকজন গ্রামবাসী রেলের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন । সরকারি কাজ দেখে জানা গিয়েছে, পাট্টা দেওয়া জমিতেই এই বাড়ি করেছে বাসিন্দারা । কিন্ত কীভাবে রেল উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ।
এখনও পর্যন্ত 70 জনের বেশি পরিবারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে । ওই বাড়িগুলিতে জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইনও রয়েছে ৷ এই বিষয়ে মগরা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঘুনাথ ভৌমিকের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, মগরা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত একটি বেসরকারি রেল ছিল । যার নাম বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল (BPR)। তা 1956 সালে বন্ধ হয়ে যায় । তারপর থেকে জমি জায়গা বিভিন্নভাবে দখল হয়ে যায় । আমাদের জানা অনুযায়ী 1998 সালে রাজ্য সরকার সেই জমি দখল করার জন্য আসে । তৎকালীন বাম সরকারের আমলে আধিকারিকরা সেই বিপিআর রেলের জায়গা অধিগ্রহণ করে মগরা বিডিও অফিস, মৎস্য-শিক্ষা বিভাগ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র-সহ বিভিন্ন সরকারি অফিস তৈরি হয় । সেই জায়গাতে (1462 নম্বর দাগ নম্বরে) সরকার 2 একর জমিতে গ্রামবাসীদের পাট্টা দেয় । সেই জমির জন্য গ্রামবাসীরা খাজনাও দেয় । সরকারি আবাস যোজনা থেকে বিভিন্ন রকম সহযোগিতা পান ।
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের ইতিহাস (BPR)
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে' কোম্পানি 1890 সালে তৈরি হয় । যা তারকেশ্বর-মগরা রেলওয়ে নামে পরিচিত ছিল । পরবর্তীকালে
1914 সালে মগরা থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত 2.2 মাইল এবং 1917 সালে দশঘরা থেকে জামালপুরগঞ্জ পর্যন্ত 8.3 মাইল পথের সঙ্গে যুক্ত হয় । এটা সম্পূর্ণ বাঙালি মালিকানাধীন ও পরিচালিত প্রথম বেসরকারি রেলওয়ে হিসেবে পরিচিত ছিল ।
প্রধান রুট : হুগলির মগরা থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় 33 মাইল (55 কিমি) দীর্ঘ এই ন্যারো-গেজ রেলপথ ব্যবসা, সাধারণ যাত্রী, শিবভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । প্রায় 1956 সালের দিকে এই রেল পরিষেবা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় ।
রঘুনাথ ভৌমিকদের দাবি, পূর্বরেলের তরফে কোথাও ভুল হচ্ছে । বিপিআর রেল মানে ভারতীয় রেল নয় । এটি একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে রেল চালু হয়েছিল । মগরায় পরবর্তীকালে ত্রিবেণী থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত এই রেল চলাচল হত । সরকার ভূমি অধিকরণ আইনে 2004 সালে মগরা-সহ বিভিন্ন জায়গায় পাট্টা দিয়েছে । তাহলে কী করে রেল অধিগ্রহণ করতে আসে । তার জন্য রেল এবং রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি । এর আগে বহুবার পঞ্চায়েতের সঙ্গে বৈঠক করলেও কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি রেল । আগে জমিটা কার সেটা প্রমাণ দিক সেই আবেদন জানাচ্ছি সরকারের কাছে । এর জন্য বহু মানুষ বিপদে পড়েছে ও আতঙ্কে আছে । সরকারি জায়গা সরকার নিতে পারে কিন্তু পাট্টা দেওয়া সরকারি দলিল থাকা সত্ত্বেও জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে । এটা কোনও একটা জায়গায় ভুল হচ্ছে ।
এক বৃদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের কথায়, "1968 সাল থেকে বসবাস করছি আমরা । বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন 2004 সালে আমাদের পাট্টা দেওয়া হয় । জমির খাজনা, জল কর, বিদ্যুতের বিল সব কিছুই আমরা দিই । হঠাৎ করে পূর্বরেল বলছে এই জায়গা তাদের । ত্রিবেণী থেকে মগরা পর্যন্ত প্রায় 400 পরিবার রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে উচ্ছেদ হলে আমরা যাব কোথায় । আমাদের সঞ্চয় বলে কিছু নেই । বলাগড়ের বিধায়ক এসে রেলের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন । সেই সময় আমরা শুনেছিলাম সরকার অধিগ্রহণ করেছিল । সেই অধিকৃত জমি আমাদের পাট্টা দেওয়া হয়েছে ।"
এক মহিলা রীতা দত্ত বলেন, "রেল একটা করে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু আমরা জানি না রেলের জায়গায় আছি না বিপিআরের জায়গায় আছি । এই ক'টা দিনের মধ্যে আমরা কোথায় যাব বা কেন যাব । আমার শ্বশুররা ষাট বছর ধরে এখানে বাস করছেন । আমরা তো জানতাম না এখান থেকে কোনও দিন উচ্ছেদ হব । আমাদের যদি উচ্ছেদ করতে হয় তাহলে আমাদের পুনর্বাসন দিক সরকার । এখন ঘর ভাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না । আমরা তো উদ্বাস্তু নয় ।"