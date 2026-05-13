এবার 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস'-এ NJP থেকে অমৃতসর, বড় উপহার উত্তরবঙ্গবাসীকে

এবার 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস'-এ NJP থেকে অমৃতসর, বড় উপহার উত্তরবঙ্গবাসীকে
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে শিখ তীর্থক্ষেত্র অমৃতসরের সরাসরি সংযোগ পর্যটন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
Published : May 13, 2026 at 6:05 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 মে: উত্তরবঙ্গ ও বিহারের রেলযাত্রীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে ৷ অবশেষে শিলিগুড়ি (এনজেপি) থেকে পঞ্জাবের অমৃতসর পর্যন্ত সরাসরি নতুন 'অমৃত ভারত এক্সপ্রেস' চালুর অনুমোদন দিল রেল বোর্ড । উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে শিখ তীর্থক্ষেত্র অমৃতসরের এই সরাসরি সংযোগ পর্যটন, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা সামাজিক মাধ্যমে এই সুখবরটি প্রকাশ করে রেল বোর্ডকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । তিনি জানান, ট্রেনটি বিশেষ করে দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স এবং শিলিগুড়ি সংলগ্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য রেলযাত্রাকে আরও সহজ ও আরামদায়ক করে তুলবে ।
ট্রেনের সময়সূচি ও রুট
সাংসদ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 14663/14664 অমৃতসর-নিউ জলপাইগুড়ি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস সপ্তাহে একদিন চলাচল করবে । প্রতি বৃহস্পতিবার অমৃতসর থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করবে । ফিরতি পথে প্রতি শনিবার সকাল আটটায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে । সোমবার ভোর রাত 2:20 মিনিটে ট্রেনটি অমৃতসর পৌঁছাবে ।
এই ট্রেনটি নবনির্মিত ললিতগ্রাম বাইপাস এবং আরারিয়া-গালগালিয়া রেলওয়ে সেকশন দিয়ে চলাচল করবে । এর ফলে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি বিহারের কোশি, মিথিলা এবং সীমাঞ্চল অঞ্চলের বাসিন্দারাও সরাসরি উন্নত রেল পরিষেবার সুবিধা পাবেন ।
সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, এই আধুনিক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হওয়ার ফলে পঞ্জাব, বিহার এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে । তিনি বলেন, "এই পরিষেবা আমাদের অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক, তীর্থযাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে । এটি ব্যবসা ও পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি করবে ।"
এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সাংসদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন । তাঁর মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রান্তিক অঞ্চলের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, এই নতুন ট্রেন তার অন্যতম বড় প্রমাণ । আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন এই অমৃত ভারত এক্সপ্রেস উত্তরবঙ্গের রেল মানচিত্রে এক নতুন মাইলফলক হতে চলেছে । এখন ট্রেনটি আনুষ্ঠানিকভাবে কবে থেকে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করবে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।