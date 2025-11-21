ETV Bharat / state

চিংড়িঘাটায় থমকে মেট্রোরেলের কাজ ! রাজ্যের অসহযোগ নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ

চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের কাজ আটকে রয়েছে ৷ এনিয়ে রাজ্যের সঙ্গে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের বৈঠক হলেও কোনও অগ্রগতি হচ্ছে না ৷ আদালতের দ্বারস্থ হল আরভিএনএল ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 21 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরেও চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের কাজে শেষ করা যাচ্ছে না ! রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় জরুরি কাজ করতে পারছে না রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা আরভিএনএল ৷

এমনই অভিযোগে শুক্রবার হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সংস্থা ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে আদালতে আবেদন করতে হবে ৷ তারপর আদালত এ বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করবে ৷

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মেট্রো ভবনে মেট্রোরেল ও রাজ্যে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে প্রায় ঘণ্টা পাঁচেকের বৈঠক হয় ৷ হাজির ছিলেন রাজ্য পরিবহণ বিভাগের অধিকর্তা দীপঙ্কর মণ্ডল, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ প্রসেনজিৎ সোম, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের রাস্তা বিভাগের ডিজি সুকান্ত দাস, কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ-র রোড অ্যান্ড ব্রিজ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপন চক্রবর্তী, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির ডিরেক্টর জলি চৌধুরী, কলকাতা মেট্রোর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানেল ম্যানেজার সুমিত সরকার, মেট্রোর প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনুজ মিত্তল, আরভিএনএলের চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার অমিত ট্যান্ডন, এবং অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার রাকেশ কুমার ৷ এই বৈঠক শেষে চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ নিয়ে জট কাটার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ৷ নভেম্বরের মাঝামাঝি কাজ শুরু হবে, এমনটাই কথা ছিল ৷

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল নভেম্বরের মধ্যে পিলার তোলার কাজের জন্য শনি ও রবিবার দু'দিন রাস্তা বন্ধ রাখা হবে ৷ কিন্তু প্রশাসন তা না করায় আটকে রয়েছে মেট্রোরেলের কাজ ৷ এ নিয়েই এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরভিএনএল ৷ রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের বক্তব্য, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলেও রাস্তা বন্ধ করার অনুমোদন দিচ্ছে না প্রশাসন ৷

এদিকে প্রশাসনের পাল্টা দাবি, ইডেনে টেস্ট ম্যাচ চলছিল ৷ এছাড়া কলকাতায় ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হওয়ায় রাস্তা বন্ধের অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ আরভিএনএলের বক্তব্য, এভাবে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে দেরি করানো হচ্ছে ৷ ফলে মেট্রোরেলের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে ৷ আর তাই আদালতের হস্তক্ষেপের আর্জি জানান আবেদনকারীর আইনজীবী ৷

চিংড়িঘাটার কাছে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশনের পর 366 মিটার এলাকায় মেট্রোর কিছু কাজ বাকি আছে ৷ এই কাজ শেষ করতে হলে 90 ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক করা দরকার ৷ পাশাপাশি 9 ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন ৷ কিন্তু রাজ্য সরকারের আপত্তির জন্য কাজ আটকে রয়েছে ৷ গত 4 সেপ্টেম্বর এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট সব পক্ষকে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেয় ৷ দু'পক্ষ আদালতকে জানায় নভেম্বর মাসে দু'দিন ও রাতে এই কাজ করা হবে ৷ কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ এখনও করা সম্ভব হচ্ছে না ৷

