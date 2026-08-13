শ্রাবণী মেলায় দেওঘরমুখী ভক্তদের ঢল, রেলের স্পেশাল ট্রেন থেকে শুরু করে নানা ব্যবস্থা

শ্রাবণী মেলায় দেওঘরমুখী ভক্তদের ঢল, রেলের স্পেশাল ট্রেন থেকে শুরু করে নানা ব্যবস্থা
শ্রাবণ মাসে দেবাদিদেবের মাথায় জল ঢালতে ভিড় জমছে পুণ্যস্থানগুলিতে ৷ আসানসোল থেকে দেওঘরে পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে রেল ৷
Published : August 13, 2026 at 8:13 PM IST
আসানসোল, 13 অগস্ট: শ্রাবণী মেলা মানেই দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামে পুণ্যার্থীদের ঢল ৷ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নিচ্ছে জসীডীহ, দেওঘর, বাসুকিনাথ ও বৈদ্যনাথধাম ৷ ভিড় সামলাতে তাই বাড়ানো হয়েছে স্পেশাল ট্রেন ৷ স্টেশনে রাখা হয়েছে অতিরিক্ত পরিষেবা ৷ আসানসোল রেল ডিভিশনের জসিডি, আসানসোল স্টেশনে কোথাও চিকিৎসার ব্যবস্থা, কোথাও হুইলচেয়ার, আবার কোথাও 24 ঘণ্টার 'মে আই হেল্প ইউ' কেন্দ্র— সব মিলিয়ে পুণ্যার্থীদের নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ যাত্রায় বিশেষ নজর দিয়েছে রেল ৷
রেলের জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রাবণের দিন যত এগোচ্ছে তত বেড়ে চলেছে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত ৷ বিশেষত সোমবারগুলিতে রেলে যাত্রীর সংখ্যা লক্ষাধিক পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ এই ভিড়ে সবচেয়ে বড় প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে ঝাড়খণ্ডের জসীডীহ ৷
এই বিপুল ভিড় সামলাতে আসানসোল ডিভিশন একাধিক বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে ৷ রেল সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে একদিনে 38টি স্পেশাল ট্রেন চালানো হয়েছে । তার মধ্যে 16টি দূরপাল্লার এবং 22টি স্বল্প দূরত্বের ট্রেন ৷ ওই ট্রেনগুলির টিকিট বিক্রি থেকেই রেলের আয় হয়েছে এখনও 33 লক্ষ 9 হাজার 538 টাকা ৷
ভিড়ের চাপ আরও বাড়তে পারে বলে 88895/88896 ইতওয়ারি-মধুপুর-ইতওয়ারি শ্রাবণী মেলা স্পেশালের আরও দু’টি ট্রিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ রেলের জনসংযোগ বিভাগ সূত্রে খবর, 18 ও 25 অগস্ট ইতওয়ারি থেকে মধুপুরের উদ্দেশে এবং 19 ও 26 অগস্ট মধুপুর থেকে ইতওয়ারির উদ্দেশে ট্রেনগুলি চলবে ৷ আগের মতোই নির্দিষ্ট রুট, স্টপেজ ও সময়সূচি বজায় থাকবে ৷
শুধু ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়, পুণ্যার্থীদের শারীরিক অসুস্থতা বা জরুরি প্রয়োজনের দিকটিও মাথায় রেখে ব্যবস্থা করেছে রেল ৷ 5 অগস্ট বিভিন্ন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে 503 জন পুণ্যার্থী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন ৷ 12 জনকে হুইলচেয়ার পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৷
স্টেশনগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে 24 ঘণ্টা নজরদারির জন্য বসানো হয়েছে সিসিটিভি ৷ যাত্রীদের অপেক্ষা করার কক্ষগুলিতে আলো, পাখা এবং বিনামূল্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ পাশাপাশি স্টেশন চত্বর পরিষ্কার রাখতে সারাদিন কাজ করছেন সাফাইকর্মীরা ৷ যাত্রীদের জন্য রাখা হয়েছে বায়ো-টয়লেটও ৷
টিকিট কাটার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত কাউন্টার, অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন এবং মোবাইল ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে দ্রুত টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ‘মে আই হেল্প ইউ’ কেন্দ্র থেকে পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে ৷ শ্রাবণী মেলার ভিড় যত বাড়ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে দেওঘরমুখী এই যাত্রায় রেলই হয়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর অন্যতম প্রধান ভরসা ৷