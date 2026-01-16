ভোটমুখী বাংলায় 13 হাজার কোটির রেল প্রকল্প, ভুবনেশ্বরের মতো আইটি হাব এনজেপি-তে: রেলমন্ত্রী

ভোটমুখী বাংলায় 13 হাজার কোটির রেল প্রকল্প, ভুবনেশ্বরের মতো আইটি হাব এনজেপি-তে: রেলমন্ত্রী
মালদা থেকে রাজ্যে 12টির বেশি রেল পরিষেবার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এনজেপি-তে ট্রেনের বগি ও ইঞ্জিন মেরামতির পরিকাঠামো বৃদ্ধির পরিকল্পনা ৷
Published : January 16, 2026 at 7:48 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 জানুয়ারি: ভোটমুখী বাংলায় এবার বিজেপির হাতিয়ার রেল প্রকল্প ৷ প্রায় 13 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রেল মন্ত্রক ৷ শুধু তাই নয়, অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের একাধিক রেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ আর এতে বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে ৷ শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
এ দিন দিল্লি থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছন রেলমন্ত্রী ৷ সেখান থেকে সড়কপথে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি রেল স্টেশনে যান তিনি ৷ এনজেপি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে চলা কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি ৷ রেলমন্ত্রীকে এনজেপি রেল স্টেশনে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়-সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷
এনজেপি রেল স্টেশন থেকে এ দিন বিকেলেই বিশেষ ট্রেনে মালদার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি ৷ আগামিকাল শনিবার মালদায় রেলমন্ত্রকের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠান রয়েছে ৷ সেখান থেকে একাধিক নতুন রেল পরিষেবার সূচনা করবেন তিনি ৷ তার আগে এ দিন মালদায় যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
এ দিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেলমন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মালদা থেকে 12টিরও বেশি রেল পরিষেবার সূচনা করবেন ৷ বাংলাকে এই উপহার দিচ্ছেন তিনি ৷ রাজ্যে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে রেলের একাধিক কাজ চলছে ৷ প্রধানমন্ত্রী বাংলার জন্য 13 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন ৷ নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনকে আন্তর্জাতিক মানের গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ খুবই ভালো পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ৷ খুব ভালো কাজ চলছে ৷"
এনজেপি যেহেতু উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন, সেই কথা মাথায় রেখে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, এনজেপি রেল স্টেশনের ক্ষমতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় ৷ এনজেপি-তে বগি ও ইঞ্জিনের মেরামত এবং দেখাশোনার কাজ হয় ৷ সেই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার কাজ শুরু হবে বলে জেনারেল ম্যানেজার জানিয়েছেন ৷ এতে এনজেপি থেকে আরও বেশি ট্রেন আমরা চালাতে পারব ৷ কাল প্রধানমন্ত্রী 12টিরও বেশি ট্রেনের সূচনা করবেন ৷ এনজেপি রেল স্টেশনে বর্তমানে আটটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে ৷ আরও দু’টি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের কাজ চলছে ৷ তাতে প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা বেড়ে দশ হবে ৷ ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের মতো এনজেপি রেল স্টেশনেও একটি আইটি হাব তৈরি করা হবে ৷ সেই জায়গা নির্ধারণ করা হয়ে গেছে ৷ এসবের ফলে এই এলাকার আর্থসামাজিক ব্যাপক উন্নয়ন হবে ৷"