'যে শাস্তি চেয়েছিলাম, পুলিশ সেটাই দিয়েছে,' রায়গঞ্জ এনকাউন্টারের পর বললেন নির্যাতিতার বাবা-মা

'যে শাস্তি চেয়েছিলাম, পুলিশ সেটাই দিয়েছে,' রায়গঞ্জ এনকাউন্টারের পর বললেন নির্যাতিতার বাবা-মা
Raigunj Encounter: পরিবারের দাবি, প্রথম থেকেই পুলিশে আস্থা ছিল । মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছিলেন তাঁরা ।
Published : November 9, 2026 at 1:47 PM IST
রায়গঞ্জ, 9 নভেম্বর: কয়েক দিন ধরেই খোঁজ মিলছিল না বাড়ির মেয়ের ৷ তারপর চার দিন আগে অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের আব্দুলঘাটার কুলিক ফরেস্ট থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার পচাগলা দেহ ৷ ময়নাতদন্তে জানা যায়, খুনের আগে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ৷ খবরটা শুনে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন বাবা-মা ৷
নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সেই দিলীপ রায় (46) আজ নিহত হয়েছে পুলিশি এনকাউন্টারে ৷ সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতার পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বস্তির আবহ। খবরটা শোনার পর পরিবার জানিয়েছে, মেয়েকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু অভিযুক্ত পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ৷ তাই অন্যায়ের সঠিক শাস্তি হয়েছে বলে মনে করছেন বাবা-মা ৷
মৃতার পরিবারের দাবি, প্রথম থেকেই পুলিশের উপর আস্থা ছিল তাঁদের । মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাঁরা । শেষ পর্যন্ত পুলিশি অভিযানে মূল অভিযুক্ত নিহত হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা মনে করছেন, তাঁরা যে শাস্তি চেয়েছিলেন, অভিযুক্ত সেটাই পেয়েছে ।
সোমবার সকাল থেকে রায়গঞ্জে মৃতার বাড়িতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজনেরা । মৃতার বাবা বলেন, “খুব ভালো লাগছে । যে শাস্তি চেয়েছিলাম, পুলিশ সেটাই দিয়েছে ।” মেয়েকে হারানোর যন্ত্রণা থাকলেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় কিছুটা শান্তি ফিরেছে বলেও জানান তিনি । মৃতার মায়ের দাবি, "অভিযুক্ত দিলীপ রায় আমাদের পরিচিত, প্রতিবেশীই ছিল বলা য়ায় ৷ ওর বিরুদ্ধে আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল । এমন একজনের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেওয়ায় আমরা খুশি ৷"
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দিলীপ একজন কুখ্যাত অপরাধী ৷ তার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ৷ একাধিকবার তার নামে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ তার শেষ অপরাধ ছিল নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন ৷ এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ অপরাধীদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করবে । ভবিষ্যতে কেউ অপরাধ করার আগে একাধিকবার ভাববে বলেই মনে করছেন তাঁরা ।
নতুন সরকারের আমলে নারী সুরক্ষাকে যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা বারবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তাও দিয়েছেন তিনি । রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ি সফরে এসে নারী সুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেও উঠে এসেছিল অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের বার্তা ।
এদিনের ঘটনায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেছেন, "কেউ আইনের বিরুদ্ধাচারণ করলে বা আইন হাতে তুলে নিলে তাদের পুলিশের মুখোমুখি হতেই হবে ৷ কিছু ক্ষেত্রে পুলিশও এরকম অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয় ৷ এধরনের অবস্থা যাতে বেড়ে না যায়, দেখতে হবে ৷ সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে ৷"
পুলিশি এনকাউন্টার নিয়ে রায়গঞ্জবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ একাংশের মতে, এহেন অপরাধের সঠিক সাজা পেয়েছে দিলীপ ৷ এই ধরনের ঘটনায় পুলিশ এমন ভূমিকা নিলে দুষ্কৃতীদের মনে ভয় তৈরি হবে ৷ এমন দুষ্কর্ম করার আগে সে কিছুটা ভাববে ৷ আবার অনেকের মতে, এভাবে এনকাউন্টার কোনও সভ্য দেশে মেনে নেওয়া যায় না ৷ পুলিশ যদি এভাবেই মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলে তবে দেশে আইন আদালত কী কারণে রয়েছে ? অভিযুক্তদের অপরাধ প্রমাণ হওয়ার আগে এমন এনকাউন্টার খুনেরই সামিল ৷