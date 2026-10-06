ABVP-SFI সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

ABVP-SFI সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
clash between ABVP and SFI: এবিভিপি ও এসএফআই এর সমর্থকদের মারধরের ঘটনায় দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত।
Published : October 6, 2026 at 8:42 PM IST
রায়গঞ্জ, 6 অক্টোবর: ABVP ও SFI-এর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে সাঁটানো পোস্টারকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন এবিভিপি ও এসএফআই এর ছাত্র সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাঁশ, লাঠি নিয়ে চলল দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে শক্তি প্রদর্শন। একের পর এক দুই সংগঠনের ছাত্ররা আহত হলেন।
এবিভিপি ও এসএফআই এর সমর্থকদের মারধরের ঘটনায় দু'পক্ষের আহত হলেন বেশ কয়েকজন। দুই যুযুধান ছাত্রসংগঠনের মধ্যে মারামারিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠল শিক্ষাঙ্গন। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। লাঠি উঁচিয়ে দু'পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পুলিশ। তবে এই ঘটনার পর থেকেই চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে।
এসএফআই-এর রায়গঞ্জ টাউন লোকাল সম্পাদক বিবেক বর্মন অভিযোগ করে বলেন, "গত পরশু জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে পোস্টারিং করি। কিন্তু এবিভিপি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। আজ আমাদের এক সমর্থক জাহাঙ্গীর আলম ফোন করে জানান, তাঁকে ইউনিয়ন রুমে পেটানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। আমরা এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে খুঁজতে যাই। যখন ভিতরে যাই, আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়। আমরা কাউকে মারধর করিনি। বহিরাগত কেউ ঢোকেওনি। আমরা এখনও আমাদের সমর্থককে খুঁজে পাইনি।"
এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক দীপ দত্ত বলেন, "SFI বিশ্ববিদ্যালয় রক্তাক্ত করল। আমাদের গর্বের শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে আমাদের সমর্থকদের পেটাল, তারপর তালা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে। যখন ছাত্র-ছাত্রী কম ছিল, আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা কাউকে আটকে রাখিনি। SFI মিথ্যা অভিযোগ করছে। এবার আমরা সুদে আসলে বোঝাব। তাদের জন্য হাসপাতালের বেড ফাঁকা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন নামে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্যক্ত করে যাচ্ছে ওরা।"