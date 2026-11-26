'স্পেশাল 26' কায়দায় আড়াই কোটির সোনার গয়না লুট ! GST অফিসার সেজে পার্ক স্ট্রিটে শোরুমে হানা
Park Street raid: ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক স্ট্রিট এলাকার কারনানি ম্যানশনে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ ৷
Published : November 26, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: জনপ্রিয় বলিউড ছবির কাহিনি অনুসরণ করে শহরে বড়সড় দাঁও মারল দুষ্কৃতীরা !
বুধবার মধ্যরাতে ফিল্মি কায়দায় ভুয়ো জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি সোনার গয়নার শোরুমে হানা দিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার গয়না হাতিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা । ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক স্ট্রিট এলাকার কারনানি ম্যানশনে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত দেড়টা নাগাদ দুষ্কৃতীদের একটি দল জিএসটি অফিসার সেজে ওই শোরুমে ঢুকে পড়ে । তল্লাশি ও অভিযানের অজুহাতে দফতরের ভিতরে ঢুকে তারা প্রায় 2.5 কোটি টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ । পুরো ঘটনাটিই 'স্পেশাল 26' ছবির কায়দায় সাজানো হয়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান । 'স্পেশাল 26'-ছবিতে সিবিআই অফিসার সেজে হানা দেওয়ার নাটক করত অপরাধীদের গ্যাং ৷ তারপর সেখান থেকে মূল্যবান সামগ্রী, টাকাপয়সা লুঠপাট করে চম্পট দিত তারা ৷ একেবারেই সেই কায়দায় এই দুষ্কৃতীরা গয়না হাতিয়ে পালিয়ে গিয়েছে ৷
এই ঘটনায় শোরুমের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । তার ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ । দুষ্কৃতীরা ঠিক কোন পথে এসেছিল এবং কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তা জানতে কারনানি ম্যানশন ও আশপাশের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কলকাতা পুলিশ এর এক আধিকারিক বলেন, "আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি ।"
শোরুমের মালিক ও কর্মীদের তরফে পুলিশে দায়ের করা অভিযোগের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, খোয়া যাওয়া সোনার গয়নার মোট ওজন প্রায় 1,981.780 গ্রাম (প্রায় 2 কেজি) । চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে 108টি সোনার চুড়ি, 20টি সোনার বালা ৷ ব্যবসায়ীর দাবি, বর্তমান বাজারদরে এই বিপুল পরিমাণ সোনার গয়নার মূল্য কয়েক কোটি টাকা । নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে এতগুলো গয়না সরানো হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ প্রশ্নের মুখে শোরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ৷
ঘটনার খবর পাওয়ার পরই স্থানীয় থানা এবং কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । তদন্তে নেমে পুলিশের তরফে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷
শোরুমের ভিতরের এবং বাইরের রাস্তার সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে । অভিযুক্তরা কখন শোরুমে ঢুকেছিল, কোন পথে পালিয়েছে এবং তাদের গতিবিধি কেমন ছিল, তা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ।
ঘটনার সময় শোরুমে উপস্থিত থাকা কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে । এর পিছনে শোরুমের ভিতরের কারও যোগসাজশ বা 'ইনসাইডার' ভূমিকা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
অপরাধীদের শনাক্তকরণ ও সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পাওয়া ছবি কলকাতা পুলিশের ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তরা যাতে শহর ছেড়ে পালাতে না পারে, তার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ও প্রবেশপথগুলিতে নাকা চেকিং এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ।
চুরি যাওয়া সোনা যাতে কোনওভাবেই গলিয়ে ফেলা বা অন্য কোথাও বিক্রি করা না যায়, তার জন্য শহরের অন্যান্য স্বর্ণব্যবসায়ী এবং কারিগর মহলে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে এবং পুলিশের নিজস্ব সোর্স নেটওয়ার্ককে সক্রিয় করা হয়েছে ।