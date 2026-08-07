ওষুধের দোকানের আড়ালে বেআইনি পাচারচক্র ! ইবি-ড্রাগ কন্ট্রোলের যৌথ হানা

ওষুধের দোকানের আড়ালে বেআইনি পাচারচক্র ! ইবি-ড্রাগ কন্ট্রোলের যৌথ হানা
সীমান্ত এলাকায় ওষুধের আড়ালে অবৈধ পাচারচক্রের অভিযোগ। শুক্রবার বিথারী বাজারের ‘লয়েড মেডিকেল’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে হানা দেয় পুলিশ ৷
Published : August 7, 2026 at 12:47 PM IST
স্বরূপনগর, 7 অগস্ট: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিথারী এলাকায় বেআইনি ওষুধ কারবারের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এক যৌথ অভিযানে সীমান্ত সংলগ্ন বিথারী বাজারের এক নামী ওষুধের দোকান ও তাদের দুটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ নথিবিহীন ও অবৈধ ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় 10 ঘণ্টা ধরে চলা এই ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান শেষে দোকান ও গোডাউন দুটি সম্পূর্ণ সিল করে দিয়েছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ব্যবসায়ী শহিদুল মণ্ডল (শহিদুল ডাক্তার) ও তাঁর ছেলে লয়েড মণ্ডল চম্পট দিয়েছেন।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ওষুধের আড়ালে অবৈধ পাচারচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই শুক্রবার বিথারী বাজারের ‘লয়েড মেডিকেল’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে আচমকা হানা দেয় যৌথ দল। মূল দোকান ও দুটি গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে পেটি পেটি নথিবিহীন ওষুধ উদ্ধার করা হয়, যার কোনও বৈধ কেনাবেচার চালান মালিকপক্ষ দেখাতে পারেনি। গোয়েন্দাদের প্রাথমিক অনুমান, এই সমস্ত ওষুধ বেআইনি উপায়ে বাংলাদেশে পাচারের জন্য জমা করা হয়েছিল। তল্লাশি শেষে দোকান ও গোডাউন সিল করে দেওয়া হয়।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্য ও স্থানীয় প্রশাসনের পদক্ষেপের প্রশংসা করে বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকার বলেন, "তৃণমূলের আমলে যেসমস্ত বেআইনি কাজ রমরমিয়ে হচ্ছিল, তা আর চলবে না। বিথারীতে যৌথ অভিযান চালিয়ে বেআইনি ওষুধ উদ্ধার ও দোকান সিল করা হয়েছে। অভিযুক্ত শহিদুল ও তাঁর ছেলে লয়েড জাল ওষুধ বাংলাদেশে পাচার করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির আমলে এইসব চক্রান্ত ও অবৈধ কারবার আর বরদাস্ত করা হবে না।"
বর্তমানে পুলিশ ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের যৌথ দল পলাতক শহিদুল ও তাঁর ছেলের সন্ধানে বিভিন্ন সম্ভাব্য ডেরায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এই চক্রের পেছনে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে বিশদ তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।