দেশের ব্যবসায়ীদের পথে বসিয়েছেন মোদি, বাংলার শিল্পকে শেষ করছেন মমতা: রাহুল

দেশের ব্যবসায়ীদের পথে বসিয়েছেন মোদি, বাংলার শিল্পকে শেষ করছেন মমতা: রাহুল
ছোট ব্যবসায়ী ও কৃষকদের ক্ষতি প্রসঙ্গে মোদি-মমতাকে নিশানা করেন রাহুল ৷ অন্য একটি প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, বিজেপির ভোট-চুরি রুখতে পারবে না তৃণমূল ৷
Published : April 14, 2026 at 3:31 PM IST
রায়গঞ্জ, 14 এপ্রিল: বাংলায় বিজেপিকে সুযোগ করে দিয়েছে তৃণমূল ৷ দেশকে বঞ্চিত করছে বিজেপি ৷ বাংলায় সেই একই কাজ করছে তৃণমূল ৷ রায়গঞ্জের সভা থেকে এভাবে একযোগে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ শিল্পায়ন থেকে শুরু করে দেশের ছোট ব্যবসায়ীদের ক্ষতি প্রসঙ্গে নাম করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন রাহুল ৷ তাঁর কটাক্ষ, বিজেপির ভোট-চুরি রুখতে পারবে না তৃণমূল ৷
এপস্টিন ফাইলে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপির নেতাদের নাম আছে বলে মোদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হাতে 'বন্দি' ৷ তাই লজ্জার বিষয় হলেও ট্রাম্পকে তিনি কথা দিয়েছেন ভারত কোথা থেকে তেল কিনবে সেটা আমেরিকা ঠিক করে দেবে ৷ এভাবেই ভারতের শক্তি ক্ষেত্রের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ভারতের ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন মোদি ৷ তাঁরাই ভারতের অর্থনীতির প্রাণভ্রমরা ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য় চুক্তি করেছেন ৷ ঠিক হয়েছে ভারত আমেরিকা থেকে প্রতি বছর সাড়়ে 9 লাখ কোটি টাকার সামগ্রী কিনবে তার ফলে ভারতের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে ৷ একইভাবে বাংলার শিল্পকে শেষ করেছে বিজেপি ৷
রাহুল দাবি করেন, এসআইআর করে বাংলার ভোটারদের নাম কেটে দিয়েছে বিজেপি ৷ একইভাবে তৃণমূলও বাংলার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে না ৷ মোদি দুর্নীতি করলে তৃণমূলও পিছিয়ে নেই ৷ সারদা 17 লাক্ষ পরিবারের ক্ষতি হয়েছে ৷ রোজভ্যালি 31 লক্ষ পরিবার সর্বশান্ত ৷ 6 হাজার 600 কোটির দুর্নীতি হয়েছে ৷ কেউ টাকা পাননি ৷
অন্য একটি প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, "তৃণমূল কয়লা থেকে শুরু করে গুন্ডা ট্যাক্স নেয় ৷ তৃণমূলের আমলে বাংলার মানুষের ভালো হয় না ৷ শুধু সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িতদের ভালো হয় ৷ 2021 সালে তৃণমূল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 5 লক্ষ লোককে বোজগার দেবে ৷ কিন্তু কাজের কাজ হয়নি ৷ আর তাই 84 লক্ষ যুবসাথীর জন্য আবেদন করতে হয়েছে ৷ একটা সময় বাংলা শিল্পের হাব ছিল ৷ প্রথমে কমিউনিস্ট আর তারপরে মমতা বাংলাকে শেষ করে দিয়েছেন ৷"
এদিনের সভা থেকে আরজি করের ঘটনা নিয়েও তোপ দাগেন লোকসভর বিরোধী দলনেতা ৷ তাঁর আক্রমণ, বাংলায় নারীরা ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ৷ তৃণমূলের গুন্ডারা কংগ্রেস নেতাদের খুন করে ৷ এ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ায় তৃণমূল নেতা তপন কুণ্ডুর খুনের কথা তুলে ধরেন রাহুল ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কংগ্রেস বিজেপির মতো ঘৃণার রাজনীতি করে না ৷ আমরা সকলকে এক করার কাজ করি ৷"