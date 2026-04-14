ট্রাম্পকে স্যর বলে সম্বোধন করেন মোদি, রায়গঞ্জে রাহুল-বাণ; ঘৃণার সংস্কৃতি নিয়ে তোপ বিজেপিকে

ট্রাম্পকে স্যর বলে সম্বোধন করেন মোদি, রায়গঞ্জে রাহুল-বাণ; ঘৃণার সংস্কৃতি নিয়ে তোপ বিজেপিকে
রাহুলের দাবি, ট্রাম্প সারাদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে গালিগালাজ করেন ৷ হুমকি দেন দু'মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারেন ৷
Published : April 14, 2026 at 1:53 PM IST
রায়গঞ্জ, 14 এপ্রিল: দেশে ঘৃণার সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে আরএসএস-বিজেপি ভারতের সংবিধানকে ধ্বংস করতে চায় ৷ এবারের ভোটে প্রথমবার বাংলায় নির্বাচনী সভা করতে এসে এমনই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে একাধিক বিস্ফোরক দাবিও করেন রাহুল ৷ তাঁর দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা হলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্যর বলে সম্বোধন করেন ৷ ট্রাম্প সারাদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে গালিগালাজ করেন ৷ হুমকি দেন দু'মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারেন ৷ আর প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে আলিঙ্গন করেন ৷ তিনি এপস্টিনের কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হাতে বন্দি ৷ একদিকে ভারতে মহত্মা গান্ধি থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু, বিআর আম্বেদকররা কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি ৷ আর তার জন্য 15 বছর জেলে খেটেছেন ৷ কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেননি ৷ অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী 24 ঘণ্টা ঘৃণা ছড়ান ৷ হিন্দু-মুসলমানের নামে রাজনীতি করেন ৷ কংগ্রেস এসব করে না ৷ কংগ্রেসের নীতি সবাইকে নিয়ে চলা ৷
এদিন তিনি সংসদের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন ৷ রাহুল বলেন, "সংসদে আমি বক্তব্য রাখছিলাম ৷ এপস্টিন থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে কথা বলছিলাম ৷ আপনারা সবাই এপস্টিনের নাম শুনেছেন ৷ নরেন্দ্র মোদি বলেন ওঁর 56 ইঞ্চির ছাতি ৷ কিন্তু আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নির্দেশ দিয়ে আমাকে থামাতে বললেন ৷ বারবার আমাকে থামবার চেষ্টা হল ৷ শেষ পর্যন্ত না পেরে সংসদ ছাড়লেন ৷"
রাহুলের আরও দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতকে ভয়ঙ্কর ধোঁকা দিয়েছে ৷ আমেরিকার সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছেন তাতে বিজেপির ক্ষতি হবে না, কিন্তু দেশের নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে ৷ আগেই বলেছি, ট্রাম্প মোদিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ৷ তাই ট্রাম্পের আমেরিকার কাছে প্রধানমন্ত্রী দেশটাকেই বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ ভারতের কৃষি বাজার দেশের জন্য খুলে দিয়েছেন ৷ চুক্তির পর আমেরিকার কৃষকরা ভারতে তাঁদের সামগ্রী বিক্রি ররতে পারবেন ৷ ভারতের কৃষি জমি ছোট প্রযুক্তির ব্যবহার কম ৷ আমেরিকায় উল্টো ৷ তাই ভারতের কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হবে ৷
এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও বিজেপির সঙ্গে আদানির সম্পর্ক নিয়েও সরব হন রাহুল ৷ তিনি দাবি করেন, আদানির নামে একাধিক মামলা করেছে আমেরিকা ৷ আর তাই তিনি এখন দেশের বাইরে যেতে ভয় পান ৷ কারণ, তিনি জানেন ভারতের বাইরে গেলেই তাঁকে গ্রেফতার হতে হবে ৷ আর ভারতে তাঁকেই আশ্রয় দেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি ৷ এর পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির একাধিক বিষয় তুলে ধরেন তিনি ৷ একযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে বাংলার ভোটারদের কাছে তাঁর আহ্বান বাংলায় কংগ্রেস প্রার্থীদের জিতিয়ে কাজের সুযোগ দিন ৷