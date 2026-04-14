তৃণমূল নয়, বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র কংগ্রেসই, মালদায় সভায় তোপ রাহুলের

তৃণমূল নয়, বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র কংগ্রেসই, মালদায় সভায় তোপ রাহুলের
এদিনের তিনটি সভায় রাহুলের নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে তৃণমূল-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিঁধতে ছাড়েননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷
Published : April 14, 2026 at 5:28 PM IST
মালদা, 14 এপ্রিল: তৃণমূল কখনও বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে না ৷ সেটা কংগ্রেসই পারে ৷ বাংলায় সভা করতে এসে একসময়ের কংগ্রেস গড় মালদা থেকে মঙ্গলবার এই মন্তব্যই করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে এভাবে ঘুরপথে তৃণমূলকে জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রায় সব নেতাই দাবি করেন, সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপিকে রুখতে পারে না কংগ্রেস ৷ শুধু তাই নয়, বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একছাতার তলায় আনতে তৈরি হওয়া 'ইন্ডিয়া' শিবিরের নেতৃত্বের রাশ কংগ্রেসের হাতে থাকা উচিত নয় বলেও মনে করেন জোড়াফুল শিবিরের নেতারা ৷ এদিনের সভা থেকে সেই আক্রমণেরই জবাব দিলেন রাহুল ৷
চাঁচলের কলমবাগানের সভা থেকে রাহুল এদিন সাফ জানান, "তৃণমূল কখনও বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে না ৷ সেটা কংগ্রেসই পারে ৷ বাংলার মানুষ এবার কংগ্রেসের প্রার্থীদের উপর ভরসা রাখুন ৷ কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য 10 লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা করে দেওয়া হবে ৷ সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে ক্যান্সারের চিকিৎসা আর ডায়ালিসিস হবে ৷ মহিলাদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে দু’হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷ কৃষক সম্মান যোজনায় প্রতি বছর কৃষকদের 15 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷ তার সঙ্গে বাংলার কৃষকরা প্রতি মাসে 200 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবেন ৷ শিক্ষার আলো প্রকল্পে স্নাতকস্তর পর্যন্ত প্রত্যেকে বিনামূল্যে শিক্ষা পাবেন ৷ মেয়েদের জন্য এই সুযোগ থাকবে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ৷ সবার জন্য বিনামূল্যে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি আর এআই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে ৷ সমস্ত সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে ৷"
এদিন প্রথমে রায়গঞ্জ পরে মালদা এবং সবশেষে মুর্শিদাবাদে সভা করেন রাহুল ৷ তিনটি সভা থেকেই তাঁর নিশানায় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে তৃণমূল-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিঁধতে ছাড়েননি তিনি ৷ তাঁর দাবি, এ রাজ্যে বিজেপিকে সুযোগ করে দিয়েছে তৃণমূলই ৷ দুই দল যেভাবে শাসন চালাচ্ছে, তাতে দেশের সাধারণ মানুষের প্রবল ক্ষতি হচ্ছে ৷ এদিন রাহুলের সঙ্গে ছিলেন এই রাজ্যের দলীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার-সহ আরও অনেকে ৷
রাহুল এদিন একাধিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধেছেন ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত 4 হাজার কিলোমিটারের 'ভারত জোড়ো' যাত্রার কথা ৷ বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর লক্ষ্য, 'নফরত কি বাজার মে মোহব্বত কি দোকান খোলনা' ৷ তাঁর কথায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতার মাধ্যমেই দেশ উন্নয়নের সরণি ধরবে ৷
এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের উপরেও খড়গহস্ত ছিলেন রাহুল ৷ তিনি বলেন, "বাংলার মানুষের ডাবল লোকসান হয়েছে ৷ বাংলার শিল্প শেষ করে দিয়েছেন তৃণমূল সরকার ৷ তৃণমূলই বিজেপিকে এই রাজ্যে নিয়ে এসেছে ৷ মোদি দুর্নীতি করেছেন ৷ তৃণমূলও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই ৷ সারদা কেলেঙ্কারিতে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন 17 লাখ মানুষ ৷ 1900 কোটি টাকা এখনও আমানতকারীরা পাননি ৷ রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে প্রায় 31 লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুঁইয়েছেন ৷ 6 হাজার 600 কোটি টাকা এখনও আমানতকারীদের অধরা ৷ তার সঙ্গে রয়েছে গুন্ডা ট্যাক্স ৷ সিন্ডিকেট ছাড়া এখানে কোনও কাজ হয় না ৷ বাংলায় বেআইনিভাবে কয়লা খনন করা হচ্ছে ৷ এখানে সমস্ত কাজ বেআইনিভাবে হয় ৷ আর তা থেকে সুবিধে পায় তৃণমূল ও ওই দলের নেতাকর্মীরা ৷”
রাহুলের অভিযোগ, "বেকারদের সঙ্গে মমতাজি ছিনিমিনি খেলছেন ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মমতাজি বলেছিলেন, তিনি 5 লাখ বেকারের কর্মসংস্থান করবেন ৷ এদিকে সম্প্রতি 84 লাখ বেকার ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন ৷ মমতাজি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেননি ৷ প্রথমে বামফ্রন্ট, তারপর তৃণমূল মিলে বাংলার শিল্প শেষ করে দিয়েছে ৷ এই রাজ্যে হিংসা হয় ৷ মহিলাদের সম্মান নিরাপদ নয় ৷ আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের নির্মম ঘটনা ঘটেছে ৷ পুরুলিয়ায় আমাদের নেতা তপন কুণ্ডুকে খুন করেছে তৃণমূলের লোকজন ৷ মোদি সংবিধানের উপর অত্যাচার চালান, এখানে তৃণমূল মানুষের উপর অত্যাচার চালায় ৷ তারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাজ্য চালায় ৷ তৃণমূলের গুন্ডা কিংবা তাদের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ না-থাকলে বাংলায় মানুষের কোনও কাজ হয় না ৷”