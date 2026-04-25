'আমাকে 55 ঘণ্টা জেরা, মমতাকে কতক্ষণ' ? রাহুল গান্ধিকে কড়া জবাব তৃণমূলের

শহিদ মিনারের জনসভা থেকে রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের জন্যই বাংলায় বিজেপি মাথা তোলার সুযোগ পেয়েছে।

রাহুলের তোপের পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 25 এপ্রিল: রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র চার দিন বাকি। তার আগেই শনিবার কলকাতার শহিদ মিনার চত্বরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একযোগে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। ইডি জেরা নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এদিন নিশানা করেন তিনি। রাহুলের এই মন্তব্যের পরই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ঘাসফুল শিবিরও। কংগ্রেস সাংসদকে 'ক্যাজুয়াল' ও 'পার্ট টাইম' নেতা বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি, তাঁর 'কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানো' নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার এবং শশী পাঁজা।

শনিবার শহিদ মিনারের জনসভা থেকে রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, তৃণমূলের জন্যই বাংলায় বিজেপি মাথা তোলার সুযোগ পেয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "বাংলায় রোজগার করতে হলে তৃণমূল নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে।"

রাজ্যে কর্মসংস্থান ও শিল্পের অভাব নিয়েও সরব হয়ে তিনি দাবি করেন, 84 লক্ষ যুবক-যুবতী বেকার ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। এরপরই কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রসঙ্গ টেনে রাহুল সোজাসুজি প্রশ্ন তোলেন, "আমাকে ইডি 55 ঘণ্টা জেরা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কতক্ষণ করেছে ?" রাহুলের এই মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মুখপাত্র শশী পাঁজা।

কংগ্রেস নেতার মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আখ্যা দিয়ে তিনি তাঁর পোষ্য কুকুরের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। শশী পাঁজার কটাক্ষ, "তিনি যখন তাঁর পোষ্যের সঙ্গে খেলছিলেন এবং তাকে বিস্কুট খাওয়াচ্ছিলেন, তখন তিনি কি জানেন সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পিছনে ইডি এবং সিবিআই লেলিয়ে দিয়েছিল বিজেপি সরকার ?"

লোকসভা নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, দিল্লি ও বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস আন্তরিকভাবে লড়াই করলে ওই রাজ্যগুলিতে বিজেপি জিততে পারত না। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র যোগ্যতা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই।

রাহুলের সভাশেষ হতেই তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদারও। রাহুলকে ‘ক্যাজ়ুয়াল’ ও ‘পার্ট টাইম’ নেতা বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় তাঁকে জেরা করেছিল ইডি। সেই প্রসঙ্গ টেনে অন্যকে কেন জেরা করেনি, এমন প্রশ্ন তোলাটাই অর্থহীন।" জয়প্রকাশ আরও মনে করিয়ে দেন যে, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপিকে রুখে দিয়েছিলেন মমতাই, যার ফলে তাদের সাংসদ সংখ্যা 18 থেকে 12-তে নেমে এসেছিল। তাঁর মতে, কংগ্রেসের এই ধরনের অবাস্তব কথাবার্তা এবং হালছাড়া মনোভাবের জন্যই দেশে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে ৷

এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি মোদীর 'জো হুজুরি' করার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "ট্রাম্প ফোন করলেই 'ইয়েস স্যর' বলে ফোন তোলেন মোদি।" আদানি ইস্যুতে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। নিজের 'ভারত জোড়ো' যাত্রার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস সাংসদ দাবি করেন, বিজেপি দেশে 'ভারত তোড়ো' যাত্রা করে হিংসা ছড়াচ্ছে, আর রাজ্যে সেই কাজটাই করছে তৃণমূল। সাধারণ মানুষের কাছে কংগ্রেসকে একবার জেতানোর আবেদনও জানান তিনি।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কংগ্রেস ও তৃণমূলের এই চরম রাজনৈতিক তরজা রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ যে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য। দুই শিবিরের এই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের প্রভাব ভোটবাক্সে কতটা পড়ে, এখন সেটাই দেখার।

