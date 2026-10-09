ডিজিটাল মহালয়ার ভিড়েও 'ওল্ড ইজ গোল্ড' ! রেডিও ঘিরে নস্টালজিয়ায় ডুব প্রবীণদের

ডিজিটাল মহালয়ার ভিড়েও 'ওল্ড ইজ গোল্ড' ! রেডিও ঘিরে নস্টালজিয়ায় ডুব প্রবীণদের
Radio Mahalaya 2026: মহালয়া এলেই বর্ধমানের অলিগলিতে পুরনো রেডিওর খোঁজ পড়ে ৷ বদলে যাওয়া দিনে নস্টালজিয়ার ছবি খুঁজে দেখলেন ইটিভি ভারতের পুলক যশ ।
Published : October 9, 2026 at 2:29 PM IST
বর্ধমান, 9 অক্টোবর: মহালয়ার ভোর । বাইরে তখনও অন্ধকার ৷ চারদিক ঘুমের নিস্তব্ধতার চাদরে ঢাকা । জানলার ফাঁক দিয়ে আসছে শিউলির হালকা গন্ধ । আর ঘরের এক কোণে রাখা পুরনো রেডিও থেকে ভেসে আসছে সেই চেনা কণ্ঠ—'আশ্বিনের শারদপ্রাতে...'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'।
তবে এখন প্রজন্ম বদলেছে । উন্নত হয়েছে প্রযুক্তিও । স্মার্টফোন, ইউটিউব, টেলিভিশনের দাপটে রেডিও আজ অনেকটাই অতীত । তবু মহালয়ার ভোরে সেই পুরনো শব্দের কাছে ফিরতে চান অনেকেই । আর সেই টানেই পুজোর আগে ফের ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বর্ধমানের বেশ কয়েকটি রেডিও মেরামতির দোকান ।
কার্জন গেটের কাছে বৈদ্যনাথ কাটরার গলিতেও রয়েছে এমন কয়েকটি ছোট দোকান, যেখানে পাশাপাশি বসে আছে দুটো সময় । একদিকে হাতে হাতে স্মার্টফোন, অন্যদিকে ধুলো মুছে ফের চালু হওয়ার অপেক্ষায় কয়েক দশক পুরনো রেডিও । এমনই এক দোকানে গত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে রেডিও সারিয়ে চলেছেন প্রবীণ রেডিও মেকানিক নিমাই মোদক ।
রেডিও নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন তিনি । তাঁর হাত ঘুরেই একসময় বর্ধমানের বহু পরিবারের রেডিও ফের প্রাণ পেয়েছে । মহালয়া এলেই সেই পুরনো সম্পর্কটা আবার ফিরে আসে । ঘরের কুলুঙ্গি, আলমারি কিংবা পুরনো বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে যত্নে তুলে রাখা ট্রানজিস্টর । কেউ নিয়ে আসেন বাবার আমলের রেডিও, কেউ আবার বহু বছর বন্ধ থাকা সেটটি ।
কারণ, মহালয়ার ভোরটা অনেকের কাছে শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান শোনার সময় নয় । তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বয়স । মহালয়ার আগের রাতটার ছিল আলাদা নিয়ম । থাকত ওয়ানডে ফুটবল । রাত জেগে খেলা, বন্ধুদের সঙ্গে উত্তেজনা—তারপর কখন যে রাত ভোরের দিকে গড়িয়ে যেত, বোঝাই যেত না ।
সেই রাত পেরিয়েই আসত মহালয়ার ভোর । রেডিওর সামনে বসে তখন ঘুমজড়ানো চোখে শোনা হত সেই চেনা কণ্ঠ । কোনও মোবাইলের স্ক্রিন ছিল না, ইউটিউব খুলে খুঁজতে হত না । রেডিওটা ঠিকঠাক চলছে কি না, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় চিন্তা । সময়ের সঙ্গে সেই অভ্যাস হারিয়েছে । কিন্তু স্মৃতিটা হারায়নি ।
শুধু রেডিও কিংবা মহালয়ার ভোর নয়, বদলে গিয়েছে তাকে ঘিরে থাকা পরিবেশটাও । শরৎ এলেই একসময় প্রকৃতি যেন নিজের হাতেই উৎসবের মঞ্চ সাজিয়ে দিত । নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠের ধারে কাশফুলের দোলা, ভোরের উঠোনে শিউলির সাদা-কমলা আস্তরণ—সব মিলিয়ে পুজো আসার আগেই মন উৎসবের রং মেখে নিত ।
এখনও শরৎ আসে । আকাশে মেঘ ভাসে, কোথাও কাশফুলও দোলে । কিন্তু অনেক জায়গায় সেই পরিচিত দৃশ্য খুঁজতে হয় । অনেক বাড়িতেই আগের মতো উঠোন আর চোখে পড়ে না । কমেছে গাছপালা, বেড়েছে কংক্রিটের ঘরবাড়ি । যে শিউলি গাছের নীচে একসময় ভোরবেলা ফুল কুড়োনোর ভিড় জমত, অনেক জায়গায় সেই গাছই আর নেই । ফলে প্রকৃতির সঙ্গে উৎসবের যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তার অনেকটাই যেন আলগা হয়ে গিয়েছে ।
প্রবীণ নাগরিক শিশির কুমার দত্তের স্মৃতিতেও মহালয়ায় জড়িয়ে রয়েছে অন্যরকম এক আবেগে । তাঁর কথায়, ছোটবেলায় পুজোর এত জাঁকজমক ছিল না । মহালয়াকে কেন্দ্র করে আজকের মতো এত আয়োজনও চোখে পড়ত না । বাজির রমরমাও ছিল না তেমন । কিন্তু ভোরে রেডিওতে মহালয়া শোনার জন্য মানুষের মধ্যে যে টান ছিল, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না ।
তখন ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছয়নি । ইন্টারনেট কিংবা স্মার্টফোনের প্রশ্নই ছিল না । মহালয়ার অনুষ্ঠান শোনার প্রধান ভরসা ছিল রেডিও । ভোরের অন্ধকারে পরিবারের সঙ্গে বসে সেই অনুষ্ঠান শোনার মধ্যে তৈরি হত এক নিজস্ব অনুভূতি । প্রযুক্তি উন্বেনত হয়েছে, শোনার মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু শিশিরবাবুর রেডিওর প্রতি আকর্ষণ কমেনি । এখনও সময় পেলেই স্মার্টফোনে রেডিও অ্যাপ খুলে বসেন তিনি । যন্ত্র বদলেছে, কিন্তু শোনার অভ্যাসটা নিজের মতো করে ধরে রেখেছেন ।
অন্যদিকে, 60 ছুঁইছুঁই কাজল সাহার স্মৃতিতে মহালয়া মানে ছিল এক মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যাওয়া প্রস্তুতি । পুজোর আনন্দ তখন শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে আটকে থাকত না । মহালয়াকে ঘিরেই পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হত আলাদা উত্তেজনা । আর সেই উত্তেজনার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ওয়ানডে ফুটবল ।
মহালয়ার আগের দিন থেকে শুরু হত ফুটবল খেলা । একদিনের সেই আয়োজন ঘিরে রাত জেগে চলত খেলা । কখনও খেলতে খেলতেই ভোর হয়ে যেত । অন্যদিকে, মহালয়ার অনুষ্ঠান চলাকালীন কোথাও কোথাও বাজিও ফাটানো হত ।
কাজল সাহার কথায়, সেই সময় মহালয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই আলাদা সংস্কৃতিটাই ছিল আসল আকর্ষণ । ফুটবল ছিল, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো ছিল, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া ছিল । উৎসব মানে শুধু পুজো দেখা নয়, বরং পাড়ার মানুষকে নিয়ে একটা গোটা দিন আনন্দে কাটানো ।
সেই স্মৃতির সঙ্গে আজকের ছবিটা মেলাতে গিয়ে আক্ষেপও ধরা পড়ে তাঁর কথায় । মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলার অভ্যাস কমেছে । অনেক ছেলেই এখন মাঠের বদলে স্মার্টফোনের পর্দায় বেশি সময় কাটায় । যে মাঠ একসময় পাড়ার ছেলেদের মিলনস্থল ছিল, সেখানে আগের মতো ভিড় দেখা যায় না । মহালয়াকে ঘিরে খেলাধুলোর সেই সামাজিক আয়োজনও তাই অনেক জায়গায় ফিকে হয়েছে ।
বদল এসেছে বাজির জগতেও
বছর পনেরো-কুড়ি আগেও মহালয়াকে কেন্দ্র করে পাড়ায় পাড়ায় বাজি কেনা, বাজি ফোটানো নিয়ে আলাদা ব্যস্ততা চোখে পড়ত । কালীপটকা, দোদোমা, তুবড়ি, রংমশাল, ফুলঝুরি—কত রকমের বাজি নিয়ে চলত আলোচনা । কার কাছে কী বাজি আছে, কোনটা বেশি আলো ছড়াবে, সন্ধ্যায় কোথায় বাজি ফোটানো হবে—সেই নিয়েও তৈরি হত উত্তেজনা । ছেলেদের মধ্যে অনেকেই নিজেরা বাজি তৈরি করার চেষ্টা করত । উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ত পাড়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ।
সেই বাজির আলোয় ধর্মের আলাদা বিভাজন থাকত না । হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পাড়ার মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন । মহালয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই সামাজিক আবহই উৎসবকে আরও আপন করে তুলত ।
এখনও বাজি ফোটে । নতুন ধরনের আতশবাজিও এসেছে । কিন্তু মহালয়াকে কেন্দ্র করে আলাদা করে বাজি কেনা ও ফোটানোর যে ব্যাপক উৎসাহ ছিল, তা অনেকটাই কমেছে । শব্দবাজির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ও রয়েছে । তবে, শুধু বাজির ধরন বদল নয়, উৎসবের প্রস্তুতিকে ঘিরে মানুষের ব্যস্ততাও আগের মতো নেই । কাজের চাপ, বদলে যাওয়া জীবনযাপন এবং বিনোদনের নতুন মাধ্যম—সব মিলিয়ে সেই পুরনো পাড়াকেন্দ্রিক আয়োজন অনেকটাই সরে গিয়েছে ।
ছোটবেলায় বাবার পাশে বসে টেলিভিশনে মহালয়া দেখার স্মৃতি আজও মনে দাগ কেটে রয়েছে গৃহবধূ পিংকি বিশ্বাসের । বাবার গা ঘেঁষে বসে পর্দায় রাক্ষস দেখতেন তিনি । কখনও ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলে বাবা তাঁর গায়ে চাদর জড়িয়ে দিতেন । মহালয়ার অনুষ্ঠান শেষ হতেই শুরু হয়ে যেত দুই বোনের দুর্গা-অসুর খেলা । দিদি লাঠি হাতে অসুররূপী পিংকির বুকে পা রেখে দুর্গা সাজার ভঙ্গি করতেন । পিংকির মতে, ছোটবেলার সেই আনন্দ ও আবেগ আজ আর সেভাবে দেখা যায় না ।
বদলের মধ্যেই কোথাও যেন নীরবে পড়ে রয়েছে রেডিও
একসময় মহালয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই বাড়িতে প্রশ্ন উঠত—রেডিওটা চলছে তো ? ব্যাটারি আছে তো ? যন্ত্রে গোলমাল থাকলে দ্রুত সারানোর ব্যবস্থা করতে হত । কারণ, মহালয়ার ভোরে রেডিও না বাজলে যেন উৎসবের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই বাদ পড়ে যেত ।
এখন সেই তাগিদ অনেকটাই কমেছে । মোবাইল ফোনেই 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা যায় । ইউটিউব কিংবা অন্য ডিজিটাল মাধ্যমেও অনুষ্ঠান পাওয়া যায় । ফলে রেডিও নষ্ট হলে সারানোর বদলে অনেকেই হয়তো অন্য মাধ্যমে শুনে নেন । পুরনো রেডিও পড়ে থাকে আলমারির মাথায় কিংবা বাক্সের ভিতরে ।
ব্যাটারির দামেও এসেছে বদল । একসময় অল্প টাকায় রেডিও কেনার স্মৃতি রয়েছে অনেকের । এখন একটি রেডিও চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি ব্যাটারির দামই 105 টাকা । অথচ এত খরচ করেও সারা বছর রেডিও শোনার অভ্যাস ধরে রাখেন কতজন ? রেডিওর নিজস্ব শ্রোতা রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমেছে বলে মনে করেন স্থানীয়রা । তাই রেডিও মেরামতির দোকানেও সারা বছর তেমন কাজ থাকে না । মহালয়া এলেই কয়েকটি পুরনো সেট নিয়ে মানুষ হাজির হন ।
এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি । মহালয়ার আগে একের পর এক রেডিও পৌঁছেছে নিমাইবাবুর দোকানে । মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসি, কাটোয়া, ভাতার-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে পুরনো রেডিও । মহালয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও চলছে মেরামতির কাজ । বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি । অথচ কাজের চাপে খাওয়াদাওয়ার সময়ও মিলছে না ।
স্মৃতির ঝাঁপি খুলে নিমাইবাবু বলেন, "আগে রেডিওর আলাদা কদর ছিল । মহালয়ার এক মাস আগে থেকেই এত রেডিও আসত যে মেরামতির কাজ নেওয়া বন্ধ করে দিতে হত । সারারাত জেগে কাজ করেছি । ঘুম হত না ঠিক করে । মহালয়ার আগে শতাধিক রেডিও জমা পড়ত ।"
তারপরেই দীর্ঘশ্বাস । সময় বদলেছে । হাতে হাতে মোবাইল, ইন্টারনেট । তবু পুরনো রেডিওর ডাক একেবারে ফুরিয়ে যায়নি । নিমাইবাবু বলেন, "এখন আর সেই দিন নেই । সময়ের সঙ্গে সব আধুনিক হয়েছে । হাতে হাতে মোবাইল, ইন্টারনেট । তবু এখনও মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসি, কাটোয়া, ভাতার থেকে রেডিও আসে । এই ক'টি রেডিওই এখন সারাচ্ছি ।"
রেডিওর সঙ্গে নিমাইবাবুর নিজের জীবনও জড়িয়ে আছে পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে । তিনি দেখেছেন রেডিওর উত্থান, ঘরে ঘরে তার জায়গা করে নেওয়া, তারপর ধীরে ধীরে সেই জায়গা স্মার্টফোন-টেলিভিশনের দখলে চলে যাওয়া । কিন্তু মহালয়ার আগে পুরনো রেডিও নিয়ে মানুষের ফিরে আসা তাঁকে এখনও একটা কথা মনে করিয়ে দেয়—প্রযুক্তি বদলাতে পারে, শোনার মাধ্যম বদলাতে পারে, কিন্তু কিছু শব্দের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা এত সহজে বদলায় না ।
তাই মহালয়ার ভোরে কোথাও হয়তো স্মার্টফোনে চলছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। আবার কোনও ঘরে ধুলো ঝেড়ে, নষ্ট তার জুড়ে, ব্যাটারি বদলে নিমাই মোদকের হাতে ঠিক হয়ে যাওয়া পুরনো রেডিওটাই বেজে উঠবে ।
শরতের আকাশে আজও সাদা মেঘ ভাসে, কোথাও কাশফুল দোলে, কোনও উঠোনে এখনও শিউলি ঝরে । তবু বদলে গিয়েছে সেই সময়কে ঘিরে থাকা অনেক অভ্যাস । মাঠের জায়গা নিয়েছে মোবাইলের পর্দা, পাড়ার সম্মিলিত আয়োজনের জায়গায় এসেছে ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ।
রেডিওটা হয়ত পুরনো হয়েছে, মহালয়াকে ঘিরে উৎসবের ছবিটাও বদলেছে । কিন্তু কোনও কোনও ভোরে তার সুইচ অন হতেই ফিরে আসে একটা সময়, একটা পাড়া, একটা শৈশব । পুরনো রেডিওর শব্দে তাই শুধু মহালয়া শোনা যায় না, ফিরে পাওয়া যায় ফেলে আসা দিনগুলোকেও ।