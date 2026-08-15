ভোটে জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম, এখন এনডিএ-র সমর্থক ! রচনার অকপট স্বীকারোক্তি
আরবানা-বিতর্কে আফসোসও ! আক্ষেপের সুরেই বললেন, "আমাকে অ্যাটাক না করলে আরবানা নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতাম না । এখন মনে হয়, মন্তব্য না করলেই ভাল হত।"
Published : August 15, 2026 at 2:13 PM IST
চুঁচুড়া, 15 অগস্ট: "তৃণমূল সরকার জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম । তৃণমূল হেরে গিয়েছে বলেই পরিবর্তন করেছি ! এখন আমি এনডিএ-র সাপোর্টার !" নিজের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে এ বার আর কোনও রাখঢাক রাখলেন না হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । চুঁচুড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক প্রশ্নের অকপট জবাব দিলেন তিনি । তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া থেকে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ, 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এখনও শ্রদ্ধাশীল থাকা- সবই উঠে এল তাঁর কথায় ।
সেই সঙ্গে ফের সামনে এল আরবানা-বিতর্ক । সেই মন্তব্য নিয়ে কিছুটা আক্ষেপের সুরেই রচনা বললেন, "আমাকে অ্যাটাক না করলে আরবানা নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতাম না । এখন মনে হয়, ওই মন্তব্য না করলেই ভাল হত ।"
আরবানা নিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রচনার দাবি, একটা সময় তিনি ছোট ফ্ল্যাটে থাকতেন । কলকাতার আরবানায় থাকার স্বপ্ন ছিল তাঁর । মা-বাবাকে সেখানে রাখার ইচ্ছাও ছিল । সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে । তাঁর কথায়, "আগে কোনও দিন কাউকে ওই ধরনের কোনও কথা বলিনি ।" গড়িয়াহাট থেকে এখনও জামাকাপড় কেনেন এবং তাঁর মা গড়িয়াহাটে থাকেন বলেও জানান তিনি । তবে সমাজমাধ্যমে কিছু মানুষের সমালোচনার পর রচনা বুঝেছেন, ওই মন্তব্য না করাই ভাল ছিল ।
কিন্তু আরবানা থেকে রাজনীতির প্রশ্নে আসতেই রচনার গলায় আর কোনও দ্বিধা নেই । কেন তৃণমূল ছাড়লেন ? কেন এনডিএ-র পাশে ? তাঁর উত্তর, তৃণমূলের পরাজয়ের পরে তিনি ঘরে বসে সাংসদের বেতন নিতে চাননি । তাঁর কথায়, "দিদিকে ভালোবাসি বলে ঘরে বসে থাকতে পারব না । ঘরে বসে সাংসদের মাস মাইনেটা পেতাম ঠিকই । কিন্তু সেটা করতে আসিনি ।"
রচনার দাবি, এখনও তাঁর সাংসদ হিসেবে প্রায় তিন বছর মেয়াদ বাকি । এই সময়ের মধ্যে নিজের লোকসভা এলাকায় কাজ করতে চান । কাজ করতে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন । তবে 2029 সালে ফের প্রার্থী হবেন কি না, সে প্রশ্নে এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ তিনি ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক যে তাঁর কাছে এখনও 'ফ্যাক্টর', সেটিও স্পষ্ট করেছেন রচনা । কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "আমি বর্তমানে এনসিপিআই-তে আছি, এনডিএ-র সাপোর্টার ।" তাঁর যুক্তি, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক সমীকরণ থাকলে উন্নয়নের কাজ করা সহজ হয় । আর সেই কারণেই বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি নিজের কাজের পক্ষে সুবিধাজনক বলে মনে করছেন ।
তৃণমূলের 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়োজন নেই', এই অবস্থানের সঙ্গেও কার্যত দ্বিমত পোষণ করেছেন হুগলির সাংসদ । তাঁর কথায়, "ডাবল ইঞ্জিন সরকার ছাড়া রাজ্যের অগ্রগতি হতে পারে না ।" গত কয়েক মাসে রাজ্যে যে ভাবে কাজ এগোচ্ছে, সেটাই তার প্রমাণ বলেও দাবি করেছেন তিনি ।
তৃণমূল সরকারের সময়ে নিজের সাংসদ এলাকার কাজ করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন বলেও অভিযোগ রচনার । তাঁর দাবি, উন্নয়নের জন্য অর্থ চাইতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, রাজ্যের হাতে টাকা নেই । কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের সাংসদ হিসাবে তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করা বা সরাসরি কথা বলার ক্ষেত্রে নানা বাধা ছিল বলে অভিযোগ তাঁর ।
রচনার বক্তব্য, "আমরা কোনও মন্ত্রীর কাছে যেতে পারতাম না, দেখা করতে পারতাম না । অনেক বাধা ছিল ।" যদিও সেই পরিস্থিতিতেও রেল-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দফতরে গিয়ে নিজের এলাকার সমস্যার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি । বলাগড়ের ভাঙন নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন রচনা ।
এখন পরিস্থিতি বদলেছে বলেই মনে করছেন তিনি । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে । সেখানে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করার জন্য তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান রচনা । তাঁর আশা, কেন্দ্রের এই সমর্থন নিয়ে হুগলির বিধায়কদের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজের লোকসভা এলাকায় কাজ করতে পারবেন ।
তবে রচনার বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার জায়গাটি একেবারে মুছে যায়নি । 'দিদি নম্বর ওয়ান' এর মঞ্চে মমতার উপস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে রচনা বলেন, "মমতা বুঝেছিলেন, দিদি নম্বর ওয়ানের মঞ্চে না গেলে আমি হয়তো তৃণমূলে আসব না!" একই সঙ্গে এই বার্তাও স্পষ্ট করেছেন যে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলেছে, দল বদলেছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এখনও অটুট রয়েছে তাঁর ।
আর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি, "তৃণমূল জিতলে তৃণমূলেই থাকতাম !" ভোটের ফল বদলেছে, সরকার বদলেছে, বদলেছে রচনার রাজনৈতিক অবস্থানও । এখন তিনি এনসিপিআই-তে, এনডিএ-র সমর্থক । তবে আগামী তিন বছরই আপাতত তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । কাজ করে দেখাতে পারলে রাজনীতিতে থাকবেন, না পারলে সরে যাবেন, চুঁচুড়া থেকে এমনই স্পষ্ট বার্তা হুগলির সাংসদের ।