সাংসদ চন্দননগরে আসুক পছন্দ করতেন না বিধায়ক ! ইন্দ্রনীলকে নিয়ে বিস্ফোরক রচনা

সাংসদ চন্দননগরে আসুক পছন্দ করতেন না বিধায়ক ! ইন্দ্রনীলকে নিয়ে বিস্ফোরক রচনা
Rachana Banerjee on Indranil Sen: ইন্দ্রনীল সেনের অনুমতি ছাড়া চন্দননগরে সাংসদ যেতে পারতেন না-বলে অভিযোগ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : October 31, 2026 at 2:57 PM IST
চুঁচুড়া, 31 অক্টোবর: চন্দননগর বিধানসভা এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হতো না হুগলির সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায়কে ! তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের ইচ্ছে থাকলেও আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা ছিল না তাঁদের ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রচনা ৷ তাঁর দাবি, নিজে মুখে না-বললেও ইন্দ্রনীল সেন কোনওদিন তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে সাংসদ হিসাবে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাননি ৷ আর সেই সময় এক দলে থাকার কারণে, তিনিও এনিয়ে কোনওদিন প্রতিবাদ বা অভিযোগ জানাননি হুগলির সাংসদ ৷
শুক্রবার রাতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন সাংসদ রচনা বন্দোপাধ্যায় ৷ রাজ্যে মমতা সরকারের পতনের পরেই 20 জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷ এরপর তাঁরা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআই-তে যোগ দেন ৷ হেরিটেজ দুর্গাপুজো পরিক্রমার নামে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
সেই প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমার লোকসভার মধ্যে তিনি বিধায়ক হলেও তাঁর সঙ্গে সেইভাবে কাজ করা হয়ে ওঠেনি ৷ কিন্তু, তাঁর বিধানসভায় কোনও অনুষ্ঠানে যেতে হলে, তাঁর অনুমতি নিয়েই যেতে হতো ৷ চন্দননগরে কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে গেলে বিধায়কের অনুমতি নিয়ে যেতে হতো ৷ আমি কর্মীদের থেকে শুনেছি বিধায়ক নাকি পছন্দ করেন না, তাঁর অনুমতি ছাড়া সাংসদ বা অন্য কেউ চন্দননগরে যাক ৷"
রচনা বলেন, "আমি এখন তাঁদের দলে নেই ৷ তাই বিগত দলের বিধায়ক নিয়ে আমি সেইভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাই না ৷ তবে, ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আইনি বিষয় ৷ এনিয়ে আদালতের রায় চূড়ান্ত ৷ এর জন্য পুলিশ প্রশাসন আছে ৷ ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসন আছে ব্যবস্থা নেবে ৷ ইন্দ্রনীল সেন আমার সাংসদ এলাকার বিধায়ক হলেও, আমি ওঁকে খুব একটা চিনতাম না ৷ আমি চন্দননগর বিধানসভায় যেতে পারতাম না ৷"
আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি একবার দু’বার যখন চন্দননগরে গিয়েছিলাম, তখন চন্দননগরের মানুষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম ৷ দলের কর্মীরা বলতো, আমরা আপনাকে ডাকতে পারি না, কারণ বিধায়ক পছন্দ করেন না ৷ সেই সময় আমি তাঁদের দলে ছিলাম, তখন তো আমি ঝগড়াঝাঁটি করতে পারব না-যাওয়ার জন্য ৷ অশান্তি করে কোনও জায়গায় থাকতে চাই না ৷ বাকি সব জায়গার বিধায়কদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল ৷ ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ ছিল না ৷ কিন্তু, ওঁ পছন্দ করতেন-না চন্দননগরে যাওয়া ৷"