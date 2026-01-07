ETV Bharat / state

কলকাতায় রয়েছে 98 বছর পুরনো 'অনাথ' চায়ের দোকান ! নাম রেখেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু

এই দোকানে মেলে 500 থেকে শুরু করে 50 হাজার টাকা কেজি দরের নানা কোয়ালিটির চা ৷ দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা আসেন সেই চা কিনতে ৷

new Orphan Tea shop
কলকাতায় রয়েছে 98 বছর পুরনো চায়ের দোকান (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 7, 2026 at 10:14 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 7 জানুয়ারি: এই শহর কলকাতাতেই রয়েছে এক 'অনাথ' চায়ের দোকান । সেই চায়ের দোকানের বয়স এখন প্রায় 100 ছুঁই ছুঁই ৷ আলফানসো টি, ব্লু টি থেকে ওয়াইন টি, হরেকরকমের চা পাওয়া যায় সেখানে । আর এই দোকানের নাম রেখেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

কোথায় এই চায়ের দোকান ?

কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের ঠিক পাশে, 20/1B লালবাজার স্ট্রিটে রয়েছে এই দোকান ৷ এই দোকানের আসল নাম 'new Orphan Tea' ৷ Orphan বা অনাথ শব্দের অর্থ সকলের জানা । যে সমস্ত শিশু বা প্রাণীর বাবা-মা মারা গিয়েছে বা ছেড়ে চলে গিয়েছে তাদের অনাথ বলা হয় । গ্রীক ορφανός orfanós শব্দ থেকেই Orphan শব্দের জন্ম । যা সজীব বস্তু বা প্রাণীরদের বিষয়ে এই শব্দটি ব্যবহার হয় । কোনও প্রাণহীন বস্তু বা প্রতিষ্ঠানকে অনাথ বলা যায় না । কিন্তু, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশের অধীনে থাকা ভারতবর্ষে একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে 'অনাথ নাম দেওয়া হতো । প্রতিবাদ স্বরূপ এই শব্দ ব্যবহার করা হতো ।

কলকাতায় রয়েছে 98 বছর পুরনো 'অনাথ' চায়ের দোকান ! নাম রেখেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু (ইটিভি ভারত)

দোকানের নামকরণের পিছনের কারণ

'New Orphan Tea'র বর্তমান মালিকের দাবি অনুযায়ী, এই দোকানটি 1928 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় । তখন ব্রিটিশের রাজধানী ছিল কলকাতা ৷ আর কলকাতার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Orphan নামে আখ্যায়িত করেছিলেন । তার মধ্যে একটি হল 'New Orphan Tea' দোকানটি ৷

new Orphan Tea shop
হরেকরকমের চা পাওয়া যায় এখানে (নিজস্ব ছবি)

বর্তমানে New Orphan Tea-র মালিকানা সন্দীপ বিশ্বাস এবং রাজদীপ বিশ্বাসের হাতে ৷ রাজদীপের স্ত্রী দীপান্বিতা বিশ্বাস বলেন, "ব্রিটিশদের অধীনে থাকা ভারতবর্ষের মানুষ নিজেদের অনাথ বলেই মনে করতেন । নিজের দেশে থেকে নিজের এলাকায় থেকে নিজেদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না । ব্রিটিশের অধীনে থেকে স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসা করা কিংবা বেঁচে থাকতেই চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এই দোকানের নাম 'অরফ্যান টি' দেওয়া হয়েছিল । একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম অরফ্যান বা অনাথ দেওয়া হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাম দিয়েছিলেন বলে আমরা জেনে এসেছি ।"

new Orphan Tea shop
দোকান মালিকের স্ত্রী দীপান্বিতা বিশ্বাস (নিজস্ব ছবি)

এই একই নামে বর্তমানে শ্যামবাজারে আরও একটি চায়ের দোকান আছে । যদিও এই নাম থাকাতে কোনও আপত্তি নেই বর্তমান 'New Orphan Tea'র মালিকদের । তবে পুরনো স্মৃতি-ঐতিহ্য বা কবির দেওয়া নাম আজও বহন করে চলেছে এই চায়ের দোকান ৷ মালিকপক্ষের দাবি, কবিগুরুর বা ইতিহাসের স্মৃতি বয়ে বেড়ানোটা তাদের কাছে ভাগ্যের ব্যাপার ৷

new Orphan Tea shop
দূর দূরান্ত থেকে চা কিনতে এসেছেন ক্রেতারা (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু বর্তমানে ব্যবসার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, বলেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে মালিকপক্ষের তরফে । কোভিড পরবর্তী সময়ে চায়ের ব্যবসা বড় আকারে ধাক্কা খায় । যা গত কয়েক মাসে কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে বলে তাদের দাবি ।

new Orphan Tea shop
দোকানের নাম 'new Orphan Tea' (নিজস্ব ছবি)

বিভিন্ন স্বাদ-কোয়ালিটির চা

বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন কোয়ালিটির চা পাওয়া যায় এই দোকানে । দোকানের মালিক রাজদীপ বিশ্বাস বলেন, "নতুন ফ্লেভারের চা তরুণ প্রজন্মকে উপহার দিতে নানারকম চর্চা গবেষণাও চলছে ধারাবাহিকভাবে । মূলত, 500 টাকা কেজি থেকে শুরু করে 50 হাজার টাকা কেজি দরের নানা কোয়ালিটির চা আমরা বিক্রি করি ।"

new Orphan Tea shop
50 হাজার টাকা কেজি দরের চা মেলে (নিজস্ব ছবি)

দীর্ঘদিন ধরে এই দোকানের কাজ করছেন সত্তরোর্ধ্ব কল্যাণ সরকার । তিনি বলেন, "অরফ্যান তারাই যাদের কেউ নেই । আমারও পৃথিবীতে কেউ নেই । আমি দীর্ঘদিন ধরে এই দোকানে কাজ করছি । 30 বছরের বেশি সময় ধরে চায়ের দোকানে কাজ করছি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই দোকানের নাম দিয়েছিলেন । দোকানের বর্তমান মালিকরা সেই নাম আজও বহন করছেন । একইভাবে আমাকেও রেখে দিয়েছেন । যার কেউ নেই ।"

new Orphan Tea shop
দীর্ঘদিন ধরে এই দোকানের কর্মচারী কল্যাণ সরকার (নিজস্ব ছবি)

ক্রেতাদের পছন্দ এই দোকানের চা

ক্রেতাদের দাবি, এই দোকানের চায়ের গুণমান ভালো । তাই কেউ দশ বছর তো কেউ 15 বছর ধরে এই দোকান থেকে চা কিনছেন । অনেকে আবার বন্ধু-আত্মীয়দের থেকে দোকানের নাম শুনে এখানে চা কিনতে এসেছেন ।

new Orphan Tea shop
10 বছর ধরে এই দোকানে চা কিনছেন ক্রেতা তপন দাস (নিজস্ব ছবি)

সেই সমস্ত ক্রেতাদের মধ্যে বর্তমানে ভিন রাজ্যে কর্মরত হাওড়া সাঁকরাইলের বাসিন্দা অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই দোকানের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানি না । তবে, আমার এক পরিচিত এই দোকান থেকেই চা কেনেন । যিনি বর্তমানে বিদেশে থাকেন । এখান থেকেই চা কিনে বিদেশে নিয়ে যান । তার রেকমেন্ডেশনে এই দোকানে চা কিনতে এসেছি । আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চা পছন্দ করি । স্বাভাবিকভাবে ভালো চায়ের সন্ধান পেলে তো আসতেই হবে ।" আরেক ক্রেতা তপন দাস বলেন, "10 বছর ধরে এই দোকানে চা কিনছি ৷ খুব ভালো চা পাওয়া যায় ৷"

new Orphan Tea shop
বেঙ্গালুরু থেকে চা কিনতে এসেছেন অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

চা প্রিয় বাঙালি ৷ সকাল, দুপুর হোক বা রাত চা পানে না নেই ৷ আর শীতের মরশুমে নানা স্বাদের চায়ে চুমুক দিতে চাইলে একবার ঘুরে আসতে পারেন 'New Orphan Tea' তে ৷

