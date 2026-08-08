বাইশে শ্রাবণ, কবি স্মরণে 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন গৃহ পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত
'শান্তিনিকেতন গৃহ' থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' ৷ খুব শীঘ্রই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷
Published : August 8, 2026 at 12:28 PM IST
বোলপুর, 8 অগস্ট: আজ বাইশে শ্রাবণ। কবি প্রয়াণ দিবস। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ'। যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷
'শান্তিনিকেতন গৃহ' থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এই গৃহ ছিল, এমনটা জানা যায় রায়পুরের জমিদার প্রতাপ নারায়ণ সিংহের দলিল থেকে ৷ উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার আগে এই শান্তিনিকেতন গৃহেই ব্রহ্ম উপাসনা হত ৷ 1895 সাল থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবার এই গৃহে বসবাস করতেন ৷
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী এই 'শান্তিনিকেতন গৃহ' ৷ ঘোষণা করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ৷ এবার থেকে আশ্রম এলাকা-সহ এই গৃহ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা ৷ তবে, বেশ কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই পর্যটকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে ৷ আজ থেকে দুই দশক আগে পর্যটকদের জন্য একবার খোলা হয়েছিল এই গৃহ ৷ পরবর্তীতে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রবেশ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ৷ এবার থেকে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার দেখার টিকিট কাটলেই ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতন গৃহ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা ৷
1941 সালের 7 অগস্ট মহাপ্রয়াণের পথে গিয়েছিলেন বিশ্বকবি ৷ সেদিন ছিল বাংলা ক্যালেন্ডারে বাইশে শ্রাবণ ৷ আজ গুরুদেবের 85তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ প্রতিবারের মতোই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ৷ এদিন সকালে গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, উপাসনা গৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈঠক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় ৷ পরে কবির উদয়ন বাড়িতে গুরুদেবের ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ-সহ পড়ুয়া, আধিকারিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ৷
বিশ্বভারতীর উপাচার্য জানান, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শান্তিনিকেতন গৃহের পাশাপাশি চেষ্টা করা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি দ্রুত পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷ সংস্কারের কাজ শেষ হলেই পর্যটকেরা উদয়ন, উদীচী, কোনার্ক, শ্যামলী ও পুনশ্চ বাড়িগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা বরাবরই পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল ৷ টিকিট কেটে যে কেউ ঘুরে দেখতে পারতেন ৷ তারপর বিশ্বভারতী পযর্টকদের জন্য 'হেরিটেজ' আশ্রম প্রাঙ্গণ খুলে দিয়েছিল ৷ শনি ও রবিবার-সহ সপ্তাহে 4 দিন টিকিট কেটে 'হেরিটেজ ওয়াক' করতে পারেন পর্যটকরা ৷ এবার থেকে রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন গৃহ, আশ্রম প্রাঙ্গণ ও গুরুদেবের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা। তার জন্য কম্বো টিকিটের ব্যবস্থা করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷
বিশ্বভারতীর উপাচার্য বলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা, আদর্শের সঙ্গে যাতে সকলে পরিচিত হতে পারেন তার জন্য শান্তিনিকেতন গৃহ খুলে দেওয়া হল ৷ আগামীতে সংস্কার করে গুরুদেবের 5টি বাড়িও দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷ প্রয়াণ দিবসে কবিকে স্মরণ করে তাঁর দেখানো পথেই বিশ্বভারতীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর আমরা সকলে ৷"
আগে শান্তিনিকেতনে 14 জুলাই, অর্থাৎ আষাঢ় মাসে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হত। পরের দিন শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মরশুমের চাষাবাদ শুরু হত ৷ পরবর্তীতে কবি-প্রয়াণের দিনটি স্মরণ করতে বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণের চল শুরু হয় বিশ্বভারতীতে ৷ তেইশে শ্রাবণ শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান ৷ এদিনও কবিকে স্মরণ করে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে ৷ 15 অগস্ট পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদযাপিত হবে ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে।