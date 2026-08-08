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বাইশে শ্রাবণ, কবি স্মরণে 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন গৃহ পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত

'শান্তিনিকেতন গৃহ' থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' ৷ খুব শীঘ্রই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷

RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY
শান্তিনিকেতন কবি স্মরণ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 12:28 PM IST

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বোলপুর, 8 অগস্ট: আজ বাইশে শ্রাবণ। কবি প্রয়াণ দিবস। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ'। যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷

'শান্তিনিকেতন গৃহ' থেকেই এই এলাকার নাম হয়েছে 'শান্তিনিকেতন' অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এই গৃহ ছিল, এমনটা জানা যায় রায়পুরের জমিদার প্রতাপ নারায়ণ সিংহের দলিল থেকে ৷ উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার আগে এই শান্তিনিকেতন গৃহেই ব্রহ্ম উপাসনা হত ৷ 1895 সাল থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবার এই গৃহে বসবাস করতেন ৷

বাইশে শ্রাবণ, কবি স্মরণে শান্তিনিকেতন (ইটিভি ভারত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী এই 'শান্তিনিকেতন গৃহ' ৷ ঘোষণা করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ৷ এবার থেকে আশ্রম এলাকা-সহ এই গৃহ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা ৷ তবে, বেশ কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই পর্যটকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে ৷ আজ থেকে দুই দশক আগে পর্যটকদের জন্য একবার খোলা হয়েছিল এই গৃহ ৷ পরবর্তীতে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রবেশ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ৷ এবার থেকে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার দেখার টিকিট কাটলেই ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতন গৃহ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা ৷

Rabindranath Death Anniversary
উপাসনা গৃহের ভিতরে চলছে প্রার্থনা (ইটিভি ভারত)

1941 সালের 7 অগস্ট মহাপ্রয়াণের পথে গিয়েছিলেন বিশ্বকবি ৷ সেদিন ছিল বাংলা ক্যালেন্ডারে বাইশে শ্রাবণ ৷ আজ গুরুদেবের 85তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ প্রতিবারের মতোই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ৷ এদিন সকালে গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিক, উপাসনা গৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈঠক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় ৷ পরে কবির উদয়ন বাড়িতে গুরুদেবের ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্প নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ-সহ পড়ুয়া, আধিকারিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ৷

Rabindranath Death Anniversary
উপাসনা গৃহের সামনে প্রার্থনা (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর উপাচার্য জানান, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শান্তিনিকেতন গৃহের পাশাপাশি চেষ্টা করা হচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি দ্রুত পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷ সংস্কারের কাজ শেষ হলেই পর্যটকেরা উদয়ন, উদীচী, কোনার্ক, শ্যামলী ও পুনশ্চ বাড়িগুলি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা বরাবরই পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল ৷ টিকিট কেটে যে কেউ ঘুরে দেখতে পারতেন ৷ তারপর বিশ্বভারতী পযর্টকদের জন্য 'হেরিটেজ' আশ্রম প্রাঙ্গণ খুলে দিয়েছিল ৷ শনি ও রবিবার-সহ সপ্তাহে 4 দিন টিকিট কেটে 'হেরিটেজ ওয়াক' করতে পারেন পর্যটকরা ৷ এবার থেকে রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন গৃহ, আশ্রম প্রাঙ্গণ ও গুরুদেবের ব্যবহৃত 5টি বাড়ি ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা। তার জন্য কম্বো টিকিটের ব্যবস্থা করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷

Rabindranath Death Anniversary
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত চেয়ারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বলেন, "গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা, আদর্শের সঙ্গে যাতে সকলে পরিচিত হতে পারেন তার জন্য শান্তিনিকেতন গৃহ খুলে দেওয়া হল ৷ আগামীতে সংস্কার করে গুরুদেবের 5টি বাড়িও দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে ৷ প্রয়াণ দিবসে কবিকে স্মরণ করে তাঁর দেখানো পথেই বিশ্বভারতীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর আমরা সকলে ৷"

RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY
শান্তিনিকেতন গৃহ পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত (ইটিভি ভারত)

আগে শান্তিনিকেতনে 14 জুলাই, অর্থাৎ আষাঢ় মাসে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হত। পরের দিন শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মরশুমের চাষাবাদ শুরু হত ৷ পরবর্তীতে কবি-প্রয়াণের দিনটি স্মরণ করতে বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণের চল শুরু হয় বিশ্বভারতীতে ৷ তেইশে শ্রাবণ শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ অনুষ্ঠান ৷ এদিনও কবিকে স্মরণ করে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে ৷ 15 অগস্ট পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদযাপিত হবে ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে।

TAGGED:

NOBEL LAUREATE RABINDRANATH
SANTINIKETAN UPASANA GRIHA
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কবি স্মরণে হেরিটেজ শান্তিনিকেতন
RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY

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