ছট পালন হচ্ছে না রবীন্দ্র সরোবরে, 48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল পার্কের প্রবেশের সব পথ
Rabindra Sarobar Closed: এর আগে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছিলেন, তাঁরা রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালনে অনুমতি দেওয়ার কথা ভাবছেন ৷
Published : November 14, 2026 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে । তবে সম্প্রতি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সরোবরে ছট করা নিয়ে মন্তব্যে তৈরি হয়েছিল চরম বিতর্ক । শেষমেষ আশঙ্কার মেঘ কাটল । বিগত বছরের মতোই ছটের আগের দিন বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবরে গেট । টাঙানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তি । তাই দেখে খুশি সরোবরের প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংগঠন । আশ্বস্ত হয় ধন্যবাদ জানালেন মন্ত্রী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ কর্তৃপক্ষকে ।
শনিবার দেখা গেল রবীন্দ্র সরোবরের প্রতিটি প্রবেশ পথে 12টি গেটেই বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছে । প্রতি গেটেই নোটিশ টাঙিয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি । তাতে লেখা - আজ (শনিবার) দুপুর 2টো থেকে 48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে রবীন্দ্র সরোবর । প্রশাসনের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা ।
সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরাম তরফে সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, ‘‘জাতীয় হ্রদ রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট অনুষ্ঠান বন্ধ করার দীর্ঘ লড়াইয়ে আমরা জয়ী হয়েছি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করে নয় ৷ বরং আইনকে সম্মান করে এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করে । আমার বিহারি ভাইদের জানিয়েছিলাম যে আমরা ধর্মে এবং দেশের বহুত্ত্ববাদে বিশ্বাস করি । আমাদের আবেদন সবসময়ই ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ — ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ছট পালন হোক উপযুক্ত বিকল্প জলাশয়ে ৷ কিন্তু সংরক্ষিত পরিবেশ-সংবেদনশীল হ্রদের ভিতরে নয় ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই সংগ্রামের সময়, কিছু ছট ভক্ত সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরামের টিমকে হুমকি দিয়েছিলেন । আমরা রাগ দিয়ে জবাব দিইনি । আমরা শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মতভাবে আমাদের অভিযান চালিয়ে গিয়েছি । সরকার ও প্রশাসনের সকল কর্তৃপক্ষকে জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি) ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে জানাই । হ্রদের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছি ।’’
2017 সালের 15 নভেম্বরের এনজিটি-র আদেশ, যা কলকাতা হাইকোর্ট সমর্থন করেছে এবং 2020 সালের 19 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করেছে, তাতে স্পষ্ট বলা আছে — রবীন্দ্র সরোবরে ছট বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হতে পারবে না । এই পরিবেশ-সংবেদনশীল অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য একবার নষ্ট হয়ে গেলে, তা আর কখনও ফিরে আসবে না । 2026 সালে সরকার শেষ পর্যন্ত আদালতের আদেশ বহাল রেখেছে এবং ভক্তদের জন্য বিকল্প ঘাট, যার মধ্যে 50টি বিকল্প জলাশয় রয়েছে, তার ব্যবস্থা করেছে ।
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘ছটপুজোকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব । সেই লক্ষ্যেই দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় 50টি কৃত্রিম ছটঘাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে পুজো ও অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন । একই সঙ্গে শহরের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশেষভাবে রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমরা ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছি । কচ্ছপ, সাপ, প্রজাপতি এবং পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল সংরক্ষণে পরিবেশবিদ ও মৎস্য দফতরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মাছের ভূমিকা, জলজ উদ্ভিদ এবং সরোবরের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র নিয়েও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে ।’’
পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, ‘‘রবীন্দ্র সরোবরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব । ধর্মীয় আচার পালনের সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও শহরের পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এই ভারসাম্যপূর্ণ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে ।’’
যদিও কয়েকদিন আগে অগ্নিমিত্রা পাল বলেছিলেন, ‘‘আমরা ভাবছি এইবার থেকে ফের রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালন করতে দেব । ওখানকার মানুষগুলো কোথায় যাবে ?’’ মন্ত্রীর এই মন্তব্যে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়৷ সরব হন পরিবেশপ্রেমীরা ৷ অনেকে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ৷ শেষপর্যন্ত সেসবের প্রয়োজন পড়েনি ৷ এবারও ছটপুজোর আগে বন্ধ করে দেওয়া হল রবীন্দ্র সরোবর ৷
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