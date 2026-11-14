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ছট পালন হচ্ছে না রবীন্দ্র সরোবরে, 48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল পার্কের প্রবেশের সব পথ

Rabindra Sarobar Closed: এর আগে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছিলেন, তাঁরা রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালনে অনুমতি দেওয়ার কথা ভাবছেন ৷

Rabindra Sarobar Closed
48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবরের প্রবেশের সব পথ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2026 at 6:46 PM IST

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কলকাতা, 14 নভেম্বর: জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে । তবে সম্প্রতি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের সরোবরে ছট করা নিয়ে মন্তব্যে তৈরি হয়েছিল চরম বিতর্ক । শেষমেষ আশঙ্কার মেঘ কাটল । বিগত বছরের মতোই ছটের আগের দিন বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবরে গেট । টাঙানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তি । তাই দেখে খুশি সরোবরের প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংগঠন । আশ্বস্ত হয় ধন্যবাদ জানালেন মন্ত্রী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ কর্তৃপক্ষকে ।

শনিবার দেখা গেল রবীন্দ্র সরোবরের প্রতিটি প্রবেশ পথে 12টি গেটেই বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছে । প্রতি গেটেই নোটিশ টাঙিয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি । তাতে লেখা - আজ (শনিবার) দুপুর 2টো থেকে 48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকছে রবীন্দ্র সরোবর । প্রশাসনের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা ।

ছট পালন হচ্ছে না রবীন্দ্র সরোবরে, 48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল পার্কের প্রবেশের সব পথ (ইটিভি ভারত)

সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরাম তরফে সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, ‘‘জাতীয় হ্রদ রবীন্দ্র সরোবর এবং সুভাষ সরোবরে ছট অনুষ্ঠান বন্ধ করার দীর্ঘ লড়াইয়ে আমরা জয়ী হয়েছি কোনও ধর্মের বিরোধিতা করে নয় ৷ বরং আইনকে সম্মান করে এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করে । আমার বিহারি ভাইদের জানিয়েছিলাম যে আমরা ধর্মে এবং দেশের বহুত্ত্ববাদে বিশ্বাস করি । আমাদের আবেদন সবসময়ই ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ — ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ছট পালন হোক উপযুক্ত বিকল্প জলাশয়ে ৷ কিন্তু সংরক্ষিত পরিবেশ-সংবেদনশীল হ্রদের ভিতরে নয় ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই সংগ্রামের সময়, কিছু ছট ভক্ত সেভ রবীন্দ্র সরোবর ফোরামের টিমকে হুমকি দিয়েছিলেন । আমরা রাগ দিয়ে জবাব দিইনি । আমরা শান্তিপূর্ণ ও আইনসম্মতভাবে আমাদের অভিযান চালিয়ে গিয়েছি । সরকার ও প্রশাসনের সকল কর্তৃপক্ষকে জাতীয় পরিবেশ আদালত (এনজিটি) ও সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে জানাই । হ্রদের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছি ।’’

Rabindra Sarobar Closed
48 ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল রবীন্দ্র সরোবরের প্রবেশের সব পথ (ইটিভি ভারত)

2017 সালের 15 নভেম্বরের এনজিটি-র আদেশ, যা কলকাতা হাইকোর্ট সমর্থন করেছে এবং 2020 সালের 19 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চিত করেছে, তাতে স্পষ্ট বলা আছে — রবীন্দ্র সরোবরে ছট বা কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হতে পারবে না । এই পরিবেশ-সংবেদনশীল অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য একবার নষ্ট হয়ে গেলে, তা আর কখনও ফিরে আসবে না । 2026 সালে সরকার শেষ পর্যন্ত আদালতের আদেশ বহাল রেখেছে এবং ভক্তদের জন্য বিকল্প ঘাট, যার মধ্যে 50টি বিকল্প জলাশয় রয়েছে, তার ব্যবস্থা করেছে ।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘ছটপুজোকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান রেখেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব । সেই লক্ষ্যেই দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় 50টি কৃত্রিম ছটঘাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে পুজো ও অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন । একই সঙ্গে শহরের প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে ।’’

Rabindra Sarobar Closed
রবীন্দ্র সরোবর (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশেষভাবে রবীন্দ্র সরোবরের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমরা ইতিমধ্যেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করছি । কচ্ছপ, সাপ, প্রজাপতি এবং পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল সংরক্ষণে পরিবেশবিদ ও মৎস্য দফতরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে মাছের ভূমিকা, জলজ উদ্ভিদ এবং সরোবরের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র নিয়েও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে ।’’

পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, ‘‘রবীন্দ্র সরোবরের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব । ধর্মীয় আচার পালনের সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য ও শহরের পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এই ভারসাম্যপূর্ণ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে ।’’

যদিও কয়েকদিন আগে অগ্নিমিত্রা পাল বলেছিলেন, ‘‘আমরা ভাবছি এইবার থেকে ফের রবীন্দ্র সরোবরে ছট পালন করতে দেব । ওখানকার মানুষগুলো কোথায় যাবে ?’’ মন্ত্রীর এই মন্তব্যে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়৷ সরব হন পরিবেশপ্রেমীরা ৷ অনেকে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ৷ শেষপর্যন্ত সেসবের প্রয়োজন পড়েনি ৷ এবারও ছটপুজোর আগে বন্ধ করে দেওয়া হল রবীন্দ্র সরোবর ৷

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TAGGED:

RABINDRA SAROBAR
CHHATH PUJA
রবীন্দ্র সরোবর
ছটপুজো
অগ্নিমিত্রা পাল

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