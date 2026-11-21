70 একর জমিতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস, নয়া ভাবনা রাজ্যের
Rabindra Bharati university: 2010 সালে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস প্রথম এই উদ্যোগ নেন । এতদিন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি ।
Published : November 21, 2026 at 9:49 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর : রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর বারবার উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন সভা ও প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে থাকবে না।
সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এবার উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন। ফাঁসিদেওয়ার লেম্বুটারি গ্রামে প্রায় 70 একর জমির উপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরবঙ্গ ক্যাম্পাস গড়ে তোলার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সলতে পাকানো শুরু 2010 সালে
প্রশাসনিক ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর আদর্শে এই নতুন ক্যাম্পাসটি তৈরি করা হবে। বিশ্বকবির জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে 1961 সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে জোড়সাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে তার আরেকটি ক্যাম্পাস তৈরি হয় । রবীন্দ্রসঙ্গীত, কণ্ঠসঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, স্থাপত্য ও চিত্রকলার মতো বিভাগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্নাতকোত্তর স্তরের প্রাক্তনী।
দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস খোলার দাবি উঠছিল। 2010 সালে ফাঁসিদেওয়ার লেম্বুটারি গ্রামে এই ক্যাম্পাস নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস সেই সময় বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন। তবে পরবর্তী সময়ে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সেই প্রকল্পের কাজ আর সেভাবে এগোয়নি। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ঘরের কাছে এই উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বর্তমান প্রশাসন সেই বঞ্চনার অধ্যায় কাটিয়ে উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের সামনে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে চাইছে।
স্পিকার সমীপেষু
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সন্দীপ কুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দেখা করেন। উত্তরবঙ্গের বিধায়ক রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে উত্তরবঙ্গের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তা এক বড় মাইলফলক হয়ে থাকবে।
ক্যাম্পাসে ক্রীড়াঙ্গন
নতুন এই ক্যাম্পাসে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি দূরশিক্ষার মাধ্যমেও পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। কলা, চারুকলা ও দৃশ্যকলার বিভিন্ন বিষয় এখানে পড়ানো হবে। এছাড়া ক্যাম্পাস চত্বরে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াঙ্গন তৈরির বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। এই ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেছেন শিলিগুড়ি জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল। সব মিলিয়ে ফাঁসিদেওয়ার জমিতে নতুন ক্যাম্পাস ঘিরে উত্তরবঙ্গের শিক্ষামহলে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।