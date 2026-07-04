দীর্ঘ টালাবাহানা শেষে পাসপোর্ট হাতে পেলেন রাজাগোপাল, কিন্তু শেষ হল না বিতর্ক
পাঁচ মাসের অপেক্ষার অবসান প্রাক্তন সম্পাদকের, তবে এসআইআর-পাসপোর্ট যোগ নিয়ে নতুন করে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন ৷ সঞ্জীব গুহ এবং অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : July 4, 2026 at 5:48 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: পাঁচ মাসের দীর্ঘ অপেক্ষা, একের পর এক প্রশাসনিক জটিলতা, জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর অবশেষে পাসপোর্ট হাতে পেলেন দ্য টেলিগ্রাফ-এর প্রাক্তন সম্পাদক আর রাজাগোপাল । শনিবার দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ স্পিড পোস্টে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় নবীকৃত পাসপোর্ট । কিন্তু পাসপোর্ট হাতে পেয়েও সন্তুষ্ট নন তিনি । বরং তাঁর বক্তব্য, ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হলেও এখনও অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়া এবং পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি সম্পর্ক রয়েছে কি ?
ঘটনার সূত্রপাত চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে । তখন পাসপোর্ট নবীকরণের আবেদন করেছিলেন রাজাগোপাল । মার্চ মাসে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) চলাকালীন তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায় । তারপর থেকেই শুরু হয় সমস্যার । অভিযোগ, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাঁকে জানায়, ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না । সেই কারণেই মাসের পর মাস আটকে থাকে নবীকরণের প্রক্রিয়া । এমনকী পাসপোর্ট নবীকরণ না হওয়ায় সম্প্রতি আমেরিকায় একমাত্র মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেননি তিনি । বহু বছর ধরে বৈধ পাসপোর্টধারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভোটার তালিকার জটিলতার কারণে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি ।
বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই জাতীয় স্তরে শুরু হয় বিতর্ক । সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন । দ্রুত সম্পন্ন হয় পুলিশি তদন্ত এবং পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় প্রয়োজনীয় রিপোর্ট । শেষ পর্যন্ত শনিবার তাঁর হাতে পৌঁছে যায় বহু প্রতীক্ষিত পাসপোর্ট ।
ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ধ্রুবজ্যোতি দে ইটিভি ভারতকে বলেন, এসআইআর এর কাজে দীর্ঘদিন পুলিশকর্মীরা ব্যস্ত থাকায় তদন্তে দেরি হয়েছিল । তাঁর কথায়, বিষয়টি শুরু থেকেই আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল । অভিযোগ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয় । তিনি আরও জানান, রাজাগোপালের মায়ের নাম সংক্রান্ত একটি নথিগত অসঙ্গতিও ছিল, সেটিও যাচাই করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে ।
কিন্তু প্রশাসনের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন রাজাগোপাল । তাঁর বক্তব্য, এটি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত ভোগান্তির প্রশ্ন নয়, বরং নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন ।
ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "আমি পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছি । কিন্তু প্রশাসনের নীতিগত অবস্থান কী, সেটাই জানতে চাই । আইনে কোথাও কি বলা আছে যে এসআইআর এর সঙ্গে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের সম্পর্ক রয়েছে ? যদি না থাকে, তাহলে আমাকে কেন এই হয়রানির মুখে পড়তে হল ? আমি যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হই, তা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে ?" রাজাগোপালের এই প্রশ্ন ঘিরেই এখন নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
ঘটনাটি রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে । গত সোমবার কেরালার মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে চিঠি লিখে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান । অন্যদিকে, সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ জন ব্রিটাস বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর-কে লেখা চিঠিতে প্রশ্ন তোলেন, পাসপোর্ট আইন, 1967 অনুযায়ী একবার পরিচয় যাচাই করে পাসপোর্ট ইস্যু হওয়ার পর এবং পরবর্তী নবীকরণ হয়ে থাকলে, শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে কীভাবে নবীকরণ আটকে যেতে পারে ?
ব্রিটাস তাঁর চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেরও উল্লেখ করেছেন । তাঁর দাবি, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এসআইআর ভোটার তালিকা সংশোধনের একটি নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া মাত্র । এর সঙ্গে নাগরিকত্ব নির্ধারণের কোনও সম্পর্ক নেই এবং নির্বাচন কমিশনেরও সেই ক্ষমতা নেই ।
এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া । সংগঠনের মতে, একজন প্রবীণ সাংবাদিককে যে ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে হয়েছে, তা নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে । একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কেরলের নাগরিক সংগঠন 'ওয়েক আপ কেরলাম' । তাদের বক্তব্য, পরিচিত একজন সাংবাদিক যদি এই ধরনের সমস্যার মুখে পড়েন, তাহলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায় ।
রাজাগোপালের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে যাওয়ায় একটি প্রশাসনিক জটিলতার আপাত সমাধান হয়েছে ঠিকই । কিন্তু বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু এখন আর তিনি নন । বরং প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে ঘিরে । ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি যোগ রয়েছে কি ? যদি না থাকে, তবে সেই যুক্তিতে কেন একটি বৈধ আবেদন মাসের পর মাস আটকে রাখা হল ? আর যদি এমন কোনও নীতি থেকেই থাকে, তবে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন ?
এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর না মিললে রাজাগোপালের পাসপোর্ট হাতে পৌঁছনোর পরও বিতর্কের ইতি টানা কঠিন বলেই মনে করছে প্রশাসনিক ও আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ।