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পুরবোর্ড ভেঙে শিলিগুড়ির প্রশাসকের দায়িত্বে আর বিমলা, কীসে অগ্রাধিকার

দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বর্তমান সচিব আর বিমলা বলেন, নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, এটাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে ।

Siliguri Municipal Corporation
পুর নিগমের দায়িত্বে প্রশাসক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 4:59 PM IST

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শিলিগুড়ি, 23 জুন: শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার পর আর বিমলা নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন । মঙ্গলবার দুপুরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পুরনিগমের কার্যালয়ে এসে প্রশাসনিক কাজ শুরু করেন । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বর্তমান সচিব আর বিমলার কাঁধে আপাতত শিলিগুড়ি শহরের নাগরিক পরিষেবা ও সামগ্রিক উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার ।

দায়িত্ব গ্রহণের পরই প্রশাসক আর বিমলা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর অগ্রাধিকারের কথা স্পষ্ট করে দেন । টানা বর্ষণে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও পাড়ায় জল জমার যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা মোকাবিলা করাই এখন তাঁর কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ । এই বিষয়ে আর বিমলা বলেন, "নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবে ব্যাহত না হয়, এটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য থাকবে ।" তিনি আরও জানান, শহরে বর্তমানে বর্ষাকালীন পরিস্থিতি ও নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যাগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন । দ্রুত জল জমা ও নিকাশি সমস্যা নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

পুরবোর্ড ভেঙে শিলিগুড়ির প্রশাসকের দায়িত্বে আর বিমলা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিন নতুন প্রশাসককে স্বাগত জানাতে পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায়, বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক ও বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা উপস্থিত ছিলেন । পুরনিগমে পৌঁছে তিনি ফুল দিয়ে নতুন প্রশাসককে স্বাগত জানান । এরপর বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের নেতৃত্বাধীন বিজেপির প্রতিনিধিদল প্রশাসকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, "প্রশাসক ম্যাডামের সাথে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলাম । শহরের বর্তমান পরিস্থিতি, জল জমা, রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে । উনি একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক, আশা রাখি আগামী দিনে শহরের উন্নয়নে তাঁর সহযোগিতা আমরা পাব ।"

Siliguri Municipal Corporation
আর বিমলা, শিলিগুড়ির প্রশাসক (নিজস্ব চিত্র)

আর বিমলা জানান, শহরের উন্নয়নের স্বার্থে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি । প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব-সহ শহরের সমস্ত জনপ্রতিনিধি ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রশাসক বোর্ড কাজ করবে । নাগরিক সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে গতিশীল করে তোলাই এখন তাঁদের লক্ষ্য ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের জেরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরবোর্ড ভেঙে যায় । এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম সচল রাখা ও নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় । শিলিগুড়িবাসী এখন নতুন প্রশাসকের হাত ধরে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের দ্রুত উন্নয়নের প্রত্যাশা করছেন ।

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ADMINISTRATOR
GAUTAM DEB
MAYOR
শিলিগুড়ি
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

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