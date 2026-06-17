লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই নৌকাবিহার ! মাইথনে দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই নৌকাবিহার ! মাইথনে দুর্ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন
মাইথন জলাধারে নৌকা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনা ঘটে । শিশু, মহিলা-সহ 14 জন পর্যটকের সেদিন সলিল সমাধি হতে পারত ।
Published : June 17, 2026 at 6:11 PM IST
আসানসোল, 17 জুন: নীল জলরাশি, সবুজ পাহাড়। সপ্তাহান্তে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের অন্যতম গন্তব্য বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় মাইথন । আর এই মাইথনে নৌকাবিহার ভীষণ জনপ্রিয় দুই রাজ্যের ভ্রমণকারীদের কাছেই । কিন্তু মঙ্গলবার বিকেলে মাইথন জলাধারে নৌকা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনা ঘটে । শিশু, মহিলা-সহ 14 জন পর্যটকের সেদিন সলিল সমাধি হতে পারত । অন্যান্য নৌকাচালকদের তৎপরতায় তা রোখা গেলেও এই ঘটনার পর
মাইথন জলাধারে নৌকাবিহার পর্যটকদের জন্য কতটা সুরক্ষিত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । অভিযোগ উঠছে, লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই চলছে এন্তার নৌকাবিহার ।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিকেলে মাইথনের জলাধারে ডিভিসির গেস্ট হাউসের কাছ থেকে সবুজ দ্বীপের উদ্দেশে পর্যটক বোঝাই একটি নৌকা গিয়েছিল । বর্তমানে জলাধারে জলস্তর কম থাকায় নৌকাটি জলের নীচে থাকা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । নৌকার তলদেশ ফেটে জল ঢুকতে শুরু করলে শিশু ও মহিলা-সহ 14 জন পর্যটকের প্রাণ সংশয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয় । তাঁরা ভয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেন ।
সেই আওয়াজ শুনতে পায় ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে নৌকা নিয়ে আসা নৌকাচালক মহম্মদ তাজউদ্দিন । তিনি বিষয়টি দেখতে পেয়েই নৌকা নিয়ে ছুটে যান জলাধারে ঘটনাস্থলে। নৌকা চালক তাজউদ্দিনের সাহসিকতা ও তৎপরতায় সকল যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ।
মহম্মদ তাজউদ্দিন জানান, "আমি ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে বেশ কিছু যাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম নৌকাবিহারের জন্য । কিন্তু জলাধারের মাঝে গিয়ে শুনি বাংলার দিক থেকে আসা একটি নৌকায় যাত্রীরা আর্তনাদ করছে । আমি তড়িঘড়ি সেই নৌকার কাছে আমার নৌকা নিয়ে ছুটে যাই । দেখি, সেই নৌকাটি জলে ভরে দিয়েছে । নৌকাটি প্রায় ডুবন্ত । আমি যাত্রীদের অস্থির হতে মানা করি । কারণ তারা অস্থির হয়ে উঠলেই নৌকাটি ডুবে যেতে পারত । আমি ধীরে ধীরে সব যাত্রীদের আমার নৌকায় তুলে নিই । তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিই ।"
একদিকে মহম্মদ তাজউদ্দিনের সাহসিকতার জয়গান হলেও এই ঘটনার পরই প্রশ্ন উঠছে, এত বড় পর্যটন কেন্দ্রে নৌকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি আদৌ কতটা মানা হচ্ছে ? স্থানীয়দের দাবি, বহু ক্ষেত্রেই পর্যটকদের লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই নৌকায় ওঠানো হয় । কোথাও লাইফ জ্যাকেট থাকলেও তা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে ।
পর্যটকদের একাংশের মতে, সোমবারের ঘটনায় ভাগ্য সহায় ছিল বলেই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে । কিন্তু যদি উদ্ধারকারী নৌকাগুলি সময়মতো না পৌঁছত, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারত । সেই কারণেই এখন থেকেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে । অভিযোগ, মাইথনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জল পর্যটন কেন্দ্রে এখনও কোনও স্থায়ী লাইফ গার্ড বা জল উদ্ধারকারী দল নেই । দুর্ঘটনা ঘটলে মূলত স্থানীয় নৌকা চালকদের উপরই নির্ভর করতে হয় । এছাড়া জলের স্তর কমে গেলে কোথায় কোথায় পাথর বা বিপজ্জনক বাধা রয়েছে, সে সম্পর্কেও পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ ।
পর্যটক ও স্থানীয়দের দাবি, প্রতিটি নৌযাত্রীর জন্য লাইফ জ্যাকেট পরা বাধ্যতামূলক করতে হবে, নিয়মিত নিরাপত্তা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জলাধারে স্থায়ী উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করতে হবে । সোমবারের ঘটনা মাইথনের নৌ-পর্যটনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে এনে দিয়েছে ।
বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় বলেন, "আমি ঘটনার কথা শুনেছি । স্থানীয় সালানপুর ব্লক অফিসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলব । পর্যটকদের সুরক্ষা যাতে বিঘ্নিত না-হয়, তা নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"