তিনতলা বাড়ির ছাদে উড়ছে তিরঙ্গা, আর ভিতরে পাক-যোগ ! কোটি-কোটি টাকার উৎস কী...
Brihannalas Multi Crore Rupee Assets: বৃহন্নলা পিপাসা হিজড়ার কোটি টাকার জমি, বাড়ি ও গাড়ির নেপথ্যে কি বিদেশি যোগ ? অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 12, 2026 at 9:44 PM IST
জলপাইগুড়ি, 12 সেপ্টেম্বর: তিনতলা বাড়ির ছাদে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা ৷ পথচলতি লোকজন সেদিকে তাকালে মনে করবে, বাড়ির বাসিন্দারা হয়তো খুবই দেশভক্ত ৷ তাই স্বাধীনতা দিবস চলে যাওয়ার পরেও ছাদ থেকে জাতীয় পতাকা খোলেনি ৷ কিন্তু, গত 10 সেপ্টেম্বর বিএসএফ ও তাদের গোয়েন্দা বিভাগ, ডিআরআই ও পুলিশের অভিযানের পর বেরিয়ে এসেছে ভিতরের সত্যিটা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বাড়ির ভিতরে বসে পাকিস্তানে যোগাযোগ করত বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়া ৷ আর সেই তথ্য সামনে আসতেই, অবাক সেখানকার প্রাক্তন কাউন্সিলর থেকে শুরু করে বাসিন্দারা ৷ তাঁদের বক্তব্য, তদন্ত করে সত্যিটা বের করা হোক ৷ দেশবিরোধী কার্যকলাপ যেন দ্রুত বন্ধ হয় জলপাইগুড়ির উত্তর রায়কতপাড়া থেকে ৷
শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠছে 2015 সালে পিপাসা হিজড়া যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন, মাত্র কয়েকবছরে সেই বাড়ি ও তার আশেপাশের জমি কিনে প্রাসাদোপম বাসস্থান কীভাবে বানালেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা ? কোটি কোটি টাকা খরচ করে জমি কিনে বাড়ি কীভাবে করলেন তাঁরা ? কোথায় থেকে এল এত টাকা ? তারপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ব়্যাডারে চলে এসেছে ওই বাড়িতে বসবাসকারী প্রায় 50 জন বৃহন্নলা ৷ তারা যতই বলুক, কোনও বেআইনি কাজে লিপ্ত নয়, পুলিশ ও গোয়েন্দাদের নজর রয়েছে তাদের উপর ৷
বৃহন্নলাদের ফোনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি ফোন নম্বর পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে কী হতো ? কেনই বা তাঁরা এই গ্রুপগুলিতে যোগাযোগ রাখতেন, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, এই নম্বরগুলিতে ফোনও করেছেন বৃহন্নলাদের 'গুরুমা' পিপাসা হিজড়া এবং তাঁর সঙ্গীদের অনেকে ৷ কী কথা হত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ওই নম্বরগুলিতে ? ওই নম্বরগুলি কাদের ? এমন নানা প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন তদন্তকারীরা ৷ যা নিয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তিনি কেবল বলেন, "পিপাসা হিজড়াকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷ "
অর্থাৎ, স্পষ্টতই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা বিষয়টিকে গোপন রাখছেন ৷ এমনকী খুব সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টির তদন্ত করছেন তাঁরা ৷ বাংলাদেশের যে দু’টি সিমকার্ড পিপাসা হিজড়ার কাছে মিলেছিল, তার বিস্তারিত তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ৷ কোথায়, কবে, কাকে বা কাদের ফোন করা হয়েছিল, সব তথ্য বের করার চেষ্টায় রয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিল মহুয়া দত্ত বন্দোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের ওয়ার্ডের বৃহন্নলাদের বাড়িতে বিএসএফ পুলিশের অভিযান হবে ভাবতেই পারি না ৷ তাও আবার বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি ৷ বৃহন্নলা বলে তাঁরা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন ৷ ফলে কেউ ওঁদের বাড়িতে তেমন যেতেন না ৷ আমরাও তেমন যেতাম না ৷ এবার মনসা পুজোর সময় গিয়েছিলাম ৷ তবে ওয়ার্ডবাসী এখন ওঁদের আর ভালো চোখে দেখছে না ৷ আমরা চাই না আমাদের ওয়ার্ডের মানুষজন পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশের সঙ্গে খারাপ কাজে যুক্ত থাকুক ৷ আর এত টাকা তাঁরা পেলেন কোথা থেকে ? কয়েক কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি বানিয়েছে পিপাসারা ৷ এত টাকা পেল কোথা থেকে ওঁরা !"
জলপাইগুড়ি পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রবল চন্দ বলেন, "বাড়ি ভাড়া করে থাকতে থাকতে, সেই বাড়িটা কিনে ফেলল ৷ কয়েক বছরে জমি কিনে সেখানে বিলাসবহুল বাড়ি বানাল, গাড়ি কিনে ফেলল ! এত তাড়াতাড়ি ব্যবসায়ী বা চাকুরিজীবিরাও এসব করতে পারে না ৷ বিদেশি যোগের কথা শুনছি ৷ যদি তাই হয়, তাহলে তো মারাত্মক ব্যপার ৷ শুনেছি বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ অন্য দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে ৷ আসল তথ্য সামনে আসুক এটাই আমরা চাই ৷"
পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যোগের অভিযোগ নিয়ে আগের বক্তব্যেই অনড় বৃহন্নলা মানবি হালদারের ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান, কারও যোগাযোগ নেই ৷ যদি থাকত তাহলে পুলিশ বলত ৷ আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে ৷ আমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই সোশাল মিডিয়ায় অনেক কিছু লিখছে ৷ আমাদের নিয়ে এমনিতেই বেশি বেশি বলা হয়, এখনও তাই হচ্ছে ৷"