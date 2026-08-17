তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডে মৃত মেঘালয়ের 5, প্রকাশ্যে নিহতদের পরিচয়

তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডে মৃত মেঘালয়ের 5, প্রকাশ্যে নিহতদের পরিচয়
হোটেল মালিকের ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের ৷ ইমার্জেন্সি গেট তালা বন্ধ থাকার অভিযোগ ৷
Published : August 17, 2026 at 4:06 PM IST
তারাপীঠ, 17 অগস্ট: তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল নয় ৷ নিহতদের মধ্যে পাঁচজন মেঘালয়ের বাসিন্দা ৷ তাঁরা একই পরিবারের সদস্য ৷ বাকি চারজন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ছিলেন ৷ সরকারের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী 34 জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের তরফে নিহতদের পরিবার এবং আহতদের আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে ৷
রবিবার রাতে তারাপীঠের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ যে ঘটনায় হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ হোটেলের ফায়ার অ্যালার্ম, ইমার্জেন্সি গেট-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ ইতিমধ্যে, হোটেল মালিকের ছেলে কল্যাণ পালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, আগুন হোটেলে ছড়িয়ে পড়ার অনেকক্ষণ পরে ফায়ার অ্যালার্ম বেজেছে ৷ অন্যদিকে, হোটেলের ইমার্জেন্সি এক্সিট গেট থাকলেও, তা বন্ধ ছিল বলে অভিযোগ ৷
উদ্ধার হওয়া পুণ্যার্থীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, মূল প্রবেশদ্বারের দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় তাঁরা ইমার্জেন্সি এক্সিটের দিকে যান ৷ কিন্তু, সেই গেট তালা বন্ধ ছিল ৷ তাই প্রাণ বাঁচাতে ছাদের দিকে উঠে যান তাঁরা ৷ কিন্তু, সেখানেও দরজায় তালা দেওয়া ছিল বলে অভিযোগ ৷ আর তার জেরেই ওই 8 জনকে আগুনে ঝলসে মরতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন উদ্ধার হওয়া পুণ্যার্থীরা ৷
এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্ধার হওয়া, চিকিৎসাধীন এবং নিহতদের যে তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে 34 জন পুণ্যার্থী নিরাপদে রয়েছেন ৷ প্রথমে জেলা প্রশাসন যে তালিকা প্রকাশ করেছিল সেখানে 28 জনের নাম ছিল ৷ আর চিকিৎসাধীনের তালিকায় 7 জনের নাম ছিল ৷ পরে 6 জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
সরকারি তালিকা অনুযায়ী, তারাপীঠের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে পাঁচজন মেঘালয়ের শিববারি বাগানারা এলাকার বাসিন্দা ৷ নিহতরা হলেন, রাজেন্দ্র নাথ ও আশা নাথ (দম্পতি) ৷ বরুণ মোদক এবং তাঁর দুই সন্তান শিবরাজ মোদক (10) ও আউশনাথ মোদক (8) ৷ নিহত বাকি চারজন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ৷ তাঁদের পরিচয় কমল রায়, অমিত পাল, সুবীর সাহা এবং রাজেশ শর্মা ৷ মৃতদের মধ্যে আটজন হোটেলের ঘরে আটকে পড়েন এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৷ রাজেশ শর্মা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ৷
নিহতদের পরিবারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷ মেঘালয় থেকে আসা নিহত পুণ্যার্থীদের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সেখানকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে প্রশাসন ৷ পুলিশের তরফে হোটেলটি পুরোপুরি ঘিরে রাখা হয়েছে ৷ ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না-থাকা-সহ যে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ ইতিমধ্যে, হোটেলের মালিকের ছেলে কল্যাণ পালকে আটক করা হয়েছে ৷
এদিন রাজ্যের দমকল প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ঘটনাস্থলে যান ৷ সেখান তিনি জানিয়েছেন, জেলাশাসকের তহবিল থেকে মৃতদের পরিবার পিছু 3 লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে 5 লক্ষ টাকা, মোট 8 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে ৷ পাশাপাশি, আহতদের জন্য 2 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ৷