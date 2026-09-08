গঙ্গার ভাঙন-বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ঘরহারা মানুষদের জনগণনা কীভাবে ? প্রশ্ন ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বিরোধীদের

গঙ্গার ভাঙন-বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ঘরহারা মানুষদের জনগণনা কীভাবে ? প্রশ্ন ক্ষতিগ্রস্ত থেকে বিরোধীদের
গঙ্গার ভাঙন ও বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় জনগণনার কাজে সঠিক তথ্য কি সরকারের কাছে পৌঁছবে ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 7:19 PM IST
মালদা, 8 সেপ্টেম্বর: 'অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাইরে...'৷ মালদায় গঙ্গার ভাঙনে যাঁদের ঘরবাড়ি তলিয়ে গিয়েছে, পরিবার নিয়ে যাঁরা অন্যত্র চলে গিয়েছেন, বন্যায় যাঁদের কৃষিকাজ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বাস্তবিক তাঁদের কোনও কুল নাই, নাই কিনারা ৷ এই অবস্থায় জনগণনায় তাঁদের নাম কিংবা অন্যান্য তথ্য কীভাবে সরকারি খাতায় তালিকাভুক্ত হবে ? প্রশ্ন ঘরহারা দুর্গত মানুষদের ৷ প্রশ্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের ৷
এদিকে রাজ্যের শাসকদল থেকে প্রশাসন- মানুষকে আশ্বাস দিয়ে চলেছেন, সব হবে ৷ দুশ্চিন্তার কারণ নেই ৷ কিন্তু কীভাবে ? উদ্বিগ্ন ভাঙন ও বন্যায় সর্বহারারা ৷
গঙ্গার জোড়া ফলায় ছিন্নভিন্ন মালদা ৷ একদিকে চলছে তার আগ্রাসী ভাঙন, অন্যদিকে কূল ছাপিয়ে যাওয়া বন্যা ৷ এই মুহূর্তে মানিকচক ব্লকের ভূতনি চরের কেশরপুর বাঁধে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন অন্তত হাজার পনেরো মানুষ ৷ যাঁদের বাইরে যাওয়ার ঠিকনা রয়েছে, নিজেদের জমি রয়েছে, তাঁরা সেই ঠিকানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন ৷ যাঁদের সেই নিশ্চয়তা নেই, তাঁরা ঠাঁই নিয়েছেন আশেপাশের ফ্লাড শেল্টারে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁরা কোথায় যাবেন, তা তাঁরা জানেন না ৷ এই পরিস্থিতিতেই জেলায় চলছে জনগণনা কর্মসূচি ৷
গঙ্গার ভাঙন রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ৷ একই ছবি ভূতনির একাধিক গ্রামেও ৷ এবার ভূতনিতে ভাঙনের পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতিও শুরু হয়েছে ৷ এই দুই জায়গার সঙ্গে গঙ্গা এবার গিলতে শুরু করেছে ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসকোল গ্রামের রবিদাসপাড়া ৷ এই পাড়ায় ক’দিন আগেও 40টি বাড়ি ছিল ৷ এখন মাত্র চারটি বাড়ি বেঁচে রয়েছে ৷ সময় থাকতে সেই বাড়িগুলিও ভেঙে ফেলছেন গৃহস্থরা ৷
তাঁদেরই একজন নীরেন রবিদাস বলেন, "কয়েক পুরুষের ভিটে ৷ বছর বিশেক আগে পাকা বাড়ি তৈরি করেছিলাম ৷ গঙ্গা এবার সব কেটে ফেলছে ৷ এই পাড়ায় 40টা বাড়ি ছিল ৷ 36টা বাড়ি নদী কেটে ফেলেছে ৷ তাই সময় থাকতেই সরিয়ে ফেলছি সব ৷ এর মধ্যে জনগণনা শুরু হয়েছে ৷ প্রশাসনের লোকজন আসছে, দেখে যাচ্ছে ৷ জানিয়েছে, আমাদের নাকি অন্য কোনও জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হবে৷ দেখা যাক, ওরা কী করে ৷"
গ্রামের আরেক বাসিন্দা শিবু রবিদাস জানালেন, "গঙ্গার পরিস্থিতি ঠিক নেই ৷ গতকাল বিকেলে নদী পাড় কেটেছে ৷ পিএইচই’র একটা পাম্প হাউস ছিল ৷ সেটার একাংশও নদীতে পড়ে গিয়েছে ৷ গঙ্গা অনেক দূরে ছিল ৷ এখন গ্রামে ঢুকে গিয়েছে৷ আরও দিন পঁচিশ গঙ্গার ভাঙন চলবে ৷ ও সব নিয়ে নেবে ৷ তাই আমরা ঘরবাড়ি সরিয়ে নিচ্ছি ৷ জনগণনা হলেও এখান থেকে সঠিক তথ্য সরকারের কাছে যাবে না ৷ অনেকে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে ৷ তাদের নাম কীভাবে সরকারি তথ্যে আসবে ? আমরা স্কুলে চলে গিয়েছি ৷ হয়তো যাদের বাড়ি এখনও আছে জনশুমারিতে তাদের নাম আসবে ৷ প্রশাসনের লোক বলেছে, আমাদের পুনর্বাসনের জায়গা দেবে ৷ সেখানেই আমাদের জনগণনা হবে ৷"
ভূতনির কেশরটোলা কলোনির বাসিন্দা পরিমল মাহাতো ফোনে বলেন, "কীভাবে জনশুমারি হবে ! একদিকে নদী ভাঙনে আমাদের অনেকের বাড়ি গঙ্গায় পড়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে শুরু হয়েছে ভয়াবহ বন্যা ৷ ঘরই তো নেই, লোকজনও নেই ৷ তাহলে জনগণনা হবে কীভাবে ? আমার ভাই পরিবার নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে ৷ ওখানেই ওরা থাকবে ৷ ওদের নাম তাহলে কীভাবে সরকারি তথ্যে উঠবে ? জনগণনার জন্য একবার প্রশাসনের লোক আমাদের বাড়িতে এসেছিল ৷ বলেছিল, আবার আসবে ৷ কিন্তু তার আগেই তো বাড়ি চলে গেল নদীতে ৷ জানি না, এর জন্য আবার কোনও সমস্যায় পড়ব কি না ৷"
দুর্যোগের এই আবহে জনগণনা সঠিক হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ভাঙন এলাকার বাসিন্দা তথা সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবজ্যোতি সিনহাও ৷ ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, “ভাঙন ও বন্যা রোধে ডবল ইঞ্জিন সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ জেলার একাধিক জায়গায় গঙ্গার ভাঙন হচ্ছে ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছি, জাতীয় নদী গঙ্গার দায়িত্ব কেন্দ্রকে নিতে হবে ৷ আজ ভাঙন আর বন্যার দায় বিজেপি সরকারকেই নিতে হবে ৷ এর মধ্যে জনগণনা চলছে ৷ তার প্রতিফলন কী হবে তা বলা এখন কঠিন ৷"
তিনি আরও বলেন, "জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীরা বাড়ি চিহ্নিত করছেন, বাড়িতে চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছেন ৷ কিন্তু মালদা জেলায় 25-30 হাজার মানুষ এখন পূর্ত দফতরের জায়গায় বসবাস করছেন ৷ তাঁদের বাড়িই নেই ৷ এটা লজ্জার ৷ বামফ্রন্ট সরকার স্পার দিয়ে গঙ্গার ভাঙন আটকানোর চেষ্টা করেছিল ৷ ভাঙন উদ্বাস্তুদের চার শতক করে জমি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিল ৷ মালদায় যত ভাঙন উদ্বাস্তুদের কলোনি রয়েছে, সবই বাম আমলের ৷ উদ্বাস্তুদের সরকারি জমির পাট্টা দিয়ে সেসব কলোনিতে বসানো হয়েছিল ৷ এখন ভাঙনে সব হারিয়ে যাঁদের বাড়ি নেই, ঘর নেই, ছাদ নেই, সেখানে জনগণনা কর্মসূচিতে সঠিক তদন্ত হবে কীভাবে ? এই মানুষগুলিকে সরকার কীভাবে জনগণনায় অন্তর্ভুক্ত করবে, আমার অন্তত জানা নেই ৷"
বিষয়টি নিয়ে মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, “বন্যা এবং ভাঙন পরিস্থিতিতে জনগণনা কর্মসূচিতে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ আমরা আগে থেকেই বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম ৷ প্রশাসন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ তবে প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা আমি বলতে পারব না ৷”
এনিয়ে জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর ইটিভি ভারতকে বলেন, "প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও আমরা এই কর্মসূচি সঠিকভাবে সফল করতে বদ্ধপরিকর ৷ ‘হাউস সিল্টিং অ্যান্ড হাউসিং সেন্সাস’ বা গৃহ তালিকাভুক্তিতে আমরা রাজ্যে এক নম্বর জায়গায় রয়েছি ৷ এটা ঠিক, গঙ্গার ভাঙন ও বন্যায় এই কাজের গতি খানিকটা থমকে গিয়েছে ৷ আমাদের আরও বেশি কাজ করতে হবে ৷ দুর্গত এলাকায় জনগণনার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী কাজ হবে ৷"