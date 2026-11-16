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রতন শেখের 'ফেক' এনকাউন্টার ? একাধিক প্রশ্নের জবাব এড়ালেন পুলিশ সুপার

Ratan Sheikh Encounter: রতনকে কী জীবিত ধরা যেত না, পুলিশ এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাঁর বউদি ৷

Ratan Sheikh Encounter
রতন শেখেরএনকাউন্টার 'ফেক' কি না, উঠছে প্রশ্ন ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 6:26 PM IST

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বোলপুর, 16 নভেম্বর: পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রতন শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে কোন পরিস্থিতিতে এনকাউন্টার হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ ৷ কিন্তু, তার মধ্যেও বহু প্রশ্নই 'তদন্ত সাপেক্ষ' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ তাই রাজ্যে পালাবদলের পর পঞ্চম এনকাউন্টার কি তাহলে 'ফেক' ! দানা বাঁধছে রহস্য ৷

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই রতন শেখের নামে 36টি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, অস্ত্র ও মাদক কারবারের মামলা আছে ৷ একটি মামলা থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি ৷ অন্য একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় 13 নভেম্বর শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ খবর পেয়ে বোলপুরের লায়েকবাজারে তাঁকে ধরতে গিয়েছিল ৷ এরপরে বাকি ঘটনা ঘটে ৷

রতন শেখ এনকাউন্টারে ওঠা প্রশ্ন

1. রতন শেখের মতো 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল'-কে ধরতে একজন এএসআই পদাধিকারী অফিসার ও কনস্টেবল সাদা পোষাকে বাইকে করে কেন গিয়েছিলেন ? যাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও বিস্ফোরক, অস্ত্র মজুত ও ব্যবহারের মতো মামলা রয়েছে, সেই রতনকে গ্রেফতার করে কি পুলিশ বাইকে করে নিয়ে আসতো থানায় ?

2. রতন শেখ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর শারীরিক পরীক্ষা কি করানো হয়েছিল ? যদি হয়, তাহলে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে করানো হয়েছে ? এর কোনও সদুত্তর নেই পুলিশের কাছে ৷

Ratan Sheikh Encounter
এনকাউন্টারে নিহত দুষ্কৃতী রতন শেখ ৷ (ইটিভি ভারত)

3. রতন শেখ যে বন্দুক ব্যবহার করে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করেছিলেন, পুলিশের দাবি জেরায় রতন শিকার করেছিলেন সেই বন্দুক তিনি নানুরের উচকরণ গ্রামের পরিত্যক্ত ইট ভাটায় লুকিয়ে রেখেছিলেন ৷ তাহলে সন্ধেবেলা কেন রতনকে নিয়ে পুলিশ বন্দুক উদ্ধারে গেল ?

4. রতন শেখের মতো 36টি মামলায় অভিযুক্ত দাগি আসামীকে হাত পিছনে করে হাতকড়া পরানো হয়েছিল কি ? যদি পরানো হতো, তাহলে নিশ্চই রতন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারতেন না !

5. রতন শেখ তাঁর ব্যবহৃত বন্দুক কোথায় রেখেছিলেন, তা পুলিশকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ রতন দেখিয়ে দিলে পুলিশ বন্দুক উদ্ধার করবে ৷ তাহলে রতনের মতো 'ক্রিমিনাল'কে হাতে করে বন্দুক উদ্ধার করতে কেন দিল পুলিশ ?

6. এই ধরনের মামলায় কোনও কিছু উদ্ধার করতে বা ঘটনার পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে অপরাধীদের নিয়ে গেলে, সঙ্গে পেশাদার ভিডিয়োগ্রাফার নিয়ে যেতে হয় পুলিশকে ৷ এক্ষেত্রে কোনও ভিডিয়োগ্রাফার গিয়েছিলেন ? ঘটনাস্থলে রওনা দেওয়ার শুরু থেকে ফেরা পর্যন্ত ভিডিয়ো হয় ৷ সেই ভিডিয়ো কোথায় ? যদিও, এই প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারের সাফাই, "ভিডিয়ো করার আগেই ঘটনা ঘটে গিয়েছিল ৷" কিন্তু, ভিডিয়ো তো অপরাধীকে নিয়ে যাওয়ার সময় থেকেই করার কথা ৷ যদিও বীরভূম পুলিশ সুপারের সাফাই, যাবতীয় আইন মেনেই সব কিছু করা হয়েছে ৷

7. কোন অফিসারের সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে নিহত হয়েছেন রতন শেখ ? কয়টি গুলি লেগেছে তাঁর শরীরে ? জানাতে চাননি পুলিশ সুপার ৷

Ratan Sheikh Encounter
রতন শেখের এনকাউন্টার স্থল ৷ (ইটিভি ভারত)

8. যে বন্দুক ব্যবহার করে রতন শেখ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ, সেই বন্দুকই কি লুকিয়ে রেখেছিলেন ? সেই বন্দুক দিয়েই কি রতন 15 নভেম্বর সন্ধেয় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলেন ? দু’টি ঘটনাতেই বন্দুক একই কি না, তাও বলতে চাননি পুলিশ সুপার ৷

রাজ্যে পালা বদলের পর, অর্থাৎ ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এনিয়ে পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে ৷ এর আগে-

গত 8 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷

27 অক্টোবর উত্তর 24 পরগনা জেলার গাইঘাটায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রহ্লাদ দাসকে এনকাউন্টার করে পুলিশ ৷

27 অক্টোবরেই মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের ঘটনায় ধৃত সামিউল শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷

9 নভেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত দিলীপ রায়ের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷

সব ক’টি এনকাউন্টার নিয়েই একাধিক 'আইনি' প্রশ্ন উঠছে ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল, পুলিশের তরফে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিনা বিচারে হত্যা নয় তো ? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে আইনি মহলে ৷

যদিও বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ বলেন, "পুলিশ আত্মরক্ষার করার জন্য বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে ৷ আর গ্রেফতার থেকে শুরু করে যাবতীয় তদন্ত প্রক্রিয়া আইন মেনেই হয়েছে ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ তরফে ফরেন্সিল দল থেকে শুরু করে সিআইডি-কে তদন্ত করে দেখার জন্য আবেদনও করা হয়েছে ৷ মামলার বাকি তদন্ত প্রক্রিয়াও আইন মেনেই হবে ৷"

তবে, রতন শেখের এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবারের সদস্যরা ৷ রতনের বউদি চম্পা বিবি বলেন, "পুলিশ কনস্টেবল তো বেঁচে আছেন, তাহলে রতনকে পুলিশ মেরে দিল কেন ? ওঁকে তো ধরতেও পারতো ৷ তা না-করে গুলি করে দিল ৷ আমরা চেয়েছিলাম, ওঁকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিক ৷ ওঁ অপরাধ করেছে ৷ জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেয়েছিল, সেই দিনেই অপরাধ করেছে ৷ তার জন্য ওঁর শাস্তি হোক আমরা চেয়েছিলাম ৷"

TAGGED:

RATAN SHEIKH ENCOUNTER
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রতন শেখ এনকাউন্টার
পুলিশ এনকাউন্টার

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