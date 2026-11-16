রতন শেখের 'ফেক' এনকাউন্টার ? একাধিক প্রশ্নের জবাব এড়ালেন পুলিশ সুপার
Ratan Sheikh Encounter: রতনকে কী জীবিত ধরা যেত না, পুলিশ এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাঁর বউদি ৷
Published : November 16, 2026 at 6:26 PM IST
বোলপুর, 16 নভেম্বর: পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রতন শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে কোন পরিস্থিতিতে এনকাউন্টার হয়েছে, তার বর্ণনা দিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ ৷ কিন্তু, তার মধ্যেও বহু প্রশ্নই 'তদন্ত সাপেক্ষ' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি ৷ তাই রাজ্যে পালাবদলের পর পঞ্চম এনকাউন্টার কি তাহলে 'ফেক' ! দানা বাঁধছে রহস্য ৷
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই রতন শেখের নামে 36টি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, অস্ত্র ও মাদক কারবারের মামলা আছে ৷ একটি মামলা থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি ৷ অন্য একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় 13 নভেম্বর শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ খবর পেয়ে বোলপুরের লায়েকবাজারে তাঁকে ধরতে গিয়েছিল ৷ এরপরে বাকি ঘটনা ঘটে ৷
রতন শেখ এনকাউন্টারে ওঠা প্রশ্ন
1. রতন শেখের মতো 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল'-কে ধরতে একজন এএসআই পদাধিকারী অফিসার ও কনস্টেবল সাদা পোষাকে বাইকে করে কেন গিয়েছিলেন ? যাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও বিস্ফোরক, অস্ত্র মজুত ও ব্যবহারের মতো মামলা রয়েছে, সেই রতনকে গ্রেফতার করে কি পুলিশ বাইকে করে নিয়ে আসতো থানায় ?
2. রতন শেখ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর শারীরিক পরীক্ষা কি করানো হয়েছিল ? যদি হয়, তাহলে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে করানো হয়েছে ? এর কোনও সদুত্তর নেই পুলিশের কাছে ৷
3. রতন শেখ যে বন্দুক ব্যবহার করে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করেছিলেন, পুলিশের দাবি জেরায় রতন শিকার করেছিলেন সেই বন্দুক তিনি নানুরের উচকরণ গ্রামের পরিত্যক্ত ইট ভাটায় লুকিয়ে রেখেছিলেন ৷ তাহলে সন্ধেবেলা কেন রতনকে নিয়ে পুলিশ বন্দুক উদ্ধারে গেল ?
4. রতন শেখের মতো 36টি মামলায় অভিযুক্ত দাগি আসামীকে হাত পিছনে করে হাতকড়া পরানো হয়েছিল কি ? যদি পরানো হতো, তাহলে নিশ্চই রতন পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারতেন না !
5. রতন শেখ তাঁর ব্যবহৃত বন্দুক কোথায় রেখেছিলেন, তা পুলিশকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ রতন দেখিয়ে দিলে পুলিশ বন্দুক উদ্ধার করবে ৷ তাহলে রতনের মতো 'ক্রিমিনাল'কে হাতে করে বন্দুক উদ্ধার করতে কেন দিল পুলিশ ?
6. এই ধরনের মামলায় কোনও কিছু উদ্ধার করতে বা ঘটনার পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে অপরাধীদের নিয়ে গেলে, সঙ্গে পেশাদার ভিডিয়োগ্রাফার নিয়ে যেতে হয় পুলিশকে ৷ এক্ষেত্রে কোনও ভিডিয়োগ্রাফার গিয়েছিলেন ? ঘটনাস্থলে রওনা দেওয়ার শুরু থেকে ফেরা পর্যন্ত ভিডিয়ো হয় ৷ সেই ভিডিয়ো কোথায় ? যদিও, এই প্রসঙ্গে পুলিশ সুপারের সাফাই, "ভিডিয়ো করার আগেই ঘটনা ঘটে গিয়েছিল ৷" কিন্তু, ভিডিয়ো তো অপরাধীকে নিয়ে যাওয়ার সময় থেকেই করার কথা ৷ যদিও বীরভূম পুলিশ সুপারের সাফাই, যাবতীয় আইন মেনেই সব কিছু করা হয়েছে ৷
7. কোন অফিসারের সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে নিহত হয়েছেন রতন শেখ ? কয়টি গুলি লেগেছে তাঁর শরীরে ? জানাতে চাননি পুলিশ সুপার ৷
8. যে বন্দুক ব্যবহার করে রতন শেখ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ, সেই বন্দুকই কি লুকিয়ে রেখেছিলেন ? সেই বন্দুক দিয়েই কি রতন 15 নভেম্বর সন্ধেয় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিলেন ? দু’টি ঘটনাতেই বন্দুক একই কি না, তাও বলতে চাননি পুলিশ সুপার ৷
রাজ্যে পালা বদলের পর, অর্থাৎ ডাবল ইঞ্জিন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এনিয়ে পাঁচটি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে ৷ এর আগে-
গত 8 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷
27 অক্টোবর উত্তর 24 পরগনা জেলার গাইঘাটায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রহ্লাদ দাসকে এনকাউন্টার করে পুলিশ ৷
27 অক্টোবরেই মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের ঘটনায় ধৃত সামিউল শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷
9 নভেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত দিলীপ রায়ের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷
সব ক’টি এনকাউন্টার নিয়েই একাধিক 'আইনি' প্রশ্ন উঠছে ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল, পুলিশের তরফে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিনা বিচারে হত্যা নয় তো ? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে আইনি মহলে ৷
যদিও বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ বলেন, "পুলিশ আত্মরক্ষার করার জন্য বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে ৷ আর গ্রেফতার থেকে শুরু করে যাবতীয় তদন্ত প্রক্রিয়া আইন মেনেই হয়েছে ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ তরফে ফরেন্সিল দল থেকে শুরু করে সিআইডি-কে তদন্ত করে দেখার জন্য আবেদনও করা হয়েছে ৷ মামলার বাকি তদন্ত প্রক্রিয়াও আইন মেনেই হবে ৷"
তবে, রতন শেখের এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবারের সদস্যরা ৷ রতনের বউদি চম্পা বিবি বলেন, "পুলিশ কনস্টেবল তো বেঁচে আছেন, তাহলে রতনকে পুলিশ মেরে দিল কেন ? ওঁকে তো ধরতেও পারতো ৷ তা না-করে গুলি করে দিল ৷ আমরা চেয়েছিলাম, ওঁকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিক ৷ ওঁ অপরাধ করেছে ৷ জেল থেকে যেদিন ছাড়া পেয়েছিল, সেই দিনেই অপরাধ করেছে ৷ তার জন্য ওঁর শাস্তি হোক আমরা চেয়েছিলাম ৷"