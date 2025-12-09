তালিত রেলগেটে নিত্য ভোগান্তি যাত্রীদের, কবে শুরু উড়ালপুলের কাজ

তালিত রেলগেটে নিত্য ভোগান্তি যাত্রীদের, কবে শুরু উড়ালপুলের কাজ
জমি অধিগ্রহণ সমস্যা মিটে গিয়ে প্রায় চার বছর কেটে গেলেও, এখনও কেন উড়ালপুলের কাজ শুরু হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে ৷
Published : December 9, 2025 at 7:26 PM IST
বর্ধমান, 9 ডিসেম্বর: সড়কপথে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন বা ওই দিকে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বিড়ম্বনা বর্তমানে বর্ধমান শহর পেরিয়ে তালিত রেলগেট । শুধু পর্যটকরাই নন, নিত্যদিন এই রেলগেট পারাপার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে । দীর্ঘ সময় ধরে জমি জটের কারণে আটকে ছিল উড়ালপুলের কাজ । পরে জমি অধিগ্রহণ সমস্যা মিটে গিয়ে প্রায় চার বছর কেটে গেলেও, এখনও কেন কাজ শুরু হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে ৷ এদিকে, প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকায় ভোগান্তি বাড়ছে পথচলতি মানুষের । বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ জানিয়েছেন, উড়ালপুল নির্মাণে সরকার যাবতীয় সহযোগিতা করছে ৷
বর্ধমান শহর ছাড়িয়ে গুসকরা কিংবা শান্তিনিকেতনের দিকে চারচাকা গাড়ি নিয়ে যেতে গেলে পারাপার করতে হয় তালিতের রেলগেট । বর্ধমান আসানসোল রেলপথে পড়ে এই রেলগেট । সেখান দিয়ে নিত্য পারাপার বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যযাত্রী থেকে পর্যটকদের কাছে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ধমান আসানসোল শাখার তালিত রেলগেট পারাপার নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের । অভিযোগ, সকাল থেকে রাত যখনই এই তালিত রেলগেট পারাপার করতে হয়, তখনই রেলগেটে দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকতে হয় মানুষকে । বিষয়টি নিয়ে রেলের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি । মাঝেমধ্যে তালিত রেলগেট পারাপার করতে গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকও অপেক্ষা করতে হয় । ফলে ঘটে বিক্ষোভ অবরোধের মতো ঘটনাও । এমনকি অবরোধের জেরে সেই সময় আটকে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন থেকে লোকাল ট্রেনও ।
কামারপাড়ার বাসিন্দা অর্জুন দে বলেন, "প্রতিদিনের দুর্ভোগে মানুষ হয়রান হচ্ছে । মাঝেমধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বন্ধ রেলগেট । ফলে রেলগেট অবরোধ করে ক্ষোভ বিক্ষোভও হচ্ছে । সকাল থেকে রাত যখনই হোক না কেন তালিত রেলগেট পারাপার করতে গেলে প্রতিবারই আমাদের হয়রানির মুখে পড়তে হয় । এর ফলে অ্যাম্বুলেন্স থেকে সাধারণ যাত্রীদের গাড়ি পারাপার করতে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় । এই সমস্যার সমাধান কবে হবে জানা নেই ।"
আরেক যাত্রী রাজু দাসের মতে, "তালিত রেলগেট পারাপার করা বিভীষিকার মতো হয়ে গিয়েছে । গুসকরার দিক থেকে নিত্যদিন বর্ধমান শহরে আসতে হয় । ফলে দিনে আসা যাওয়ার পথে দু'বার এই রেলগেট পারাপার করতে হয় । দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করার পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি । উড়ালপুল না হওয়া পর্যন্ত এই ভোগান্তি চলবে ।"
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তালিতে 2200 মিটার উড়ালপুল ও সার্ভিস রোডের জন্য 26 একর জমির প্রয়োজন ছিল । উড়ালপুলের জন্য প্রাথমিকভাবে 223 কোটি টাকা খরচ ধার্য হয় । এর মধ্যে 17 একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ করতে পারে জেলা প্রশাসন । জমি জটে আটকে যায় প্রায় নয় একরের মতো জমি । কারণ হিসেবে জানা যায়, রাস্তার ধারে জমি ও নয়ানজুলি নিয়ে সমস্যা দেখা যায় । ওই সব জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় । পরে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যায় । সংশ্লিষ্ট সংস্থা কাজ শুরু করেছে, মাটি পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে ।
বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ বলেন, "তালিত রেলগেটে জমি নিয়ে সমস্যা ছিল । সেই জমি জট কেটে গিয়েছে । রাজ্য সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতা করছে ।"