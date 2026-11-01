শিক্ষকদের রাজনীতিতে 'না', প্রতিবাদের অধিকার সংকুচিত হবে ! উদ্বেগ শিক্ষামহলের
Teachers Cannot Participate in Politics: মন্ত্রিসভার নয়া সিদ্ধান্তে প্রশ্ন, শিক্ষকতা থেকে রাজনীতিতে এসে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো কি ভুল ?
Published : November 1, 2026 at 11:50 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না । এমনকী পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থী হতে পারবেন না তাঁরা । রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশ্ন তুলছে শিক্ষামহল ।
তাদের বক্তব্য, শিক্ষকরা যদি রাজনীতি করতে না-পারেন, তা হলে শিক্ষকতা থেকে রাজনীতিতে এসে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো কি ভুল ? শিক্ষকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে সরকার কি একই মাপকাঠি সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে ? পাশাপাশি, শিক্ষা ও পেশাগত দাবিদাওয়া নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনকেও কি রাজনীতির আওতায় ফেলা হবে, উঠছে সেই প্রশ্নও ।
বুধবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানান, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে যাঁরা সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হবেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না । পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা বা লোকসভা— কোনও স্তরের নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও সরকারি শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে । রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
তবে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে এখনই এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে না । যাঁরা ইতিমধ্যেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিংবা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের অধিকার আপাতত খর্ব করা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এই সিদ্ধান্তের পরেই শিক্ষামন্ত্রীর রাজনৈতিক অতীত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষামহলে ।
স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন নিজেও এক সময়ে স্কুল শিক্ষক ছিলেন । শিক্ষকতা থেকে রাজনীতিতে এসেই বর্তমানে তিনি মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । তাহলে নতুন নিয়মের যুক্তি কী ? শিক্ষকরা রাজনীতিতে অংশ নিতে না পারলে শিক্ষকতা থেকে রাজনীতিতে আসার পথও কি বন্ধ হওয়া উচিত ? শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একজন শিক্ষক সরাসরি অভিজ্ঞ । ফলে তাঁদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন ।
একটি অনুষ্ঠানের পরে এই বিষয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী । জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, “যে সব রাজ্যে শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন না, তাঁরা কি শিক্ষিত নন ?” শিক্ষক হয়ে রাজনীতিতে আসা ভুল কি না, সে বিষয়ে অবশ্য সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি তিনি ।
দীপক বর্মনের বক্তব্য, শিক্ষকরা শিক্ষক সংগঠন করতে পারেন । তবে সেই সংগঠন হতে হবে অরাজনৈতিক । কিন্তু এই বক্তব্যের পরেও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে । বিজেপির শিক্ষক সেল কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবধারায় পরিচালিত শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কী ভাবে কার্যকর হবে ? এই ধরনের সংগঠনে শিক্ষকদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে কি না, তা জানতে চাওয়া হলে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “সেটা সংগঠনের নেতারা বলতে পারবেন ।”
শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর আশঙ্কা, শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞার আড়ালে ভবিষ্যতে তাঁদের প্রতিবাদের অধিকারও সংকুচিত হতে পারে । তাঁর প্রশ্ন, শিক্ষা বা পেশাগত দাবিদাওয়া নিয়ে শিক্ষকরা আন্দোলন করলে তাকেও কি রাজনীতি বলে চিহ্নিত করা হবে ? তিনি মনে করেন, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।
অন্যদিকে, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডলের বক্তব্য, শিক্ষকরা সরকারি কর্মচারী নন । সেই মর্যাদাও তাঁদের দেওয়া হয়নি । ফলে সরকার কীভাবে তাঁদের উপর এই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । তাঁর দাবি, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবং স্কুল পরিচালন সমিতিতে আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করিয়ে দেখাক সরকার । স্কুল পরিচালন সমিতিতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে রাখা হবে না, সেটাও নিশ্চিত করা উচিত ।
মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির দক্ষিণ 24 পরগনার সম্পাদক অনিমেষ হালদারও এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন— বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদের মতো ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন । শিক্ষক ও দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শিক্ষাজগৎ থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তাই শিক্ষা ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই । তাঁর মতে, শিক্ষকদের রাজনৈতিক অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা ।
তবে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের একাংশ । বিজেপির এক শিক্ষক নেতার বক্তব্য, দীর্ঘদিনের নিয়মে পরিবর্তন এলে প্রথমে কিছুটা ধাক্কা লাগতে পারে । তবে সময়ের সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে ।
অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিকের দাবি, শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর পদক্ষেপ । তাঁদের সংগঠনই প্রথম সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়েছিল । ফলে নতুন শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার সিদ্ধান্ত ঘিরে এখন মূল প্রশ্ন, শিক্ষার পরিবেশকে রাজনীতিমুক্ত করতে গিয়ে শিক্ষকদের রাজনৈতিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিসর কতটা সংকুচিত হবে ? আর শিক্ষকতা থেকে রাজনীতিতে এসে যাঁরা জনপ্রতিনিধি বা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা কী ? শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের পরেও সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মিলছে না ।