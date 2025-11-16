একাদশ-দ্বাদশে ডাক আসেনি ইন্টারভিউয়ের, শূন্যপদ বাড়ানোর দাবি যোগ্য চাকরিহারাদের

একাদশ-দ্বাদশে ডাক আসেনি ইন্টারভিউয়ের, শূন্যপদ বাড়ানোর দাবি যোগ্য চাকরিহারাদের
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ তালিকায় প্রায় 20 হাজার পরীক্ষার্থীর নাম রয়েছে । তবে শূন্যপদ রয়েছে 14 হাজার 400-র একটু বেশি ।
Published : November 16, 2025 at 2:17 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: নাম আসেনি তালিকায় ৷ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের পর থেকেই উদ্বেগ, ক্ষোভ ও হতাশায় ভুগছেন হাজারো চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক ৷ বিশেষ করে যাঁরা শুধুমাত্র একাদশ-দ্বাদশ স্তরের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ।
কারণ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা আরেকটা সুযোগ পাবেন । কিন্তু যাঁরা শুধুমাত্র একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ৷ যোগ্য শিক্ষকদের একাংশের সোজাসুজি দাবি, শূন্যপদ বাড়িয়ে সকল যোগ্যদের সুযোগ দিতে হবে, নইলে বহু পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে যাবে ।
শনিবার রাতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। প্রায় 20 হাজার পরীক্ষার্থী ওই তালিকায় স্থান পেয়েছেন । সেখানে, 14 হাজার 400-র একটু বেশি রয়েছে শূন্যপদ । ইন্টারভিউয়ের নথি যাচাই শুরু হবে আগামী 18 নভেম্বর থেকে । সেই তালিকায় নাম নেই অনেক চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের ৷
কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষিকা হুগলি জেলার চন্দ্রাণী সাহা তাঁদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর পরিবারে একমাত্র রোজগেরে তিনি ৷ চন্দ্রাণী সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন ৷ যদিও 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালানোর অনুমতি মিলেছে । তবে তারপর ? মোটা অংকের ব্যাংক ঋণ, পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব - সব মিলিয়ে মানসিক চাপে থাকলেও তিনি পরীক্ষায় বসেছিলেন । কিন্তু মাত্র চার নম্বরের জন্য বাদ পড়েন ইন্টারভিউয়ের তালিকা থেকে । চন্দ্রাণী সাহার বক্তব্য, "পরিবারের সব দায় আমার উপর । নার্ভের সমস্যার কারণে সেভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারিনি । এমন পরিণতি হবে কোনওদিন ভাবিনি ।"
আরও এক যোগ্য শিক্ষক সত্যব্রত জানা । তাঁর দাবি, এইবারের কাট-অফ মার্কস অনেকটাই বেশি । ফলে বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে শুরু করে নতুন পরীক্ষার্থীরাও পিছিয়ে পড়েছেন । তাঁর কথায়, "আমাদের মতো বহু যোগ্য শিক্ষকের নাম নেই তালিকায় । শূন্যপদ বাড়ানোই একমাত্র সমাধান । কারণ বহু স্কুল আজ শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।" নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পশ্চিম মেদিনীপুরের এক শিক্ষিকা বলেন, "আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি । আমারা চাইছি আরেকটা ইন্টারভিউয়ের তালিকা কমিশন প্রকাশ করুক ।"
শুধুমাত্র একাদশ-দ্বাদশ স্তরের পরীক্ষায় বসেছিলেন দর্শন বিভাগের শিক্ষিকা শ্বেতা চক্রবর্তী ৷ মাত্র চার নম্বরের জন্য ইন্টারভিউ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন তিনিও । তাঁর অভিযোগ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দু'নম্বর কম পাওয়ার কারণ এসএসসিরই প্রশাসনিক ভুল । নিয়োগের সময় যেই স্কুলে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে শূন্যপদ না-থাকায় যোগদান দেরি হয়েছিল । তাঁর ক্ষোভ, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন একজন যোগ্যেরও চাকরি যাবে না । আজ প্রশাসনিক ভুলেই আমরা বঞ্চিত ।" তিনি আশা করছেন, কমিশন আরও একটি ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করবে ।
চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, "পাঁচ-ছয় বছর চাকরি করে আজ আমরা কর্মহীন । নিয়োগ বা বিচার বিভাগের অসঙ্গতির দায় আমাদের নয় । সরকারের কাছে দাবি - একজন যোগ্য শিক্ষকও যেন বঞ্চিত না-হন ।"
এদিকে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু চাকরিপ্রার্থীদের বার্তা দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ তাদের ওয়েবসাইটে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত সাক্ষাৎকার-যোগ্য প্রার্থীদের এক প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে । উক্ত প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই প্রক্রিয়া আগামী 18 নভেম্বর, 2025 তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত হতে চলেছে - যা আমাদের অভিভাবক, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আমাদের অঙ্গীকারের স্বচ্ছ, সুদৃঢ় ও দায়বদ্ধতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তাই চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক বার্তা - ভরসা রাখুন, ভরসা থাকুক ৷"