নাবালিকার পায়ের চিকিৎসার অছিলায় যৌন হেনস্তা ! হাতুড়েকে 'গণধোলাই'

নাবালিকার পায়ের চিকিৎসার অছিলায় যৌন হেনস্তা ! হাতুড়েকে 'গণধোলাই'
পা কেটে যাওয়ায় হাতুড়ের কাছে ব্যান্ডেজ করাতে যায় নাবালিকা ৷ অভিযুক্তকে উদ্ধারের পর গ্রেফতার ৷
Published : October 26, 2025 at 4:14 PM IST
রায়গঞ্জ, 25 অক্টোবর: নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ৷ অভিযোগ, হাতুড়ের কাছে আহত পায়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে যৌন হেনস্তার শিকার হয় অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রী ৷ আর তার পরেই অভিযুক্ত হাতুড়েকে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয়রা ৷ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ৷ পরে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে টিউশন পড়ে ফেরার সময় রাস্তায় পা কেটে যায় নাবালিকা ওই ছাত্রীর ৷ পরে এলাকার এক হাতুড়ের কাছে পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা করাতে যায় সে ৷ অভিযোগ, সেই সময় ওই হাতুড়ে নাবালিকাকে চিকিৎসার নাম করে তাঁর চেম্বারের ভিতরে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই চিকিৎসার অছিলায় তাকে যৌন হেনস্তা করে ওই হাতুড়ে ৷
পরে বাড়ি ফিরে নাবালিকা পুরো ঘটনা তার মা’কে জানায় ৷ তিনি পরিবার এবং প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান ৷ এরপরেই স্থানীয়রা অভিযুক্ত হাতুড়ের চেম্বারে হামলা করে ৷ অভিযুক্তকে বের করে এনে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি তাঁর চেম্বারে ভাঙচুর চালানো হয় ৷
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত হাতুড়েকে আটক করে নিয়ে যায় ৷ তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসার পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ হাতুড়ের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷
এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তকে আমরা আদালতে তুলেছি ৷ তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত হাতুড়ের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা ৷