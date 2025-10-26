ETV Bharat / state

নাবালিকার পায়ের চিকিৎসার অছিলায় যৌন হেনস্তা ! হাতুড়েকে 'গণধোলাই'

পা কেটে যাওয়ায় হাতুড়ের কাছে ব্যান্ডেজ করাতে যায় নাবালিকা ৷ অভিযুক্তকে উদ্ধারের পর গ্রেফতার ৷

SEXUAL ASSAULT
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

রায়গঞ্জ, 25 অক্টোবর: নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ৷ অভিযোগ, হাতুড়ের কাছে আহত পায়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে যৌন হেনস্তার শিকার হয় অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রী ৷ আর তার পরেই অভিযুক্ত হাতুড়েকে বেধড়ক মারধর করেন স্থানীয়রা ৷ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় ৷ পরে নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে টিউশন পড়ে ফেরার সময় রাস্তায় পা কেটে যায় নাবালিকা ওই ছাত্রীর ৷ পরে এলাকার এক হাতুড়ের কাছে পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা করাতে যায় সে ৷ অভিযোগ, সেই সময় ওই হাতুড়ে নাবালিকাকে চিকিৎসার নাম করে তাঁর চেম্বারের ভিতরে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই চিকিৎসার অছিলায় তাকে যৌন হেনস্তা করে ওই হাতুড়ে ৷

পরে বাড়ি ফিরে নাবালিকা পুরো ঘটনা তার মা’কে জানায় ৷ তিনি পরিবার এবং প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান ৷ এরপরেই স্থানীয়রা অভিযুক্ত হাতুড়ের চেম্বারে হামলা করে ৷ অভিযুক্তকে বের করে এনে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি তাঁর চেম্বারে ভাঙচুর চালানো হয় ৷

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত হাতুড়েকে আটক করে নিয়ে যায় ৷ তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসার পর অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ হাতুড়ের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

এ নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তকে আমরা আদালতে তুলেছি ৷ তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷" অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্ত হাতুড়ের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা ৷

TAGGED:

POCSO
QUACKS
SEXUAL HARASSMENT
যৌন হেনস্তা
SEXUAL ASSAULT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.