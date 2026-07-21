মাছের জালে ধরা পড়ল 15 ফুটের অজগর ! আতঙ্কে স্থানীয়রা

মাছের জালে ধরা পড়ল 15 ফুটের অজগর ! আতঙ্কে স্থানীয়রা
ওই বিরাট সাপ টানা বৃষ্টিতে জঙ্গল থেকে ভেসে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে ৷
Published : July 21, 2026 at 2:16 PM IST
চন্দ্রকোনা, 21 জুলাই: টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন কৃষিজমিতে ভেসে আসা মাছ ধরার আশায় জাল ফেলেছিলেন স্থানীয়রা ৷ তবে জালে টান দিতেই অন্যরকম ঠেকল ৷ প্রথমটায় মনে করা হয়েছিল ভারী কোনও মাছ আটকেছে ৷ তার পর যা চোখে পড়ল তা দেখে তো স্থানীয়দের চক্ষু চড়কগাছ ৷ দেখা গেল, জালে আটকেছে বিরাট এক অজগর ৷ যেটি আনুমানিক প্রায় 15 ফুট লম্বা ৷ এতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় ৷ তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে ৷ খবর পেয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনবিভাগ ৷
গত সোমবার সকাল থেকে টানা বৃষ্টি হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ৷ সেই বৃষ্টির পরিমাণ দুপুরের পর থেকে আরও বাড়তে থাকে । নাগাড়ে বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকার একাধিক গ্রাম । রাস্তায় প্রায় হাঁটুর উপর জল জমে যায় ৷ মেদিনীপুরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড, খড়গপুর রেল স্টেশনের আন্ডারপাস-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে । এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝেই চন্দ্রকোনা পুরসভার ঠাকুরবাড়ি বাজার লাগোয়া মাধবপুর কুমোর পাড়া এলাকায় প্রায় 15 ফুট দৈর্ঘ্যের একটি অজগর উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । বৃষ্টির মধ্যেই সেই বিরাট সাপ দেখতে ভিড় জমায় প্রচুর মানুষজন । অজগরটিকে নিরাপদে উদ্ধার করার জন্য বন দফতরকে খবর দেওয়া হয় ৷ বন দফতরের কর্মীরা এসে অজগরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।
স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ পাল বলেন, "সকালবেলায় খবর পেয়ে দৌড়ে আসি দেখতে ৷ দেখে মনে হচ্ছে এটি অজগর সাপ । বন দফতরকে ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে । আমরা সবাই চাই সাপটিকে সুস্থ করে ফিরিয়ে দেওয়া হোক জঙ্গলে । আমাদের মনে হয়, কোনও কারণে জলের তোড়ে ভেসে চলে এসেছে এবং এসে মাছের জালে আটকে যায় সাপটি ।"
এ বিষয়ে এক বন আধিকারিক বলেন, "যে পরিমাণে জল হয়েছে, তা থেকেই হয়তো এই সাপটি কোনও জঙ্গল থেকে জলের তোড়ে ভেসে চলে এসেছে । এরপর মাছ খেতে গিয়ে জালে আটকে যায় । আমরা সেটিকে উদ্ধার করেছি, একে সুস্থ করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে ৷"
প্রসঙ্গত, জঙ্গলমহল অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুরের এই চন্দ্রকোনা ও ঘাটালে বন্যার সময় প্রচুর পরিমাণে সাপের দেখা মেলে । এলাকায় বাড়ে সাপের উপদ্রব ৷ বাড়তে থাকে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা ৷ এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অবিলম্বে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান চাইছেন এলাকাবাসী ৷