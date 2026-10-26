ঘরের লক্ষ্মী শিক্ষিত হলেই আসবে সমৃদ্ধি, বাড়ির পুজোয় থিম করে তাক লাগালেন শিক্ষক

ঘরের লক্ষ্মী শিক্ষিত হলেই আসবে সমৃদ্ধি, বাড়ির পুজোয় থিম করে তাক লাগালেন শিক্ষক
Laxmi Puja 2026: বছরের পর বছর ধরে নিজের বাড়ির লক্ষ্মীপুজো থেকে উন্নত সমাজ গড়ার ডাক দিচ্ছেন পুরুলিয়ার শিক্ষক শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 26, 2026 at 9:25 PM IST
পুরুলিয়া, 26 অক্টোবর: উৎসব মানেই শুধু আলোকসজ্জা, জাঁকজমক বা চোখধাঁধানো থিম নয় । উৎসবের হাত ধরেই ছড়িয়ে দেওয়া যায় সমাজ বদলের বার্তাও। বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজোয় থিমের রমরমা চোখে পড়লেও কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় তেমন ভাবনা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সেই প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়েই গত 21 বছর ধরে নিজের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোকে সমাজ সচেতনতার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন পুরুলিয়ার শিক্ষক শঙ্কর মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাড়ির পুজোয় দেবী আরাধনার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে শিল্প, সৃজনশীলতা এবং সমাজ বদলের স্বপ্ন।
বাড়ির ছোট্ট পরিসরেই নিজের শিল্পভাবনাকে জীবন্ত করে তোলেন শঙ্কর । কখনও প্রতিমা নির্মাণ, কখনও মণ্ডপের সাজসজ্জা—প্রতিটি কাজেই থাকে তাঁর নিজস্ব ভাবনার ছাপ। আর সেই শিল্পের মধ্য দিয়েই সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে চান এক বিশেষ বার্তা। এবছর তাঁর লক্ষ্মীপুজোর মূল ভাবনায় উঠে এসেছে নারী শিক্ষা ও গ্রামবাংলার ছবি। গ্রামীণ জীবনের পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নারী শিক্ষার গুরুত্বকে মিশিয়ে এক অন্যরকম আবহ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।
শুধু দেবীর আরাধনা নয়, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াই এবারের পুজোর অন্যতম লক্ষ্য শিল্পীর। শঙ্কর মনে করেন, সমাজে এখনও নারীশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। সেই জায়গা থেকেই নিজের সামর্থ্য ও শিল্পসত্তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ভাবাতে চান তিনি। তাঁর বিশ্বাস, শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
তাঁর কথায়,"শহরের দিকে না হলেও গ্রামের দিকে নারী শিক্ষা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে । কারণ গ্রাম বাংলার কোনও কোনও অংশে এখনও সেভাবে নারী শিক্ষার চল নেই । কোথাও কোথাও মেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয় ঠিকই কিন্তু বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না । আর ঠিক এখান থেকেই আমি মণ্ডপের মাধ্যমে দেখাবার চেষ্টা করেছি নারী শিক্ষার হাত ধরেই সমৃদ্ধি আসে। কিন্তু এটাও ঠিক শুধু নারী শিক্ষা হলেই সমাজ সমৃদ্ধি হবে না । পুরুষদেরও শিক্ষা দিতে হবে । তাই মা লক্ষ্মীর সঙ্গে আছেন নারায়ণও ।"
দীর্ঘ 21 বছরের এই যাত্রায় প্রতিবারই নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে হাজির হন তিনি। কোনও বড় বাজেটের আয়োজন নয়, বরং নিজের হাতে তৈরি প্রতিমা আর পরিকল্পিত সাজসজ্জার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলেন ব্যতিক্রমী থিম।
মা লক্ষ্মী বাঙালির কাছে সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য আর মঙ্গলের দেবী। আর সেই আরাধনাতেই নারীশিক্ষার বার্তা তুলে ধরে শঙ্কর যেন মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সমাজের প্রকৃত সমৃদ্ধি শুধু অর্থে নয়, শিক্ষার আলোয়। বাড়ির ছোট্ট পুজোকে কেন্দ্র করে তাঁর এই উদ্যোগ তাই নিছক ধর্মীয় আয়োজন নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য আরও সচেতন ও শিক্ষিত সমাজ গড়ার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।