'জনতার দরবারে' মিটল 12 বছরের সমস্যা, বিদ্যুৎ সংযোগ এল পুরুলিয়ার কৃষ্ণর বাড়িতে

'জনতার দরবারে' মিটল 12 বছরের সমস্যা, বিদ্যুৎ সংযোগ এল পুরুলিয়ার কৃষ্ণর বাড়িতে
জমি সমস্যায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া যায়নি বলে দাবি দফতরের ৷ অভিযোগের 12 দিনের মাথায় জমি সমস্যা মিটিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ৷
Published : July 26, 2026 at 2:39 PM IST
পুরুলিয়া, 26 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার' ক্যাম্পে গিয়ে কাটল 12 বছরের অন্ধকার ৷ পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ বাউড়ি আবেদনের 12 বছর পর তাঁর বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেন ৷ বিগত বারো বছর ধরে বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে একাধিকবার আবেদন করলেও, তা গ্রাহ্য করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷ গত 13 জুলাই 'জনতার দরবার' ক্যাম্পে অভিযোগ জানানোর 12 দিনের মাথায় বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেন কৃষ্ণ বাউড়ি ৷
কৃষ্ণ বাউড়ি পেশায় সাইকেল মেকানিক ৷ বাড়িতে তাঁর স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে ৷ বাড়িতে কোনও দিনই বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না কৃষ্ণের ৷ 2014 সালে প্রথমবার রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের জেলা অফিসে আবেদন জানান সংযোগের জন্য ৷ কিন্তু, সেই আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয় ৷ অভিযোগ, কৃষ্ণ বাউড়ির প্রতিবেশীরা অসহযোগিতা করায় বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি তিনি ৷ প্রতিবেশীরা তাঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের তার যেতে দেননি ৷
এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলেছে ৷ প্রথমবারের আবেদন নাকচ হয়ে যাওয়ার পর, কৃষ্ণ বাউড়ি একাধিকবার বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করেছেন ৷ কিন্তু, প্রতিবার একই কারণে তাঁর আবেদন বাতিল করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন দফতর ৷ এমনকি তৎকালীন শাসকদল তৃণমূলের সাহায্যও চেয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, কেউ তাঁকে সাহায্য করেননি বলে অভিযোগ ৷
তবে, 2026 বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদলের পর নতুন করে আশার আলো দেখেন কৃষ্ণ বাউড়ি এবং তাঁর পরিবার ৷ বিজেপি সরকারে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিটি জেলায় 'জনতার দরবার' চালু করেছেন ৷ কোথাও তিনি নিজে থাকছেন, তো কোথাও বিজেপির জেলা নেতৃত্ব ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা মিলে নাগরিকদের সমস্যার কথা শুনছেন ৷
গত 13 জুলাই পুরুলিয়াতেও 'জনতার দরবার' বসে ৷ কৃষ্ণ বাউড়ি তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েকে সেখানে পাঠান সমস্ত নথি দিয়ে ৷ ক্যাম্পে আধিকারিকদের কাছে দীর্ঘ 12 বছরের সমস্যার কথা জানান তাঁরা ৷ সেখানে তাঁদের আবেদনের কপি জমা নেওয়া হয় এবং বলা হয় এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে ৷ আর না-হলে ফের 'জনতার দরবার' ক্যাম্পে যেতে বলা হয় তাঁদের ৷
কৃষ্ণ বাউড়ি বলছেন, "গত 13 তারিখ মেয়ে আর বউকে পাঠিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর ক্যাম্পে ৷ সেখানে অফিসাররা আমার মেয়ের কাছে সব শোনে ৷ তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথা জানায় ৷ শুক্রবার বিদ্যুৎ দফতর থেকে লোকজন এসে বাড়িতে মিটার বসিয়ে কারেন্ট চালু করে দিয়ে গেছে ৷"
সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন কৃষ্ণ ৷ তিনি বলেন, "আমার দুই সন্তান ৷ মেয়ে বড় আর ছেলে ছোট ৷ লণ্ঠনের আলোয় পড়াশোনা করে মেয়ে কোনও মতে পাশ করেছে ৷ ও এখন নার্স ৷ ও ছিল বলেই 'জনতার দরবার' ক্যাম্পে যেতে পেরেছি ৷ আর ছেলেটা মাধ্যমিক দিয়েছিল ৷ লণ্ঠনের আলোয় ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারেনি বলে ফেল করেছে ৷ 12 বছর অনেকের দুয়ারে ঘুরেছি, কেউ সাহায্য করেনি ৷"
এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন দফতরের পুরুলিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার রজতকুমার টিকাদার বলেন, "ওই পরিবারটির একটি দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত সমস্যা ছিল ৷ সেটি মিটিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৷"