শীতে পর্যটকের ঢল সামলাতে তৈরি পুরুলিয়া, 10 দফা নির্দেশিকা জারি পুলিশের
Purulia Tourism in Winter: পর্যটকের মরশুমে পুলিশের নজরে রয়েছে অযোধ্যা পাহাড়ের নিরাপত্তা ও যানজট সামলানোর বিষয়টিও ৷
Published : November 29, 2026 at 7:53 PM IST
পুরুলিয়া, 29 নভেম্বর: শীত পড়তেই পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠছে জঙ্গলমহল পুরুলিয়া । অযোধ্যা পাহাড় থেকে আপার ড্যাম, বামনি ফলস-জেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা । আর সেই ভিড় সামাল দিয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে এবার আগাম প্রস্তুতিতে নামল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ । পর্যটন মরশুমে বিপুল সংখ্যক পর্যটককে সামলাতে হোটেল, লজ, কটেজ, রিসোর্ট ও হোম স্টে কর্তৃপক্ষের জন্য জারি করা হল 10 দফা নির্দেশিকা ।
পর্যটনকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ও পরিষেবা
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের দেওয়া ডিসেম্বর মাসে পর্যটক সংখ্যার নিরিখে মিলিয়ন টার্গেট পূরণের লক্ষ্যে প্রশাসনের পাশাপাশি এবার সক্রিয় জেলা পুলিশও । অযোধ্যা পাহাড়ে বিভিন্ন দফতর এবং পর্যটন আবাসের কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বিশেষ সমন্বয় বৈঠক করেন পুলিশ আধিকারিকরা । রাজ্যে পালাবদলের পর এই প্রথম পর্যটনকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ও পরিষেবা নিয়ে এত বড় সমন্বয় বৈঠক বলে জানানো হয়েছে ।
ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর জোর
বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর । এখন আর অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠার জন্য শুধু সিরকাবাদের পাকদণ্ডী রাস্তার উপর নির্ভর করতে হয় না । পাহাড়ে যাতায়াতের জন্য রয়েছে মোট সাতটি রাস্তা । আপার ড্যাম, বামনি ফলস ও অযোধ্যা হিলটপের মতো জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য নতুন ট্রাফিক নির্দেশিকা তুলে ধরে পুলিশ । অতীতে আপার ড্যামে ব্যাপক যানজটের একটি ভিডিয়ো দেখিয়ে পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়াতে পর্যটন আবাসের কর্তৃপক্ষকেও সচেতন করা হয় । পাহাড়ি রাস্তার ব্লাইন্ড জোনে আয়না বসানো এবং রাস্তার ধারের ঝোপঝাড় পরিষ্কার রাখার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে ।
পর্যটকদের পরিচয় যাচাইয়ে গুরুত্ব
পর্যটকদের পরিচয় যাচাই নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছে পুলিশ । কোনও পর্যটক আবাসে যতজন পর্যটক আসবেন, প্রত্যেকের সচিত্র পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে । একটি দলে 24 জন পর্যটক থাকলেও প্রত্যেকের পরিচয়পত্র রাখা বাধ্যতামূলক । প্রত্যেকটি হোটেল, লজ ও রিসোর্টে একজন করে নোডাল ম্যানেজার নিয়োগ করতে হবে । যিনি নিয়মিত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন ।
ঝালদার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌরব ঘোষ জানান, অন্যত্র অপরাধ করে কেউ যাতে অযোধ্যা পাহাড়ে এসে আত্মগোপন করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা । প্রয়োজনে গভীর রাতেও পুলিশ পর্যটক আবাসের রেজিস্টার পরীক্ষা করতে পারবে । এছাড়াও স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে ।
পর্যটকদের নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক
পর্যটকদের একাংশের তরফে পর্যটন আবাস থেকে দূরে জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্পিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছে পুলিশ । এতে বন্যপ্রাণের ক্ষতি, বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড এবং স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ডিজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । পাশাপাশি শব্দবিধি মেনেই চালাতে হবে পর্যটন আবাস । পর্যটকদের আগমনের সময়ই তাঁদের হাতে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলির প্রচারপত্র তুলে দিতে হবে । কোনও বিধি ভঙ্গ হলে তার দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট হোটেল বা রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে ।
অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে বিশেষ নিয়ম
অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও চালু হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা । ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং, ড্রোন ওড়ানো, শুটিং কিংবা রাতে নাইট ট্রেলিং করতে হলে সংশ্লিষ্ট দফতরের অনুমতি বাধ্যতামূলক । তবে পর্যটকদের যাতে অনুমতি পেতে আলাদা করে বিভিন্ন দপ্তরে ছুটতে না হয়, তার জন্য সিঙ্গল উইন্ডো ব্যবস্থা চালু করছে জেলা পুলিশ । পর্যটক আবাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফাঁড়ি বা থানায় আবেদন জমা পড়লে পুলিশ তা প্রয়োজনীয় দফতরে পাঠিয়ে দেবে । নিয়ম মেনে অনুমতি মিললে পর্যটকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে অনুমতিপত্র ।
পর্যটকদের সহায়তায় পুলিশ কিয়স্ক
পর্যটকদের সহায়তায় এবারও বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে থাকবে পুলিশ কিয়স্ক । তবে নতুন উদ্যোগ হিসেবে মোবাইল নেটওয়ার্কের ছায়া অঞ্চল বা মোবাইল শ্যাডো জোনগুলিতেও পুলিশ কিয়স্ক বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে । পাশাপাশি পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে শৌচাগারের অভাব মেটাতে বায়ো-টয়লেট বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তোলার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে পুলিশ ।
পুলিশ সুপারের আবেদন
পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, "বদলে গিয়েছে পুরুলিয়া । নির্ভয়ে জঙ্গলমহলে আসুন । শীতের মরশুমে বিপুল সংখ্যক পর্যটক সামলাতে সাধারণ প্রশাসন ও বনদফতরকে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে । নির্দেশিকাগুলি সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে পর্যটন আবাসের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"
তিনি জানান, চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত পুরুলিয়ায় ছয় লক্ষের বেশি পর্যটকের আগমন ঘটেছে । ডিসেম্বরের মধ্যে সেই সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । পুলিশের এই আগাম প্রস্তুতি কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর পর্যটন মহলের । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া বন বিভাগের এডিএফও সায়নী নন্দী এবং বিডিও সৌমিত্রপ্রতীম প্রধান-সহ বিভিন্ন পর্যটন আবাসের প্রতিনিধিরা ।
পুলিশের 10 নির্দেশিকা
- ট্রাফিক সচল রাখতে নির্দিষ্ট রুট
- পাহাড়ি পথে ব্লাইন্ড জোনে মিরর, ঝোঁপ সাফাই
- সকল পর্যটকের পরিচয়পত্র যাচাই
- পর্যটন প্রতিষ্ঠানে নোডাল ম্যানেজার
- পুলিশের সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেমে ট্রেকিং,
ড্রোন, শুটিং-এ অনুমতি
- স্থানীয় মানুষদের সংস্কৃতি নিয়ে সচেতনতা ও সম্মান
- রাতে যত্রতত্র ক্যাম্পিং নয়
- মোবাইল শ্যাডো জোনে পুলিশ কিয়স্ক বাধ্যতামূলক
- সাইট সিয়িং-এ বায়ো টয়লেট
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় পরিবেশবান্ধব পর্যটন